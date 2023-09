Fica môže neúčasť v Markíze ešte mrzieť. Analytici hodnotia volebné diskusie

Fico aj Šimečka podávali dobré výkony.

BRATISLAVA. Pred veľkými televíznymi debatami upozorňovali šéfovia prieskumných agentúr, že až tretina voličov si nie je istá svojou voľbou.

Práve výkony lídrov v diskusiách tak mohli zamávať výsledkami volieb. Televízie JOJ aj Markíza tvrdia, že ich finálne volebné diskusie si aspoň sčasti pozrelo okolo milióna ľudí. V prípade TA3 to bolo v pondelok 250-tisíc a v utorok 430-tisíc divákov.

V stredu večer bude ešte posledná debata na RTVS, no z doterajších vystúpení sa zdá, že nikto z lídrov strán výraznejšie neprepadol, ale ani nezískal. Naznačujú to aj prieskumy, ktoré boli zverejnené v utorok a stredu a čiastočne už zachytávajú výkony politikov v diskusiách.

Šéf agentúry AKO Václav Hřích hovorí, že vo veľkých diskusiách sa lídri snažia hlavne nič nepokaziť, aby neodradili tú tretinu voličov, ktorá si ešte nie je istá svojou voľbou. „Ja si myslím, že to všetci ustáli a veľké presuny už asi nebudú,“ tvrdí Hřích.

Môžu za to opatrne formulované posolstvá. Diskusiám tak chýbali emócie, aké vidíme napríklad na tlačových konferenciách. „Veľká časť politikov sa snažila vymedzovať voči lídrom, teda Progresívnemu Slovensku a Smeru, ale čakal som, že to bude drsnejšie,“ priznáva Hřích.

SME oslovilo šéfov prieskumných agentúr a politológov, aby zhodnotili výkony lídrov strán vo veľkých volebných diskusiách. Z týchto hodnotení sme spísali niekoľko najdôležitejších momentov debát.

Šimečka proti presile obstál

Nielen Fico si vybral Šimečku za svojho hlavného nepriateľa. Často na neho útočili aj Pellegrini, Uhrík alebo Matovič. Ten tak musel často reagovať na viacerých súperov, no útoky zvládol.

„Nezahviezdil, ale zachoval si dobrú tvár,“ myslí si analytik agentúry NMS Mikuláš Hanes. Ľudí nakoniec môže dokonca motivovať, keď vidia, ako všetci útočia na lídra PS. V minulých voľbách bolo v podobnej situácii OĽaNO.

Aj podľa šéfa agentúry IPSOS Jakuba Hankovského Šimečka nesklamal a v diskusiách podával vyrovnané výkony. Aj preto sa PS v posledných prieskumoch dotiahlo na Smer a v dvoch ho dokonca predbehlo.

Najväčší Šimečkov súper Fico neprišiel na viaceré volebné diskusie a najmä tá televízna na Markíze ho ešte môže mrzieť.

„Na poslednú chvíľu mohol ešte získať nerozhodnutých voličov. V prieskumoch teraz vidíme stagnáciu Smeru, niekde dokonca mierny pokles. Zvádzajú len mikrosúboj o voličov, ktorí sa rozhodujú medzi Smerom a Hlasom,“ hovorí Hankovský.

Analytici sa však zhodujú, že tam, kde sa Fico objavil, podal dobrý výkon. V porovnaní s jeho tlačovými konferenciami alebo videami na facebooku vystupoval menej agresívne a občas pripomínal Fica zo starých časov.

Pellegrini myslí na to, čo bude po voľbách

Ani Pellegrini neprišiel na viaceré diskusie a do Markízy namiesto seba poslal Erika Tomáša. Aj toto považujú analytici za veľký prešľap, pretože sa stále hrá aj o zhruba desatinu voličov, ktorí chceli prísť pred diskusiami voliť, no nevedeli koho.

Hodnotenia výkonov Pellegriniho sa však rôznia, podľa väčšiny oslovených analytikov obstál a svojich voličov minimálne neodradil.

Pellegrini pôsobil pomerne nekonfliktne a vôbec sa nevyhraňoval voči Ficovi, s ktorým stále bojuje o rovnakých voličov.

„Necháva si všetky možnosti otvorené,“ vysvetľuje jeho stratégiu Hřích. Pellegrini vraj vie, že má isté miesto v koalícii, len nevie, o akú koalíciu pôjde. „Nechce páliť mosty ani na jednu, ani na druhú stranu,“ dodáva.

Hankovský má aj iné vysvetlenie zhovievavého vystupovania šéfa Hlasu voči Ficovi. „Volič začína uvažovať strategicky nielen nad tým, koho bude voliť, ale aj akú vládu si praje. A preto chcú strany ukázať svoju blízkosť a uistiť voliča, že budú vládnuť dobre a bez konfliktov,“ hovorí.

Spojená diskusia SME a rádia Expres. (zdroj: Marko Erd)

Matoviča nakoniec zachránia konflikty

OĽaNO na tom ešte pred dvoma týždňami nevyzeralo dobre. Smer si zvolil za svojho hlavného súpera PS a o OĽaNO sa hovorilo málo. Potrebovalo na seba strhnúť pozornosť.

Najskôr prišla fyzická potýčka na tlačovej konferencii Smeru, a potom konflikt so Sulíkom. „Matovičovi sa podarilo dostať späť na titulky novín a ukázať, že je relevantný hlas,“ hovorí Hřích.

Aj v televíznych diskusiách podal podľa pozorovateľov dobrý výkon a niekoľkokrát prejavil svoj temperament. Aj tu stavil na konflikt, tentoraz najmä so Šimečkom.

„Matovič je typickým predstaviteľom populizmu a ten je založený na dichotomickom uvažovaní v zmysle „my“ verzus „oni“, pričom kategória „oni“ je široká,“ vysvetľuje politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave. V televíznych diskusiách si za svojho súpera zvolil Šimečku ako predstaviteľa progresivizmu a liberalizmu.

Sulík v diskusiách výrazne nezaujal, ale ani nesklamal. Ako jediný sa niekoľkokrát zastal Šimečku, no pri iných príležitostiach sa voči nemu tiež vyhraňoval. Bolo zrejmé, že chce na svoju stranu prilákať neistých voličov PS.

Po zverejnenej komunikácii s Haščákom to ale bude mať ťažšie. Na druhej strane by však ani nemusel stratiť svojich voličov. „Čokoľvek, čo Igor Matovič povie, tak voliči SaS berú ako súčasť konfliktu, ktorý je tu už niekoľko rokov,“ vysvetľuje Hřích.

Aj komický Uhrík môže získať

Aj keď Uhrík mohol bojkotovať niektoré diskusie s kritickými moderátormi, ako to urobili Fico, Danko a Pellegrini, neurobil to a môže mu to pomôcť.

„Ak tam nie je Danko alebo Fico, tak mu môže pomôcť už len samotná účasť,“ hovorí Hanes.

Zaujať však môže len istý typ voličov. „Uhrík hovorí rýchlo, veľa sa usmieva, ale obsahovo je to pre väčšinu voličov neprípustné a niekedy až komické,“ tvrdí politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner.

O Dankovi sa dlho vie, že nie je veľkým rétorom a potvrdil to aj v diskusiách. „Púšťal sa do konfliktov, bol viditeľne nervózny a na RTVS už aj dosť unavený,“ hodnotí Hanes. Časť voličov SNS by teraz mohla podľa neho prejsť k Ficovi.

„Jeho komunikačné babráctvo je všeobecne známe a zrejme voliča SNS už nevyrušuje,“ myslí si zase Štefančík.

V posledných prieskumoch sa pod hranicou zvoliteľnosti ocitla Sme rodina. Ani vystúpenia Kollára tento trend zrejme nezvrátia.

„Nebol to jeho najoslnivejší výkon, mal som z neho pocit porazenectva,“ tvrdí Cirner.

Štefančíka zase vyrušilo, že na Markíze Kollár nepoznal meno rektora najväčšej slovenskej univerzity, ako aj jeho odpovede o vysokom školstve. „Ale vzhľadom na naše poznanie o ukončení jeho štúdia, ma to ani neprekvapilo“ dodal.

