Kto kandiduje za hnutie PS? Pozrite si kandidátku a najvýraznejšie osobnosti

Lídrom Progresívneho Slovenska je Michal Šimečka.

BRATISLAVA. Lídrom Progresívneho Slovenska (PS) je podpredseda Európskeho parlamentu a predseda hnutia Michal Šimečka.

Druhé miesto kandidátky obsadzuje podpredsedníčka a kancelárka hnutia Lucia Plaváková, tretie podnikateľ a inovátor Michal Truban. Na štvrtom mieste je environmentalistka a odborníčka na témy mladých Tamara Stohlová, nasleduje expert na zahraničnú politiku a bezpečnosť Tomáš Valášek.

Na 150. mieste kandidátky je odborníčka na duševné zdravie Jolana Kusá.

"Do volieb ponúkame vyváženú a veľmi kvalitnú zostavu. Sú to ľudia od Sniny cez Košice, Poprad, Banskú Bystricu, Dunajskú Stredu až po Bratislavu," uviedol Šimečka.

Kandidátka hnutia PS v predčasných parlamentných voľbách 2023

1. Michal Šimečka DPhil, podpredseda europarlamentu

2. Lucia Plaváková JUDr. PhD., advokátka

3. Michal Truban Ing., podnikateľ, športovec

4. Tamara Stohlová MSc, environmentalistka

5. Tomáš Valášek M.A., poslanec parlamentu

6. Zora Jaurová Mgr. art., producentka, expertka na kultúru

7. Ivan Štefunko Mgr., podnikateľ

8. Simona Petrík Mgr., podpredsedníčka samosprávneho kraja

9. Michal Wiezik doc. Ing. PhD., europoslanec

10. Irena Bihariová Mgr., právnička

11. Štefan Kišš Ing. MSc., ekonóm

12. Ingrid Kosová Ing. Bc. PhD., manažérka škôl a školských zariadení

13. Oskar Dvořák Mgr., expert na zdravotníctvo

14. Beáta Jurík Mgr. et Mgr., právnička

15. Jaroslav Spišiak JUDr., bezpečnostný expert

16. Jana Hanuliaková Mgr., manažérka dopravy

17. Michal Sabo Mgr., podpredseda samosprávneho kraja

18. Zuzana Mesterová JUDr., právnička

19. Ondrej Prostredník doc. Mgr. PhD., teológ, tlmočník

20. Zuzana Števulová JUDr., právnička

21. Martin Dubéci MSc., manažér kultúrneho centra

22. Darina Luščíková Ing. PhD., regionálna koordinátorka humanitárnej organzácie

23. Branislav Vančo JUDr., právnik

24. Tina Gažovičová Mgr. PhD., expertka na školstvo a vzdelávanie

25. Tomáš Hellebrandt MSc., ekonóm

26. Viera Kalmárová PaedDr., štátna zamestnankyňa

27. Martin Pekár MBA, viceprezident medzinárodnej spoločnosti

28. Dana Kleinert Mgr. art., vicestarostka pre školstvo, kultúru a sociálne veci

29. Dávid Dej, mestský poslanec

30. Veronika Veslárová Mgr., právnička, manažérka

31. Ján Hargaš Ing., expert na digitalizáciu

32. Veronika Šrobová Ing., obchodná manažérka

33. Marek Lackovič MBA, starosta obce

34. Natália Nash PaedDr., riaditeľka odboru

35. Richard Dubovický MBA, procesný IT špecialista

36. Gréta Gregorová, študentka, miestna poslankyňa

37. Peter Brozman Ing. Mgr., právnik, ekonóm

38. Martina Žilková PhDr., samostatná radkyňa, odborná garantka v sociálnych službách

39. Branislav Tichý PhDr. , humanitárny pracovník

40. Zuzana Prostredníková, politická poradkyňa europoslanca

41. Tomáš Bořuta Bc. MBA, riaditeľ kultúrno-vzdelávacieho centra

42. Soňa Košičiarová prof. JUDr. PhD., vysokoškolská učiteľka

43. Adam Sarlós Bc., mestský poslanec, cykloaktivista

44. Katarína Mičová Mgr., zástupkyňa školy

45. Tomáš Krjak Bc., predseda mládežníckej organizácie, študent, živnostník

46. Dana Cervanová Mgr., profesionálny náhradný rodič

47. Tibor Forró Mgr. Ing., podnikateľ

48. Martina Kolláriková Ing. arch., PR konzultantka

49. Miroslav Kocúr ThDr. Mgr. PhD., manažér, pedagóg

50. Anna Dojčanová Mgr., konateľka firmy

51. Sergej Kára Mgr., riaditeľ sekcie sociálnych vecí

52. Sofia Karina Trommlerová PhD., vedecká pracovníčka

53. Milan Laurinc PhDr. PhD., MPH, sestra, vysokoškolský pedagogický zamestnanec

54. Eva Kalkan Bc., manažérka, miestna poslankyňa

55. Ivan Hudcovský, key account manager

56. Renata Igľárová, finančná maklérka

57. Milan Polešenský Mgr. , koordinátor práce s mládežou

58. Natália Heribanová, študentka

59. Marián Mališ Ing., metodik

60. Elena Cinová PaedDr., učiteľka profesijného rozvoja

61. Juraj Gašpárek, obchodno-technický riaditeľ

62. Lucia Francescato Mgr. , konzultantka

63. Jozef Ľos-Božik Bc., podnikateľ

64. Zuzana Vargová Mgr., konateľka spoločnosti

65. Pavol Troiak Ing., zástupca starostu mestskej časti, procesný manažér

66. Ľubica Bednárová Mgr., hlavná radkyňa

67. Marek Štefanisko Mgr., správca infraštruktúry

68. Karolína Blunárová, študentka environmentálnych štúdií a sociálnej politiky

69. Krisztián Váradi MUDr., lekár

70. Romana Sládeková Mgr. PhD., odborníčka pre duálne vzdelávanie

71. Timotej Süč, projektový manažér

72. Jana Kovačovská Mgr. M.A., podnikateľka

73. Ján Pullman Ing., informatik, ekonóm, mestský poslanec

74. Lucia Smažáková Karabínošová Mgr., stredoškolská učiteľka, lektorka

75. Martin Hanes Bc., majiteľ stavebnej firmy

76. Ingrida Gorcovská Mgr., štátna zamestnankyňa v oblasti sociálnych vecí, práce a rodiny

77. Michal Páleník Mgr. Ing. PhD., vysokoškolský pedagóg

78. Miroslava Vermeiren Mgr., enviro-aktivistka, finančná analytička

79. Ondrej Šarník, IT projektový manažér

80. Veronika Kvietková BA, študentka, stážistka v prezidentskom paláci

81. Martin Baloga Ing. arch. PhD., architekt

82. Henrieta Slavkovská Mgr., advokátka

83. Boris Kriško, podnikateľ - odvolal kandidatúru

84. Andrea Báťková Bc., študentka

85. Jozef Bakša Mgr., právnik

86. Paula Vojtek BSc. , projektová manažérka

87. Michal Styk M.A., marketingový riaditeľ

88. Sylvia Pohankova, bezpečnostná technička

89. Michal Švajda, manažér nákupu

90. Anna Beláková Mgr., učiteľka

91. Jakub Jochman Ing., stavebný inžinier

92. Marianna Piršelová Mgr., permakultúrna dizajnérka, lektorka

93. Václav Papež Mgr., stredoškolský učiteľ

94. Lenka Jusko Ing. MBA, občianska aktivistka

95. Pavel Kendra Ing., manažér

96. Jana Popovičová, ekonómka

97. Lukáš Šauša, IT analytik

98. Jana Toličová Mgr., prekladateľka

99. Marek Gabonay Mgr., business development manažér

100. Zuzana Lučkay Mihalčinová Mgr. PhD., živnostníčka

101. Peter Macsek Mgr., výskumník

102. Magdaléna Kováč Mergová Mgr., marketingová koordinátorka pre internacionalizáciu vzdelávania

103. Erik Illéš Mgr., miestny poslanec, finančný analytik

104. Janette Langová PhDr., vedúca mestskej galérie

105. Ladislav Gála Ing., manažér

106. Miroslava Lukáčová Mgr., štátna radkyňa

107. Peter Lošonský Ing., projektový koordinátor turnajov a pretekov, event manažér, miestny poslanec

108. Barbora Ugorová Mgr., nezamestnaná

109. Tibor Bačinský Ing., analytik informačných technológií

110. Michaela Hinnerová Mgr., hlavná účtovníčka

111. Róbert Grega Bc., osobný bankár

112. Eva Levrincová Ing., dôchodkyňa

113. Viktor Pamula, nezamestnaný

114. Vanda Prikler Ing., analytička

115. Dominik Radler, študent, právny asistent

116. Naďa Bohinská Bc., manažérka

117. Ľuboš Ďubek Mgr., projektový špecialista

118. Lívia Augustin Šimanská JUDr., právnička v zdravotníctve

119. Marek Fúska Ing., riaditeľ počítačovej školy

120. Monika Sabanoš Mgr. MBA, rodičovská dovolenka

121. Karol Gubka Ing., obchodný manažér

122. Zuzana Čifári, finančná manažérka

123. Juraj Mikulášek Mgr., finančný manažér, miestny poslanec

124. Oľga Krištofíková, stredoškolská učiteľka

125. Adam Pekár, poslanec mestskej časti, živnostník

126. Denisa Holečková Ing., špecialistka pre ľudské zdroje

127. Igor Holéczy Mgr., živnostník v oblasti cestovného ruchu

128. Gabriela Langová PhDr., projektová manažérka, terapeutka

129. Samuel Pekár Bc., komunitný koordinátor

130. Zlatica Miháliková Ing., konateľka

131. Peter Višňovský Mgr. MBA, projektový manažér, občiansky aktivista

132. Eva Pevná Mgr. et Mgr. art., projektová manažérka

133. Radoslav Ruso Mgr., underwriting asistent

134. Martina Kačániová Mgr., podpora predaja a služieb

135. Peter Matula Mgr., manažér pre komunikáciu a eventy

136. Katarína Vidrová Ing., rodičovská dovolenka, finančné a realitné poradenstvo

137. Pavol Ištok Mgr., štátny zamestnanec

138. Katarína Nádaská Mgr. PhD., úradníčka vo verejnej správe

139. Samuel Paulini, študent, lektor

140. Diana Kleštincová Ing., rodičovská dovolenka

141. Marek Líška Ing., odborník na SMART technológie

142. Adriana Horská, administratívna pracovníčka

143. Dávid Šingovský Mgr., marketingový poradca

144. Eva Rusnáková Mgr., riaditeľka odboru informatiky

145. Rastislav Karczub, aplikačný špecialista

146. Tamara Krenželáková Mgr., projektová manažérka

147. Peter Pollák JUDr., právnik

148. Jana Velická M.A., odborníčka na transparentné financovanie politických strán

149. Vanda Rogovská Ing. PhD., analytička v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle

150. Jolana Kusá PhDr., psychologická poradkyňa a dôchodkyňa

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár