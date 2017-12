Starostovia Smeru chcú hrádzky, vláda im však neverí

Projekt malých protipovodňových hrádzok sa v obciach ohrozovaných povodňami osvedčuje.

20. mar 2013 o 21:03 Mikuláš Jesenský

KOŠICE. „Konečne idú peniaze do prevencie pred povodňami a nielen do odstraňovania následkov škôd,“ hovorí starosta obce Krivany v okrese Sabinov Ján Šejirman (Smer).

Program rozbehnutý ešte Radičovej vládou podľa neho prináša efekt. „Hrádze či zasekávacie pásy určite zadržia aspoň časť vody a zmiernia dôsledky záplav.“

Vláda Roberta Fica však protipovodňový program, ktorý dal načas aj prácu nezamestnaným, zastavila. Traja oslovení starostovia Smeru vrátane poslanca Národnej rady a starostu Starej Bystrice Jána Podmanického však hovoria, že by v ňom pokračovali. Tvrdia, že nenáročné stavby nepomáhajú len pri búrkach, ale aj v období sucha.

V Krivanoch však teraz vodohospodári preverujú, či boli protipovodňové opatrenia postavené oprávnene. Tvrdia, že drobné hrádze na potoku sú vodnou stavbou, na ktorú treba projektovú dokumentáciu a štúdiu o vplyve na životné prostredie. Starosta to chápe ako šikanovanie.

„My sme zákon neporušili. Občania majú právo a my povinnosť chrániť ich majetok, zdravie a životy. A o to pri záplavách ide.“

Šejirman netvrdí, že systém zadržiavania vody v teréne zabráni povodniam stopercentne. To, že pomáha, je však podľa neho nesporné.

Napísal aj list predsedovi vlády. „Zamestnali sme desať dlhodobo nezamestnaných, niektorých od roku 1990. Mám obavy, že tak rýchlo robotu nenájdu. Aj to som napísal premiérovi.“

Opisuje, že je viditeľný aj vplyv na krajinu, vegetáciu, vtáctvo. Sú to jednoduché opatrenia, ktoré prinášajú všestranný úžitok. Mali by do toho zapojiť poľnohospodárov, lesníkov, ale nič sa nerobí.“

Lacné a efektívne

Iveta Kundrátová (Smer), starostka Matysovej v okrese Stará Ľubovňa, je presvedčená, že program obnovy poškodenej krajiny by mal pokračovať.

Povodne pravidelne sužujú dedinku so 70 obyvateľmi, v roku 2010 spôsobili veľké škody. Nad obcou postavili po záplavách takmer sto hrádzok, vodozádržné jamy a zasekávacie pásy.

„Vlani sme mali dvakrát prietrž mračien, trvalo vyše hodiny a pol, kým prvá väčšia vlna dorazila do dediny. Žiadne záplavy neboli. A hrádzky vydržali.“

Zamestnali desať Rómov z okolia, odviedli dobrú robotu. „Dostali sme dvadsaťtisíc eur, ešte sme Úradu vlády vrátili. Za dvadsať rokov štátne lesy nečistili povodie, nerobili úpravy. Regulácia, ktorú postavili ešte za totality, je zničená, ale nikto sa tým nezaoberá.“

Lepší je aj stav vody v potoku. „Vrátili sa pstruhy, nasťahovali sa divé kačky.“

Podmanický verí

Za pokračovanie je aj Ján Podmanický. „Filozofia zadržiavania vody v krajine je podľa môjho názoru správna, s vodou takto hospodárili aj naši predkovia a bolo to pre krajinu pozitívne. Pokračovanie projektu si vyžaduje odborné zhodnotenie. Ak pozitíva prevážia, malo by sa uvažovať o stanovení pravidiel na jeho realizáciu.“

O užitočnosti hrádzok ešte nie je rozhodnuté, píše Roman Pataj