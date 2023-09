Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko. Vyklikajte si možné koalície

Druhý by bol Smer.

V poslednom prieskume agentúry AKO pred predčasnými voľbami sa na prvom mieste umiestnilo Progresívne Slovensko s osemnástimi percentami.

Druhý by skončil Smer, ktorý by volilo 17,7 percenta opýtaných. Tretí by bol Hlas s pätnástimi percentami.

Do parlamentu by sa dostala aj trojkoalícia OĽaNO-KÚ-Za ľudí (9,4), SaS (7,3), KDH (6,1), SNS (6), Republika (5,4) a tesne aj Sme rodina (5,1).

