Ódor si zabudol občiansky preukaz, problémy pri voľbe mala aj prezidentka

Pozrite si, čo po hlasovaní povedali Ľudovít Ódor, Zuzana Čaputová či Boris Kollár.

BRATISLAVA. Ako prvý z ústavných činiteľov hlasoval v parlamentných voľbách 2023 dočasne poverený premiér Ľudovít Ódor. Svoj hlas odovzdal v centre pre voľný čas v bratislavskej Devínskej Novej Vsi.

"Využil som svoje právo rozhodovať o tom, ako bude vyzerať Slovensko v najbližšom období," povedal médiám. Ľudí vyzval, aby išli voliť, pokiaľ je budúcnosť krajiny pre nich dôležitá.

"Ak nejdete voliť, niekto iný rozhodne za vás, a možno to bude práve taký človek, s ktorého názormi nesúhlasíte," zdôraznil.

Rozhodovanie, komu dať hlas, nebolo podľa jeho slov jednoduché. Pripomína, že ideálny politik neexistuje.

"Na základe toho, aké mám hodnotové postoje, si vyberiem ľudí, o ktorých si myslím, že sú najbližšie k tomu, čo chcem na Slovensku vidieť," povedal Ódor o tom, ako sa rozhodoval.

Zabudol si občiansky preukaz

Ódor tiež prezradil, že mal pred hlasovaním menšie problémy. Zabudol si totiž doma občiansky preukaz.

"Našťastie, ešte po ceste som si spomenul," uviedol. Aj toto podľa neho ukazuje, že ak potrebuje občiansky preukaz predseda vlády, tak ho potrebujú všetci občania.

"Bola to moja ľudská chyba, ale napokon to môže byť zaujímavá informácia pre všetkých, ktorí sa pýtajú, či je to dôležitý dokument," zhodnotil.

Kollár: Hádky sa musia skončiť

Aj končiaci predseda parlamentu Boris Kollár vyzval ľudí, aby išli voliť. "Zvoľte si ktorúkoľvek stranu, ale nenechajte to na náhodu, lebo váš hlas prepadne a rozdelia si ho strany, s ktorými možno nesúhlasíte," odkázal.

Šéf Sme rodina tvrdí, že ráno vstal spokojný a má dobrý pocit. Upozornil však na to, že je na ľuďoch, akú budúcnosť si zvolia.

"Či budeme mať národ rozoštvaný, či sa budeme hádať na každej jednej téme, alebo príde k moci taká garnitúra, ktorá bude ľudí zlučovať a bude témy riešiť. Hádanie sa na každej téme sa musí skončiť, lebo sa neposunieme. Keby sme to robili v rodine, rodina sa rozpadne. Keby sme to robili vo firme, firma skrachuje. A spoločnosť? Tiež sa môže rozpadnúť," povedal Kollár.

Prezidentka: Každého je rovnako počuť

Prezidentka Zuzana Čaputová zdôraznila, že počas parlamentných volieb máme nielen právo, ale aj zodpovednosť vyjadriť sa k tomu, aké Slovensko v budúcnosti chceme.

Pripomína, že hlas každého má rovnakú hodnotu a každého je rovnako počuť. Ľudí preto vyzvala, aby išli voliť.

"Jednou z najdôležitejších úloh akejkoľvek vlády bude pokúsiť sa o zmier v spoločnosti. Pretože súdržnosť a zmier sú ďaleko dôležitejšie a presahujú horizont volieb. Preto je dôležité prísť, aby voľby vyjadrovali čo najviac názory všetkých občanov," povedala po odovzdaní hlasu v Pezinku.

Prezidentka Čaputová odvolila v Pezinku zhruba s hodinovým meškaním. To spôsobil podľa hovorcu Čaputovej muž, ktorý odmietal pred jej príchodom odísť s vysvetlením, že sa ešte nerozhodol, koho bude voliť.

"Pred príchodom prezidentky bolo teda nutné preveriť, či nenarušia priebeh volieb," povedal hovorca Martin Strižinec. Slovenské weby pôvodne informovali, že zdržanie zapríčinil podozrivý batoh pri volebnej miestnosti.

