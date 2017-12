SaS chce mimoriadny výbor k prípadu exnovinárky Teleki

Jana Teleki má už pätnásť rokov problémy s políciou, súdmi a prokuratúrou pre jednu báseň a ďalšie články.

BRATISLAVA. Opozičná SaS vo štvrtok iniciuje zvolanie mimoriadneho rokovania Ústavnoprávneho výboru k prípadu považskobystrickej exnovinárky Jany Teleki, ktorá je 15 rokov obvinená za kritické články uverejnené v 90. rokoch v jej periodiku.

Vyhlásil to vo štvrtok poslanec SaS a člen výboru Martin Poliačik.

Liberáli považujú dlhoročné konanie orgánov činných v trestnom konaní za represiu a šikanu.

Podpisy chcú odovzdať ešte vo štvrtok

Jana Teleki má už 15 rokov problémy s políciou, súdmi a prokuratúrou pre jednu báseň a ďalšie články, ktorými v 90. rokoch vo svojom periodiku v Považskej Bystrici kritizovala vtedajších mocných regiónu.

Koncom októbra prišli do predajne manželov Telekiovcov dvaja policajti.

Predstavili sa ako pohotovostná motorizovaná jednotka s tým, že ju majú predviesť na žiadosť bratislavského vyšetrovateľa jej prípadu Jána Kovarčíka na výsluch do Nitry. Teleki však bola vtedy v zahraniční.

Polícia na otázku, prečo chcel vyšetrovateľ predviesť Janu Teleki eskortou na výsluch, hoci ona tvrdí, že žiadne predvolanie nedostala, a tak ho ani nemohla neprebrať a mariť tým procesný úkon, neodpovedala.

Podpisy na zvolanie výboru odovzdajú opoziční poslanci ešte vo štvrtok, rokovanie sa musí uskutočniť do siedmich dní.

Otázky pre generálneho prokurátora

Generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi chce Poliačik položiť na výbore tri otázky.

"Je pravda, že v roku 2000 bolo konanie voči Jane Teleki vo veci básničky obnovené v rozpore so zákonom, a ak áno, aké personálne dôsledky z toho boli vyvodené? Je pravda, že Jana Teleki bola predvedená a vypočúvaná bez prítomnosti právneho zástupcu a ak áno, nemal by zasiahnuť dozorujúci prokurátor? A ak nezasiahol, aké personálne dôsledky z toho boli vyvodené? A napokon tretia otázka: Je pravda, že Jana Teleki bola podrobená psychiatrickému vyšetreniu v rozpore so zákonom a ak áno, nemal by zasiahnuť dozorujúci prokurátor a ak nezasiahol, aké dôsledky z toho boli voči nemu vyvodené?" prečítal svoje otázky Poliačik.

Zároveň uistil, že nechce rozhodovať, kto je vinník a kto obeť.

"My hovoríme, že ak sa niekto nedočkal za 15 rokov odpovede na to, či básnička je alebo nie je tak závažným zločinom, aby ho o šiestej ráno museli brať z domu a pripútavať k radiátoru, tak niečo v tomto štáte nefunguje," myslí si poslanec.

Galko chce ísť za ministrom Kaliňákom

Podpredseda SaS Ľubomír Galko uviedol, že podnetom bol fakt, že ho Jana Teleki telefonicky kontaktovala.

"Nie sme tu pre to, aby sme rozhodli, či je vinná alebo nie, alebo či básnička, ktorú uverejnila, je hrdelný zločin. Sme tu preto, aby sme protestovali proti 15-ročnej šikane a represii štátnych orgánov proti nej. Každý má právo na bezprieťahový a spravodlivý proces," tvrdí.

To, kam zašiel tento prípad, podľa jeho slov svedčí o bezprecedentnom zlyhaní demokratického štátu.

"Jana Teleki je dnes na úteku a skrýva sa v zahraničí, lebo nemá vieru v spravodlivosť," dodal.

Galko je zároveň pripravený interpelovať ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer), ktorého chce požiadať o osobnú záštitu a angažovanosť nad týmto prípadom.

Madej požiadavku rešpektuje

Predseda Ústavnoprávneho výboru Róbert Madej (Smer) reagoval, že rešpektuje právo kolegov zvolať schôdzu výboru na akúkoľvek tému.

"O tom, či rokovanie výboru v konkrétnej veci má zmysel, musí posúdiť každý sám. Pokiaľ bude doručený návrh, v zmysle zákona rokovanie zvolám a k vecnej stránke sa vyjadrím, až keď sa oboznámim s problematikou," povedal.

Na margo účasti Čižnára, ktorej sa Poliačik dožaduje, Madej upozornil, že je vecou rozhodnutia výboru, aby pozýval ústavných činiteľov, nie jeho predsedu.

"Ja z pozície predsedu môžem len dotknutých funkcionárov informovať o konaní takéhoto zasadnutia, ale nemôžem ich predvolať s účinkami povinnosti dostaviť sa," dodal.