Po exnovinárku Teleki opäť prišla policajná eskorta

Vraj sa vyhýba výsluchu, predvolanie však nedostala. Podľa jej manžela chcú, aby sa psychicky zrútila.

29. okt 2013 o 19:04 Karol Sudor

Jana Teleki sa vraj vyhýba výsluchu, predvolanie však nedostala. Podľa jej manžela chcú, aby sa pod šikanou nakoniec psychicky zrútila, čím by sa zakrylo viacnásobné zneužitie právomocí verejného činiteľa.

Jana Teleki má už 15 rokov problémy s políciou, súdmi a prokuratúrou pre jednu báseň a ďalšie články, ktorými v 90. rokoch vo svojom periodiku v Považskej Bystrici kritizovala vtedajších mocných regiónu.

Kauza má svoje aktuálne pokračovanie.

V pondelok 28. októbra 2013 o pol desiatej ráno prišli do predajne manželov Telekiovcov dvaja policajti. Predstavili sa ako pohotovostná motorizovaná jednotka s tým, že ju majú predviesť na žiadosť bratislavského vyšetrovateľa jej prípadu Jána Kovarčíka na výsluch do Nitry.

Predvolanie nedostala

Jana Teleki bola podľa manžela v tej chvíli v zahraničí na Helsinskom výbore pre ľudské práva.

„Policajtov som sa pýtal, prečo nedostala žiadne predvolanie a nebol vyrozumený aj jej právnik. Tvrdili, že len plnia pokyny. Na otázku, kedy bola odoslaná žiadosť na predvedenie, odpovedali, že dátum tam nie je a dostali to dnes. Potom odišli.“

Približne o pol hodiny sa v obchode zjavila neznáma pani a „pýtala sa, či je tu Janka, že by s ňou potrebovala hovoriť,“ vysvetľuje Gabriel Teleki. Snažila sa nenápadne zistiť, či tam naozaj nie je. Požiadal ju preto, aby sa predstavila, keďže cudzej osobe nemieni podávať informácie.

„Zrazu tvrdila, že je z kriminálky Bratislava IV. Na otázku, či je vyšetrovateľka, som dostal odpoveď, že niečo také. Nakoniec priznala, že má predviesť manželku na výsluch do Bratislavy ku Kovarčíkovi, a že dôvodom je pravdepodobne nepreberanie zásielok na predvolanie.“

Jana Teleki však žiadne zásielky nedostala, v spise obálka označená ako nedoručená nie je. „Oni tú ženu normálne zneužili.“

Gabriel Teleki si myslí, že ide o pokračujúcu trestnú činnosť vyšetrovateľa Kovarčíka, čo už nestrpí. „Čo je moc, to je moc. Manželka by na výsluch prišla aj sama, veď sa toho predsa sama domáhala, ale vôbec ju nepredvolali!“

Podľa neho „nie je normálne, že manželku opakovane obťažuje polícia doma aj v práci, že prídu na policajných autách a vidia to susedia aj zákazníci. Čo si o nás pomyslia? A za čo? Že Kovarčík nevie poslať normálnu obálku s predvolaním, alebo za to, že ju chce silou mocou predviesť k psychiatrovi? Povolenie od súdu pritom stále nemajú.“

Teleki je presvedčený, že keby manželku odviezli do Bratislavy bez advokáta, na ktorého prítomnosť má právo, „zničili by ju, nadrogovali alebo jej inak ublížili, a nakoniec z nej urobili nepríčetnú. Chcú ju dostať do situácie, že sa pod touto šikanou nakoniec psychicky zrúti.“

Podľa manželov sa o to snažia, lebo potrebujú zakryť zneužívanie právomocí verejného činiteľa vyšetrovateľom.

Keď prišla eskorta, urobili nahrávku:

Polícia: Nebudeme sa vyjadrovať

Polícia na otázku SME, prečo chcel vyšetrovateľ predviesť Janu Teleki eskortou na výsluch, hoci ona tvrdí, že žiadne predvolanie nedostala, a tak ho ani nemohla neprebrať a mariť tým procesný úkon, kvôli čomu by on musel takto tvrdo postupovať, neodpovedala.

Hovorkyňa Karina Považanová z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave poskytla nasledovné stanovisko: „Vyšetrovanie pokračuje, vo veci vykonávame všetky potrebné úkony trestného konania s cieľom vec náležite objasniť. Spôsoby zaistenia prítomnosti obvinenej osoby na procesných úkonoch ustanovuje Trestný poriadok."

Predvedenie bolo podľa polície potrebné „na úspešné vykonania procesného úkonu. Z dôvodu zachovania objektívnosti vyšetrovania sa však k jednotlivým úkonom trestného konania v súčasnosti vyjadrovať nebudeme."

Minule ju pripútali k radiátoru

Celá kauza súvisí s tým, že Janu Teleki vyšetrovateľ Kovarčík tento rok na pokyn prokurátora opäť obvinil za vyjadrenia, ktoré pred rokmi uviedla v relácii televízie Markíza Paľba v súvislosti s jej opakovaným stíhaním za už raz právoplatne skončenú vec. Podľa jej slov ju Kovarčík najskôr ani nechcel vypočuť a výsluch si vymohla.

Deviateho septembra tohto roka sa naozaj uskutočnil. Keďže ju však vyšetrovateľ podľa nej riadne nepoučil a spolu s prítomnou dozorujúcou prokurátorkou jej mali klásť kapciózne a sugestívne otázky, pričom jej neumožnili vyjadriť sa k celému prípadu, prišlo jej zle, šla si dať lieky a napokon z výsluchu odišla. „Začali ma tam totiž obracať na posmech, že vôbec nebudú zapisovať, čo hovorím.“

Týždeň na to, 16. septembra, ju skoro ráno nečakane prišla z domu prvýkrát eskortovať tamojšia hliadka s tým, že ju má v Nitre vypočuť Kovarčík. Po niekoľkých hodinách čakania ju však náhle transportovali do Bratislavy, kde ju dotyčný na viac ako hodinu pripútal o radiátor. Dôvod neuviedol, ona si myslí, že „asi aby som neutiekla.“ Teleki je dlhoročná onkologická pacientka po mnohých operáciách, má veľké problémy s chôdzou.

Kovarčík jej dal urobiť aj osobnú prehliadku a nakoniec ju transportoval k psychiatričke, „hoci na to nemal povolenie súdu." Jej manžel za to na inšpekcii podal trestné oznámenie pre zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Inšpekcia ho nedávno odmietla. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, keďže podal sťažnosť.

Gabriel Teleki argumentuje, že „inšpekcia ako dôkaz nepoužila žiadnu z nahrávok, ktoré Kovarčíka usvedčujú (Jana Teleki si všetky strety s políciou nahrávala), a nebrala do úvahy ani listinné dôkazy typu chýbajúci záznam o predvedení k psychiatričke či to, že vyšetrovateľ nepravdivo uviedol dĺžku pripútania k radiátoru.“ Podľa jej manžela to dokonca vyzerá, akoby sa k psychiatričke vybrala sama na výlet.

„Objavila sa aj zaujímavá vec. Kovarčík zrazu tvrdí, že sa manželke nerobila osobná, ale bezpečnostná prehliadka kvôli tomu, či pri sebe nemá zbraň." Nemá to logiku, lebo kým sa s ním stretla, eskortovali ju v ten deň už dve hliadky polície – z domu na políciu v Nitre a potom do Bratislavy.

Podľa Telekiho úradný záznam o prehliadke nebol v spise ešte 26. septembra, keď si robil jeho kópiu, teda 10 dní po predvedení. „Myslíme si preto, že ide o ďalší antedatovaný dokument.“

K prvej manipulácii s dátumami malo prísť už na začiatku aktuálneho stíhania. „Uznesenie o obvinení bolo akože hotové 10. mája, ale na prokuratúru bolo doručené až 16. mája. Paragraf však jednoznačne hovorí, že na prokuratúru musí byť doručené do 48 hodín a obvinenému neodkladne.“

Jane Teleki ho však doručili až v júli, lehota bola porušená aj pri prokuratúre. „Každý právnik tvrdí, že ide od začiatku o neplatný úkon, lebo nebol urobený v súlade so zákonom. Vyšetrovateľ inšpekcie to prešiel, akoby sa to ani nestalo.“ K antedatovaniu podľa Teleki prišlo preto, lebo v júli by už bol skutok premlčaný.

