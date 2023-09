Kto kandiduje za stranu Demokrati? Pozrite si kandidátku a najvýraznejšie osobnosti

Demokratov do volieb vedie Andrea Letanovská.

BRATISLAVA. Stranu Demokrati povedie do parlamentných volieb 2023 lekárka Andrea Letanovská. Na druhom mieste kandiduje šéf strany a expremiér Eduard Heger.

Tretie miesto patrí podpredsedníčke Andrei Cocherovej, štvrté podpredsedovi a exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi.

Z piateho miesta kandiduje poslankyňa Jana Žitňanská, zo šiesteho poslanec Miroslav Kollár a zo siedmeho miesta poslanec Juraj Šeliga. Na ôsmom mieste je člen predsedníctva Pavel Nechala, na deviatom Monika Podhorány Masariková a prvú desiatku uzatvára Ján Šubák.

Zo 145. miesta kandiduje bývalý predstaviteľ SaS Jozef Mihál, europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá založila stranu Jablko, obsadila 150. miesto. Letanovská dodala, že kandidátka je zložená z piatich strán.

Kandidátka strany Demokrati v predčasných parlamentných voľbách 2023

1. Andrea Letanovská MUDr. PhD., primárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava

2. Eduard Heger Ing., poslanec parlamentu, Bratislava

3. Andrea Cocherová, občianska aktivistka, Bratislava

4. Jaroslav Naď PhDr. PhD., poslanec parlamentu, Hrubá Borša

5. Jana Žitňanská Mgr., poslankyňa parlamentu, Bratislava

6. Miroslav Kollár Ing., poslanec parlamentu, Hlohovec

7. Juraj Šeliga Mgr. PhD., poslanec parlamentu, právnik, Hruštín

8. Pavel Nechala JUDr. PhD., právnik, protikorupčný expert, Bratislava

9. Monika Podhorány Masariková Mgr. PhD., riaditeľka kancelárie ministra, Bratislava

10. Ján Šubák Ing., expert pre rozvoj inovácií, Bratislava

11. Jozef Sýkora Ing. MSc., MBA expert pre rozvoj športu, Bratislava

12. Ján Budaj, poslanec parlamentu, Bratislava

13. Karel Hirman Ing., manažér, Košice

14. Branislav Sitár prof. DrSc., vysokoškolský profesor, Bratislava

15. Dorota Nvotová, umelkyňa, Bratislava

16. Kristián Čekovský Mgr., poslanec parlamentu, Hviezdoslavov

17. Natália Svítková Ing., predsedníčka gymnastického klubu, poslankyňa mestského zastupiteľstva, Prievidza

18. Viliam Novotný MUDr. MPH, lekár, Košice

19. Martin Kvetko Mgr. MPA, marketingový špecialista, konzultant, Muránska Dlhá Lúka

20. Andrej Stančík Mgr., poslanec parlamentu, Piešťany

21. Anna Mierna Ing., poslankyňa parlamentu, Skalica

22. Róbert Halák, poslanec parlamentu, Senec

23. Michal Kiča Mgr., advokát, enviromentálny aktivista, Bratislava

24. Richard Nemec Bc., štátny tajomník, Bratislava (z funkcie už odišiel – pozn. red.)

25. Daniel Balko Mgr., historik, Nitra

26. Jaromír Šíbl RNDr. PhD., poslanec parlamentu, Bratislava

27. Kristián Čechmánek Mgr. PhD., vysokoškolský pedagóg, Nitra

28. Pavol Ľorko Mgr., prednosta okresného úradu, Žaškov

29. Anton Piták, IT manažér, Rabča

30. Tomáš Ščuka PhDr., zamestnanec v štátnej správe, Hrabušice

31. Rastislav Hauliš Mgr., asistent poslanca parlamentu, Hlohovec

32. Richard Jánoš Ing., Bc., podnikateľ v odevnom priemysle, Záborské

33. Matúš Machan Mgr., PhDr., právnik, Sládkovičovo

34. Marek Polonec Bc., riaditeľ hotela, Trnava

35. Jakub Kubík, právnik, Žilina

36. Ján Raclavský Mgr., vedúci oddelenia, Dolný Kubín

37. Michal Greško, dobrovoľník, Sládkovičovo

38. Marko Surkoš JUDr. PhD., LL.M, právnik, expert na legislatívu a soc. politiku, Bratislava

39. Peter Goldberger Mgr., manažér zahraničného obchodu, Šaľa

40. Pavol Strhák, konateľ spoločnosti, Banská Bystrica

41. Slavomír Novák Ing., lesný inžinier, Humenné

42. Klára Dynisová Bc., koordinátorka denného centra pre seniorov, Bratislava

43. Peter Varsányi Ing., živnostník, Kvetoslavov

44. Michal Spevák Mgr., analytik západného balkánu, Bratislava

45. Peter Novoveský, dôchodca, Trnava

46. Radoslav Pavelka Mgr., štátny zamestnanec, Nitra

47. Matej Farbula, podnikateľ, Pezinok

48. Viera Vančová Ing. PhD., riaditeľka úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Špačince

49. Ján Drahoš Bc., študent, Martin

50. Ján Kučera Mgr., revízny technik, Trebišov

51. Eva Pavliková Ing., podnikateľka, Košice

52. Tomáš Köppl Ing., grafik, Trnava

53. Dominika Tibenská Mgr., administratívna pracovníčka, Suchá nad Parnou

54. Robert Erik Kittler Bsc., Senior IT lead, Bratislava

55. Jaroslav Slaný Ing., samostatne hospodáriaci roľník, Sebechleby

56. Martin Kalužák Mgr., asistent poslanca parlamentu, Nová Lesná

57. Juraj Dobšovič Mgr., hlavný štátny radca, Bratislava

58. Miloš Šimončič Ing. CSc., autorizovaný statik, Čachtice

59. Dezider Balázs, dôchodca, Košice

60. Magdaléna Haburová, občianska aktivistka, Trebišov

61. Juraj Čarný, podnikateľ – BOZP technik, Malé Zalužice

62. Martina Sedliaková MUDr., lekárka, Vyšný Kubín

63. Radúz Dula Mag.(FH) PhD., vysokoškolský pedagóg, expert na vzdelávanie, Bratislava

64. Pavol Sabol Ing. arch., architekt, Prešov

65. Emil Petrvalský Ing., RNDr. CSc., biofyzik, elektrotechnický inžinier, Košice

66. Lukáš Meravý Mag., právnik, Viničné

67. Jozef Oľha Mgr., učiteľ, Humenné

68. Anton Švehla, podnikateľ, Dolná Streda

69. Viera Dankovičová, dochôdkyňa, Rimavská Sobota

70. Vilibald Žižak Ing., expert v oblasti stavebníctva, Košice

71. Jozef Kis, expert v oblasti stavebníctva, Košice

72. Igor Kopáčik Ing., konštruktér, Piešťany

73. Ľuboš Radakovič, výsluhový dôchodca, Banka

74. Hedviga Markotánová, finančná účtovníčka, Veľký Ďur

75. Roman Móric Mgr., právnik, štátny radca, Kysucké Nové Mesto

76. Filip Ondrej, administratívny pracovník, SZČO, Kendice

77. Peter Pastucha Mgr., učiteľ, Senica

78. Pavol Polák Ing. PhD., podnikateľ, Senica

79. Viera Psotková Mgr., IT analytička, Bratislava

80. Valér Dunda Ing., expert na rozvoj informatizácie, Košice

81. Martin Javorček JUDr., advokát, Bratislava

82. Ondrej Sirota Mgr., hasič – záchranár, veliteľ družstva, Šaľa

83. Peter Dráb Mgr. LL.M., zakladateľ rodinnej potravinárskej firmy, Piešťany

84. Katarína Golodžejová Mgr., ekonómka – účtovníčka, Drienov

85. Zuzana Šavrnoch Mgr., recepčná, Štiavnička

86. Milan Simušiak Ing., vodič taxislužby, Prievidza

87. Maroš Mikuš, konateľ, Cigeľ

88. Radovan Huba Bc., študent, marketingový manažér, Prievidza

89. Roderik Weissabel Ing., vedúci ekonomického úseku, Handlová

90. Marek Gehry Ing., účtovník, Rovinka

91. Miroslav Hudaček, skladník, Rovinka

92. Peter Valachovič, manažér, Veľký Biel

93. Martin Drozd Ing., odborník na informatizáciu, Prievidza

94. Michal Verchola, technický pracovník, Piešťany

95. Marta Potočniková, zdravotná sestra, Spišská Nová Ves

96. Ondrej Cehula Ing., manažér, Nitra

97. Richard Šturmankin Mgr., špeciálny pedagóg Muránska, Dlhá Lúka

98. Daria Štrosová Ing., ekonómka, Topoľčany

99. Daniela Maják Cedulová Ing., starostka, Pavlice

100. Peter Štepánek Ing., manažér, Bystrička

101. Anna Habdáková Ing., SZČO, Bratislava

102. Terézia Kadlub Mgr., učiteľka, Hlohovec

103. Ľubomír Tuželák, správca, údržbár, Červený Kláštor

104. Juraj Skalický, dôchodca, Bratislava

105. Ján Vozár JUDr., advokát, Banská Bystrica

106. Jaroslav Kovács Mgr., projektový manažér, Tešedíkovo

107. Edmund Capák Ing., stavbyvedúci, Košice

108. Juraj Kukučka Ing., dôchodca, Zvolen

109. Rastislav Styk Mgr., technical deal manager, Rovinka

110. Monika Szitási Mgr., pohľadávková analytička, Gbely

111. Róbert Bolfa Ing., manažér nákupu, Nové Zámky

112. Juraj Ondrej, elektrotechnik SZČO, Prešov

113. Miroslav Kuchta Ing., pedagóg, Prakovce

114. Igor Tkáč Mgr., manažér, Prešov

115. Slavomír Staško Ing., referent, Košice

116. Eva Chudá Ing. MBA, finančná analytička, Bratislava

117. Miloš Somorovský Mgr., pedagóg, Trenčín

118. František Monček Ing., dôchodca, Trnava

119. Martin Hurný PhDr., štátny zamestnanec, Stropkov

120. Júlia Kostolná Ing., poradkyňa, SZČO, Košice

121. Jakub Johanes, študent, Trnava

122. Pavol Halaš MUDr. MPH., lekár, Jablonka

123. Katarína Fedorová JUDr. PhD., LL.M., právnička, vysokoškolská učiteľka, Trnava

124. Zoltán Komlóši Mgr., IT manažér, Nové Zámky

125. Ladislav Bruňák Ing., živnostník, Košice

126. Ján Pekar Ing., projektant, Radošovce

127. Jozef Štefčík Mgr. PhD., vysokoškolský učiteľ, Topoľčany

128. Viliam Vojtek, projektový manažér, Ondavské Matiašovce

129. Róbert Herda Ing., manažér, Topoľčianky

130. Viera Hasidlová Mgr., živnostníčka, Nemšová

131. Ján Šadibol, dôchodca, Nová Bystrica

132. Ján Paukov Ing., manažér, Ráztočno

133. Ján Mičovský Ing. CSc. lesník, protikorupčný aktivista, Humenné

134. Michala Hadušovská Mgr., režisérka, Rožňava

135. Ladislav Ďurkovič PhDr., novinár, občiansky aktivista, Bratislava

136. Július Staško Bc., manažér, Košice

137. Miloš Lešták Ing. arch., krajinný architekt, Košice

138. Štefánia Hadušovská, učiteľka, Rožňava

139. Vladimír Zajačik, dôchodca, Rejdová

140. Elena Pätoprstá Ing. arch., Mgr. art., dizajnérka a protikorupčná aktivistka, Bratislava

141. Miroslav Vrábel Mgr.arch., architekt, Bratislava

142. Branislav Kaliský Ing.arch., architekt, Bratislava

143. Juraj Smatana Mgr., učiteľ, environmentalista, Považská Bystrica

144. Martin Áč PhDr., manažér, Modra

145. Jozef Mihál RNDr., autor odborných publikácií a lektor, Slovenský Grob

146. Milan Kaplan Mgr., poslanec samosprávneho kraja, Michalovce

147. Bibiána Kudziová, živnostníčka, zástupkyňa opatrovateľov ,Stropkov

148. Karolína Bortáková Ing., manažérka, Košice

149. Pavol Boroš Ing., podnikateľ, Bratislava

150. Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa európskeho parlamentu, Bratislava

