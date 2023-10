Taraba nevidí zmysluplnejšiu alternatívu k vláde Smeru, Hlasu a SNS

Strany by sa mali podľa neho čo najrýchlejšie stretnúť.

BRATISLAVA. V SNS nevidia zmysluplnejšiu alternatívu ako vytvorenie vlády zo strán Smer, Hlas a SNS. V relácii televízie Markíza Na telo to povedal Tomáš Taraba, ktorý kandidoval za SNS.

Podľa Tarabu si treba počkať na primárne rokovanie medzi Smerom a Hlasom. Zdôraznil, že SNS sa nikomu "nepodkladá", no osloviť SNS mu príde najlogickejšie.

Taraba deklaroval, že poslanecký klub bude jednoliaty v otázke názorov a ostane súdržný až do konca volebného obdobia.

Smer dostal podľa Tarabu výrazný mandát od voličov a Hlas dosiahol dobrý výsledok. Tieto strany by sa mali čo najrýchlejšie stretnúť aj vzhľadom na potrebu prípravy štátneho rozpočtu či zákonov, ktoré riešia situáciu s energiami.

Taraba nemá problém, ak by sa spolupracovalo s konzervatívcami, no treba podľa neho stanoviť, čo by v prípadnej štvorkoalícii očakávali od KDH. V takom prípade by šlo o ústavnú väčšinu. Nenapadá mu však momentálne žiaden ústavný zákon, kde by videl prienik štvorkoalície.

