Petíciu za referendum o historických župách podpísalo 17-tisíc ľudí

Podľa návrhu by súčasných 79 okresov by nahradilo 18 žúp. Petičný výbor vedie Zsolt Simon z Mosta.

9. apr 2014 o 11:16 SITA





BRATISLAVA. Petíciu za vypísanie referenda o zmene územnosprávneho členenia Slovenska už podpísalo viac ako 17-tisíc občanov.

Petíciu spustil v januári 2014 poslanec Národnej rady Zsolt Simon (Most-Híd), ktorý je zároveň aj predsedom petičného výboru a žiada v nej zmeniť správu krajiny tak, aby bola verejná správa rozumná a lacnejšia.

Súčasných 79 okresov by nahradilo 18 žúp a voľby do vyšších územných celkov by sa spojili s komunálnymi voľbami primátorov a starostov. "Ušetrili by sa tak štátne peniaze," povedal Simon.

Súčasné usporiadanie vyšších územných celkov je podľa poslanca Mosta-Híd atypické a neosvedčilo sa.

Regionálnu samosprávu treba podľa neho viac priblížiť občanovi a zabrániť členeniu 3+1 (východ, stred, západ a Bratislava), ktoré by smerovalo k centralizácii moci.

Okrem 18 žúp počíta navrhovaný model aj s tým, aby boli spojené voľby do vyšších územných celkov s voľbami do miestnej samosprávy, pričom by v nich bolo totožné funkčné obdobie.

Priamo by bol zvolený len predseda kraja, poslancami by sa automaticky stali primátori a starostovia z daného územia, s hlasom zodpovedajúcim počtu zastupovaných obyvateľov. Za túto funkciu by však neboli platení. Kompetencie súčasných okresných úradov by vykonávala župa.

Simon v januári veril, že 350-tisíc podpisov by mohli vyzbierať do konca roka.