Matovič odmietol sedieť vedľa Sulíka. Správy s Haščákom považuje šéf SaS za zmanipulované

Šiesti lídri politických strán odpovedali na otázky v debate denníka SME a rádia Expres.

Písmo: A - | A + diskusia ( 0 ) Zdieľať

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/tn27jkUh.html

BRATISLAVA. Po dvoch dňoch mlčania sa predseda SaS Richard Sulík vôbec prvý raz v debate denníka SME a rádia Expres vyjadril k tomu, či si ešte ako minister hospodárstva písal s bývalým šéfom Penty Jaroslavom Haščákom.

„Som v kontakte s pánom Haščákom, ja si s ním aj občas píšem,“ priznal Sulík po otázke moderátora Braňa Závodského. Predseda SaS vraví, že ako minister komunikoval s mnohými podnikateľmi a zamestnávateľmi.

Lídri šiestich najsilnejších strán sa v utorok stretli na jednej z posledných predvolených diskusií. Pred zrakmi študentov Paneurópskej vysokej školy v Bratislave odpovedali na otázky moderátorov Zuzany Kovačič Hanzelovej a Braňa Závodského.

Pozvanie odmietli predsedovia troch strán - Smeru, Hlasu a SNS. Ich stoličky preto v diskusii ostali prázdne.

Matovič od nedele obviňuje Sulíka, že si na jeseň 2020 ako minister hospodárstva a vicepremiér písal s finančníkom známym z kauzy Gorila a presadzoval pri dofinancovaní zdravotných poisťovní záujmy súkromnej Dôvery, ktorú Penta vlastní.

„To, čo prezentoval pán Matovič, je na sto percent zmanipulované,“ povedal v utorok Sulík a odmietol, že by si od Haščáka, tak ako to uvádza Matovič, pýtal „milé PR“ pre poslankyňu SaS Janu Bittó Cigánikovú.

Kým Sulík odpovedal, Matovič sa k nemu naklonil s vyjaveným pohľadom, tak aby vyjadril prekvapenie. „To je v riti,“ reagoval polohlasom na Sulíkove odpovede, no jeho slová zachytil mikrofón.

Musel sa však vykláňať spoza predsedu KDH Milana Majerského, ktorý sedel medzi ním a Sulíkom. Líder OĽaNO totiž napriek zasadaciemu poriadku odmietol sedieť vedľa svojho bývalého koaličného partnera, na ktorého krátko pred voľbami intenzívne útočí a netají sa tým, že chce takto stranu SaS dostať mimo parlamentu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Policajná inšpekcia preveruje, či nedošlo k úniku. Správy Sulíka s Haščákom môžu pochádzať zo zadržaného mobilu Čítajte

Na otázku moderátora, či je v poriadku zapájať sa do kupčenia so súkromnou komunikáciou a informáciami, Matovič reagoval, že je, ak sa takto dostane k informáciám o tom, že „verejný činiteľ zneužíva svoje postavenie a berie úplatky“.

Ešte počas vysielania debaty pritom prišlo do médií vyjadrenie Haščákovho advokáta, ktorý tvrdí, že sa mu v roku 2022 sprostredkovane ozval aj vtedajší minister financií Matovič a žiadal ho o stretnutie „k zdravotníckym témam“.

Bývalý spolumajiteľ Penty vraví, že stretnutie odmietol, lebo podľa neho je predseda OĽaNO „toxický“.

Matovič už po debate na samostatnej tlačovke reagoval, že stretnúť sa chceli predstavitelia Dôvery a nie on.

Kollárov „súkromný život pred politikou“

Aj predseda Sme rodina Boris Kollár mal v utorok jednu z posledných príležitostí, ako voličom vysvetliť antikampaň svojich bývalých partneriek. Barbora Richterová ho ešte na jar obviňovala, že sa nestará o ich spoločné dieťa a neskôr, že ju Kollár pred rokmi zbil a nechal sledovať SIS.

K Barbore Richterovej sa v auguste pripojila ďalšia Kollárova milenka - dcéra niekdajšieho bossa nitrianskeho podsvetia Ľuboša Ferusa. Tá Kollára obvinila, že ju dva razy donútil ísť na potrat, čo predseda Sme rodina odmieta.

Práve v deň diskusie SME a rádia Expres zverejnil ďalšiu časť antikampane stíhaný konkurzný právnik Zoroslav Kollár, ktorého predseda Sme rodina od začiatku obviňuje, že stojí v pozadí jeho diskreditácie a strany Sme rodina.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zoroslav Kollár vyhlásil vojnu Borisovi Kollárovi. Tvrdí, že Richterovú nezákonne lustrovala SIS Čítajte

„Ešte som nevidel video Zoroslava Kollára,“ povedal Boris Kollár v debate.

„Nie, nie je,“ odpovedal predseda Sme rodina na otázku, či je náhoda, že sa v jeho okolí objavuje toľko závadových osôb. „To je môj život. To je môj súkromný život, ktorý som viedol dovtedy, kým som prišiel do politiky,“ dodal s tým, že striktne oddeľuje súkromný a politický život.

Kollár sa sťažoval, že mu moderátori debaty skáču do odpovedí. Neskôr vstal zo stoličky. „Ideš?“ spýtal sa ho Matovič. „Odchádzam,“ reagoval s úsmevom Kollár, ktorý si však v skutočnosti išiel po vodu a vrátil sa na miesto.

Uhrík a neexistujúce americké základne

Strana Republika Milana Uhríka sa v kampani snaží vyznievať ako nie fašistická strana. Niekdajšia stranícka dvojka Mariana Kotlebu z ĽSNS sa aj v debate SME snažila budiť dojem, že hoci majú v Republike iné názory, treba spoločne diskutovať, a preto prijal pozvanie.

Nevyhol sa však opäť šíreniu klamstiev, keď tvrdil, že sa na Slovensku nachádzajú americké vojenské základne. Označil tak slovenskú vojenskú základňu Sliač aj výcvikový priestor Lešť. Napriek tomu, že má strana v programe znižovanie výdavkov na obranu, chce Republika podľa neho „pripravovať Slovensko na prípadnú neutralitu“.

Slovensko by tak už v budúcnosti nebolo chránené svojimi spojencami a muselo by naopak zvýšiť svoje výdavky na obranu, lebo by sa muselo spoliehať len na seba.

Za „najstabilnejšiu vládu pre Slovensko“ označil Uhrík koalíciu so Smerom a SNS, ktorých zástupcovia na diskusiu neprišli.

Šimečka o rokovaniach nehovorí

Predseda Progresívneho Slovenska, ktorého strana v aktuálnom volebnom modeli NMS predbehla po prvý raz doteraz vedúci Smer, sa v utorok vyhol otázke, či s už s niekým rokuje o prípadnej vládnej koalícii po voľbách.

„Aj keby som také rokovania mal, nebudem o tom verejne hovoriť,“ povedal s tým, že hlavné rozhovory sa budú diať až po voľbách.

Po tom, ako sa Matovič ohradil, že Šimečkovi moderátori neskáču dostatočne do jeho odpovedí ako ostatným, samotný líder PS moderátorov vyzval, aby ho pokojne prerušovali.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Volebná diskusia lídrov: Fico si s Pellegrinim rozumel, Šimečka mal silnejšie aj slabšie momenty Čítajte

Šimečka pritom neodpovedal jasne ani na otázku, či by zvládol v prípadnej vláde na čele s PS aj politikov ako Sulík, Matovič či Pellegrini, ktorý už majú s exekutívou skúsenosti, na rozdiel od Šimečku.

Líder PS začal najskôr vysvetľovať, že vláda bez Fica „musí vydržať“ a že dlho na Slovensku fungovala „demokratická norma“, že vo vláde sedeli liberáli aj s konzervatívcami, až Šimečkovi bez dokončenia odpovede vypršal vyhradený čas dvanásť minút na celú debatu.

Majerský nechce vládu so Smerom

Predseda KDH Milan Majerský opakoval či už z programu strany alebo jej ochoty ísť do koalície s inými stranami svoje predošlé stanoviská.

Majerský síce nevylúčil PS z povolebnej spolupráce, niektoré časti ich programu však opäť označil za „extrémistické“.

Červenou čiarou sú pre KDH registrované partnerstvá, ktoré chce PS podľa svojho programu presadzovať. „To je taká červená čiara ako zrušenie špeciálnej prokuratúry,“ povedal Majerský.

KDH však podľa neho „nie je a ani nebude“ za spoluprácu so Smerom. „Za tým si stojím,“ dodal.

Predčasné parlamentné voľby 2023

Volebný kalendár