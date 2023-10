Pellegrini pripúšťa aleternatívu Fico ako predseda parlamentu a on ako premiér

Šimečka skonštatoval, že Robert Fico je vo výhode ako víťaz volieb.

BRATISLAVA. Trojkoalícia je vždy efektívnejšia a stabilnejšia ako štvorkoalícia. Skonštatoval to líder Hlasu Peter Pellegrini v povolebnej debate na TV Markíza, ktorej sa Fico ani žiaden zástupca Smeru nezúčastnil. Ako uviedol Pellegrini, všetko bude závisieť na rokovaniach, ktoré budú teraz nasledovať.

Zdôraznil, že akákoľvek vláda, ktorá z rokovaní vzíde, bude demokratická, pretože si ju zvolili demokratickí voliči v demokratických voľbách.

„Osobne a ľudsky si nemyslím, že dvaja expremiéri v jednej vláde – to už jedno, v akom pomere nadriadenosti a podriadenosti – že to môže fungovať z dlhodobého hľadiska, pretože každý si bude spomínať na to svoje premiérovanie, má svoj štýl a predstavu, ako by sa mal riadiť vláda, a ešte dupľom, ak sú to dvaja predsedovia strán, lebo nefungovalo to ani pri premiérke Radičovej a predsedovi Dzurindovi a aj tandem Heger a Matovič dopadol rozkolom,“ povedal Pellegrini.

Moderátor Michal Kovačič na to reagoval, že na to existuje riešenie, že Pellegrini by bol premiérom a Robert Fico predsedom parlamentu.

Pellegrini na to reagoval, že „môžu aj takéto alternatívy vzniknúť, alebo opačne, aby sme rešpektovali víťaza.“

Pellegrini sa tiež vyjadril, že akákoľvek vláda vznikne, mala by vyslať signál, že veci, ktoré treba vyšetriť, sa aj vyšetria a aby nemohli vzniknúť pochybnosti, že či sa nebudú zametať veci pod koberec.

Kvalita koalície bude podľa neho závisieť od toho, aké jednotné budú jednotlivé kluby.

„SNS bude pri rokovaniach musieť deklarovať, či dokáže garantovať jednotu poslaneckého klubu alebo či sa začnú prejavovať názory jednotlivých jej fragmentov, ktoré sú vlastne samostatné politické strany,“ uviedol Pellegrini.

Za svoju stranu povedal, že môže garantovať jednotu vedenia aj klubu, pretože rozhodnutia prijímajú konsenzom.

Predseda KDH Milan Majerský spoluprácu so Smerom odmietol. Ako povedal, už pred voľbami vyhlásili, že so Smerom do vlády nepôjdu a nič sa na tom nezmenilo ani po voľbách.

O akejkoľvek zmene by musela rozhodnúť celoslovenská rada KDH. Majerský zatiaľ nemá žiadne signály, že by sa chystala meniť postoj v tejto veci. Bude zasadať 14. októbra.

Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka skonštatoval, že vo výhode je Robert Fico ako víťaz volieb, ktorého prezidentka poverí zostavením vlády.

Pokladá však za normálne, že popri tom budú paralelne prebiehať neformálne debaty o možnom zostavení inej koalície.

„Ak sa Hlas rozhodne ísť s Robertom Ficom, potom Progresívne Slovensko pôjde do opozície,“ skonštatoval. Zdôraznil, že je presvedčený, že vláda, ktorú zloží Robert Fico, nie je dobrá pre Slovensko. Či bude možné vytvoriť nejakú alternatívnu väčšinu, ukážu rokovania v najbližších dňoch.

Predseda hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič neverí, že sa rokovania o alternatívnej vláde podaria, Šimečkovi však drží palce. Zdôraznil, že nebude súčasťou ani jednej alternatívy.

Do parlamentu ako poslanec nastúpi, ako dlho tam zostane, nevie. Cíti sa unavene a tiež sklamane. Pripustil rokovania s SaS, avšak nie s jej lídrom Richardom Sulíkom.

Tipuje vznik trojkoalície Smer, Hlas a SNS. "Neverím, že Pellegrini sa zachová ako demokrat," povedal v diskusii.

Podpredseda SaS Branislav Gröhling deklaruje podporu PS pri rokovaniach o alternatívnej vláde, aby mohla vzniknúť demokratická vláda, ktorá krajinu potiahne na Západ. Zopakoval, že "jazýčkom" pri rokovaniach o novej vláde bude Pellegrini. SaS si zároveň nevie predstaviť spoluprácu s OĽANO s Matovičom ako predsedom.

