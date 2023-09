Policajná inšpekcia preveruje, či nedošlo k úniku. Správy Sulíka s Haščákom môžu pochádzať zo zadržaného mobilu

Znenie správ, ktoré prezentuje Matovič, je skreslené podľa Sulíka aj Haščáka

BRATISLAVA. Príbeh o tom, ako za Igorom Matovičom údajne prišiel človek blízky Richardovi Sulíkovi a ponúkol mu zálohu správ z mobilu šéfa SaS, berie polícia s rezervou.

Preveruje tak aj inú možnú verziu toho, odkiaľ by mohli pochádzať správy Sulíka s Jaroslavom Haščákom z Penty. Rovnako, ako z údajnej zálohy Sulíkovho mobilu by totiž správy mohli pochádzať z Haščákových mobilov, ktoré mu polícia zaistila už pri jeho zadržaní v decembri 2020.

Polícia tieto mobily pri vyšetrovaní Haščáka v tom čase obvineného z korupcie a prania špinavých peňazí následne znalecky skúmala. V spolupráci s Europolom prelomila zabezpečenie telefónov a dostala sa k ich obsahu.

Keďže táto verzia pôvodu správ medzi dvojicou je alternatívou oproti príbehu o sklamanom spolupracovníkovi Sulíka, ktorý vraj za milión eur núka zálohu politikovho mobilu, policajná inšpekcia už vec preveruje.

Ak by totiž správy pochádzali z Haščákovho mobilu, znamenalo by to únik z polície či prokuratúry. Haščáka totiž dodnes vyšetrujú a stíhajú, aktuálne pre podozrenia z legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

„Preverovanie sa týka konkrétne skutočností, či sa komunikácia nachádza vo vykonanom dokazovaní vo veciach v gescii špecializovaného vyšetrovacieho tímu Gorila, ako aj ďalšími podstatnými skutočnosťami,“ reagoval tlačový odbor ministerstva vnútra.

Šéf policajnej inšpekcie Peter Juhás dal možný únik informácií z Haščákovho prípadu preveriť hneď v pondelok. Rezort dodáva, že v súčasnosti ďalšie informácie poskytovať nemôže.

To, že správy, ktoré prezentuje Matovič, môžu pochádzať z Haščákovho mobilu, spomínal už v nedeľu finančníkov právny zástupca Martin Škubla. V stanovisku pre médiá napísal, že ak Matovič dostal miliónovú ponuku z prostredia NAKA na odkúpenie správ, mala by to preveriť špeciálna prokuratúra.

To sa pritom už stalo. Matovičovu historku o údajnom kupčení so správami už operatívne preverovali, no nedošlo ani len k začatiu trestného stíhania vo veci. Polícia a špeciálna prokuratúra sa totiž nemali o čo oprieť.

„Samotný Igor Matovič odmietol akúkoľvek spoluprácu s políciou a neuviedol žiadne konkrétne okolnosti, ktoré by napomohli objasniť ním avizovanú trestnú činnosť,“ vysvetlila hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová.

Po vyjadreniach z uplynulých dní by malo prebehnúť operatívne preverovanie nanovo, pričom „ak budú zistené relevantné skutočnosti z hľadiska možného korupčného konania“, do prípadu sa zapojí aj špeciálna prokuratúra.

Jaroslav Haščák a Igor Matovič. (zdroj: Koláž SME / TASR)

Sulík kontakt potvrdil, obsah správ nie

Meno údajného obchodníka so zálohou Sulíkovho mobilu Matovič odmieta povedať. Vo všeobecnosti hovorí, že ide o „bývalého, veľmi blízkeho človeka Sulíka“, ktorého šéf SaS v niečom zásadnom podrazil, a preto sa mu teraz chce pomstiť.

Matovič odmieta, že by mal správy z prostredia polície. Tá spadala v danom období pod exministra Romana Mikulca, ktorého nominovalo OĽaNO.

„Ako premiér som sa nikdy neinformoval u ministra vnútra, ktorý na každom rokovaní vlády sedel vedľa mňa,“ povedal Matovič. Dodal, že cez Mikulca nikdy nemal ani prístup k žiadnym konaniam či dôkazom, s ktorými pracuje NAKA.

Šéf OĽaNO pritom tvrdí, že sám požadovaný milión eur nezaplatil a že citované správy medzi Haščákom a Sulíkom cez WhatsApp iba videl a opísal si ich. Nemá ich ani len odfotené.

Sám v nich vidí snahu o korupciu. Dvojica si totiž písala o dofinancovaní zdravotných poisťovní, pričom Sulík sa údajne zaujímal o argumentáciu, ktorú by mohol použiť proti uprednostňovaniu štátnej VšZP. Vyhovovalo by to Pente a jej poisťovni Dôvera. Ako protislužbu si za to údajne vypýtal „milé PR“, teda pozitívne články v médiách Penty o poslankyni SaS Jane Bittó Cigánikovej.

„To, čo prezentoval pán Matovič, je na sto percent zmanipulované,“ reagoval Sulík v utorkovej predvolebnej debate denníka SME a Rádia Expres. Pripustil síce, že s Haščákom v kontakte je a „občas si s ním píše“, no odmietol kšeftovanie, o ktorom hovorí Matovič.

Pár dní pred voľbami však Sulík komentuje tému minimálne a k podrobnostiam sa nevyjadruje.

Podobne aj Haščák v utorok odkázal, že po troch rokoch „si jednoducho nemôže pamätať“ presné znenia komunikácie. Nemôže tak potvrdiť ani vyvrátiť, či spomínaná komunikácia so Sulíkom vôbec prebehla.

„Absolútne však odmieta, že by Richardovi Sulíkovi sľuboval nejaké protislužby v médiách,“ odkázal Haščák s tým, že plánuje realizovať viacero právnych krokov vrátane trestných oznámení. Aj on je podobne ako Sulík presvedčený, že komunikácia prezentovaná Matovičom „mohla byť vymyslená či upravená tak, aby vyznievala spôsobom, ktorý sa hodí Matovičovi v predvolebnom boji“.

S Haščákom riešil stretnutie aj Matovič

Matovič avizoval zverejnenie dôkazov „O závažnej korupcii Richarda Sulíka“ už minulý rok v decembri, pričom už vtedy hovoril, že ich zverejní počas predvolebnej kampane. Napokon tak spravil len šesť dní pred sobotnými voľbami a štyri dni pred moratóriom.

V utorkovej predvolebnej debate Matovič pripustil, že už v tom čase mal na mysli komunikáciu Sulíka s Haščákom.

Šéf SaS i ďalší predstavitelia strany mu oponujú, že je prirodzené, aby bol minister hospodárstva v kontakte aj s podnikateľmi, akým je aj Haščák.

Navyše, Haščák v utorok odkázal, že ponuku na stretnutie mu v minulosti posielal aj samotný Matovič. Bolo to vraj minulý rok v čase, keď bol politik ministrom financií. Haščák ho vraj odmietol s odôvodnením, že „s toxickými osobami sa stretávať nebude“.

Naopak, Matovič aj v tomto prípade ponúkol opačnú verziu. O stretnutie sa vraj snažili predstavitelia poisťovne Dôvery, ktorí chceli, aby bol účastníkom aj Haščák. Matovič im však vraj odkázal, že je pripravený stretnúť sa s nimi kedykoľvek, avšak len na pôde ministerstva financií a až po tom, čo vraj Penta odovzdá ako dar štátu svoju nemocnicu Bory.

