Ako sa stranám prideľujú mandáty v parlamente? A môžem voliť s pasom? (otázky a odpovede)

Volebné miestnosti otvoria v sobotu o siedmej ráno.

BRATISLAVA. V sobotu o siedmej ráno sa otvoria volebné miestnosti na celom Slovensku. V poradí štvrtých predčasných voľbách v histórii samostatného Slovenska kandiduje 24 politických strán a jedna volebná koalícia.

Denník SME prichystal k tomu, ako voliť, ako sa percentá strán preratúvajú na mandáty aj kedy sa voliči dozvedia výsledky, sériu otázok a odpovedí.

Odkedy dokedy sa dá voliť?

Volebné miestnosti sa otvárajú v sobotu ráno o 7.00 a zatvárajú o 22.00 hodine.

Ak by v niektorej z volebných miestností museli prerušiť hlasovanie, o čas, na ktorý sa hlasovanie preruší, ho večer predĺžia.

Čím sa preukážem pri voľbách?

Volič sa vo volebnej miestnosti preukáže občianskym preukazom. Ak si vybavil aj hlasovací preukaz, ktorý mu umožňuje voliť mimo trvalého bydliska, okrskovej komisii ho predloží spolu s občianskym preukazom.

Čo ak si práve vybavujem nový občiansky preukaz?

V takom prípade sa môžete preukázať aj žiadosťou o vydanie občianskeho preukazu alebo potvrdením o občianskom preukaze od polície.

"Na hlasovanie nepostačuje ani skutočnosť, že voliča bez občianskeho preukazu pozná niektorý z členov okrskovej volebnej komisie," vysvetľuje ministerstvo vnútra.

Môžem voliť s cestovným pasom?

Nie, cestovný pas ani vodičský preukaz sa nedajú pri voľbách použiť na preukázanie totožnosti.

Ako sa hlasuje v parlamentných voľbách?

Volič v miestnosti dostane hlasovacie lístky všetkých dvadsiatich piatich kandidujúcich politických subjektov aj s menami kandidátov a prázdnu obálku s úradnou pečiatkou obce.

Hlasovací lístok strany alebo koalície, ktorú chce človek voliť, treba vložiť do obálky v priestore oddelenom plentou. Lístok môže volič vložiť bez ďalšej úpravy alebo na ňom môže zakrúžkovať najviac štyroch kandidátov, pri ktorých chce, aby sa dostali do parlamentu. Kandidátov označí zakrúžkovaním ich čísla.

Obálku s hlasovacím lístkom potom zalepenú vloží do volebnej urny.

Na čo sú dobré krúžky?

Bez preferenčného hlasovania, teda krúžkov, by to fungovalo tak, že ak strana získa vo voľbách desať kresiel v parlamente, obsadí ich prvých desať poslancov z jej kandidátky.

Do poradia však zasahujú práve krúžky, teda preferenčné hlasy. Kandidát z nižšej pozície na kandidátke má vďaka nim šancu preskočiť aj niekoho na vyššej pozícii.

Musí však splniť podmienky. Na krúžky pre kandidáta sa prihliada len vtedy, ak ich získa aspoň v počte troch percent z celkového počtu hlasov pridelených strane, za ktorú kandiduje.

Koľko mien môžem krúžkovať?

Dať prednostný hlas sa dá najviac štyrom z kandidátov politickej strany alebo koalície. Ak zakrúžkujete viac ako štyri mená, pri zrátavaní výsledkov sa váš hlas priráta v prospech strany, na prednostné hlasy pre kandidátov sa však neprihliada.

Kedy budú známe výsledky volieb?

Hlasy sa začínajú sčítavať hneď po zatvorení volebných miestností. Podľa skúseností z minulých rokov môžu byť kompletné výsledky známe ešte v noci zo soboty na nedeľu - tri či štyri hodiny po zavretí volebných miestností. Najdlhšie pritom trvá zrátať hlasy vo veľkých mestách ako Bratislava či Košice.

Za oficiálne výsledky volieb sa však považujú až tie, ktoré v nedeľu dopoludnia oznámi štátna komisia pre voľby.

Ak hodím do volebnej urny prázdnu obálku, získa na tom nejaká strana?

V takom prípade pôjde o neplatný hlas, ktorý nemá vplyv na delenie mandátov ani na výšku štátneho príspevku pre strany.

Čo ak sa pomýlim a napríklad zakrúžkujem iných kandidátov?

Ak sa pomýlite, stačí okrskovú volebnú komisiu požiadať o nové hlasovacie lístky.

"Nečmárajte, neškrtajte na hlasovacom lístku, ale požiadajte o nové," radí riaditeľka odboru volieb na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

Nepoužité lístky s chybami sa potom vhadzujú do na to určenej schránky (do vyčlenenej škatule, kam sa vhadzujú aj nepoužité hlasovacie lístky).

Môžem z volebnej miestnosti vyniesť hlasovacie lístky, ktoré som nepoužil?

Nie. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do na to určenej zapečatenej schránky. Ak to neurobíte, dopustíte sa priestupku, za ktorý hrozí pokuta 33 eur.

Ako sa stranám prideľujú mandáty v parlamente?

Rozdelenie kresiel v 150-člennom parlamente sa vypočítava iba z hlasov pre strany, ktoré získali podporu nad päť percent. S hlasmi, ktoré dostanú strany so ziskom pod päť percent, sa ďalej pri prerozdelení mandátov vôbec nepracuje - neprihliada sa na ne.

Čím viac strán ostane mimo parlamentu, tým menej politických subjektov si medzi sebou rozdelí 150 kresiel v parlamente. Znamená to, že na získanie jedného mandátu bude stačiť stranám, ktoré postúpia do parlamentu, menší počet hlasov.

Postup pri rozdeľovaní mandátov: po voľbách sa zostaví celoštátne poradie všetkých kandidujúcich strán a zistí sa, koľko percent ktorá strana získala

strany so ziskom nižším ako päť percent (pri koalíciách je to sedem percent) do fázy, keď sa rozdeľujú mandáty v parlamente, nepostupujú a na ich hlasy sa už neprihliada

urobí sa súčet hlasov iba tých strán, ktoré prekročili hranicu piatich percent

tento súčet sa potom vydelí číslom 151 (ide o počet všetkých mandátov v Národnej rade, ktorý je zvýšený o jeden - taký postup upravuje zákon)

spomínaným delením vznikne tzv. republikové volebné číslo, ktoré predstavuje počet hlasov potrebných na zisk jedného mandátu

republikovým volebným číslom sa potom delí postupne počet hlasov každej zo strán, ktoré postúpili do parlamentu

výsledkom bude počet mandátov, ktorý strana získa

pri takomto rozdeľovaní mandátov sa môže stať, že zväčša dva či tri z celkového počtu 150 ostanú nepridelené. V takom prípade sa zostávajúce mandáty pridelia postupne tým politickým stranám alebo koalíciám, ktoré majú najväčší zostatok delenia (na základe najvyššieho čísla za desatinnou čiarkou). Pri rovnosti zostatkov pridelia mandát tej strane, ktorá získala väčší počet hlasov

Ako sa volí s hlasovacím preukazom?

Hlasovací preukaz vám umožňuje voliť aj mimo miesta vášho trvalého bydliska. O hlasovací preukaz sa dalo požiadať buď vopred listom či elektronicky, alebo aj osobne - najneskôr v posledný pracovný deň pred voľbami v úradných hodinách na obecnom úrade.

Volič, ktorý požiadal o hlasovací preukaz, ho vo volebnej miestnosti predloží okrskovej volebnej komisii. Tá mu preukaz vezme, aby ho už nemohol použiť inde.

Ak som si vybavil hlasovací preukaz, môžem napokon aj tak voliť v mieste svojho trvalého bydliska?

Áno. Obec, kde máte trvalý pobyt a ktorá vám vydala hlasovací preukaz, vás po jeho vydaní najskôr vyškrtne zo svojho zoznamu voličov s poznámkou, že ste dostali hlasovací preukaz. Ten ale potom môžete použiť v akomkoľvek volebnom okrsku - aj v mieste svojho trvalého bydliska.

Ako sa vyhnúť krúžkovaniu kandidátov, ktorí odstúpili z kandidátky alebo ich z nej strany vyradili?

Vo volených miestnostiach si treba všímať zoznam kandidátov, ktorí sa vzdali alebo ich z kandidátky odvolala politická strana. Zoznam týchto kandidátov bude vyvesený na viditeľnom mieste, zverejnený bude aj na webe ministerstva vnútra.

Kto mi poradí, ak budem potrebovať pomoc?

Informácie k voľbám zverejňuje na svojom webe ministerstvo vnútra. Pre voličov zriadilo ministerstvo aj infolinku, ktorá bude dostupná aj v deň volieb, a to na číslach 02/48592317 a 02/48592312.

V deň konania volieb na ňu možno volať od 7.00 až do 22.00 h. K dispozícii je aj infolinka štátnej komisie pre voľby na čísle 02/48592020.

Koho mám upozorniť, ak mám podozrenie na protizákonné konanie?

V takom prípade sa treba obrátiť na políciu. Ak si nie ste istí, môžete sa obrátiť aj na infolinku ministerstva vnútra či štátnej komisie.

