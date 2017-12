Deviataci sa podľa učiteľov po monitore neučia, zrejme ho posunú

Ministerstvo školstva a učitelia riešia posunutie termínu Testovania 9. Zrejme k nemu dôjde na budúci rok.

9. apr 2014 o 16:54 TASR

BRATISLAVA. Deviatacky monitor sa zrejme posunie na neskorší termín.

V súčasnosti Testovanie 9 žiaci píšu v marci. Učitelia sa sťažujú, že po tomto termíne deviatakov škola prestane zaujímať.

Rezort školstva aj Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), ktorý testovania zastrešuje, hovoria, že hľadajú riešenia, aby sa termín posunul, a aby zmena zároveň neskomplikovala priebeh prijímacích pohovorov ani májové maturity na stredných školách.

Podľa hovorcu ministra školstva Michala Kaliňáka sa však zmena zrejme nestihne zrealizovať do budúceho školského roka.

Po teste sa už len vezú

"Deviataci po Testovaní 9 sa v škole už len vezú a túžobne čakajú na koniec júna," upozornil na svojom blogu učiteľ Ján Macek, ktorý pôsobí v Nových školských odboroch.

Po posunutí termínu volá aj Slovenská komora učiteľov.

Predsedníčka Združenia samosprávnych škôl Slovenska Alena Petáková hovorí, že deti nemotivuje ani nedávne zavedenie povinných prijímacích pohovorov.

"Na stredných školách je dvojnásobný počet miest než deviatakov. Oni vedia, že sa na tie školy dostanú," povedala v stredu Petáková pre TASR.

O tejto téme rokovali na ministerstve školstva riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská so zástupcami základných škôl, riaditeľov gymnázií a stredných škôl.

Vyhýbanie sa problémom

Na ministerstve podľa Kaliňáka veľmi dobre vedia o probléme s deviatakmi. Zmena termínu je spôsob, ako naďalej udržať pozornosť žiakov deviatych ročníkov a ich sústredenie na výučbu, uviedol.

Okrem termínov prijímacích pohovorov či maturít treba podľa neho pri tejto zmene pamätať aj na to, že v júni prebieha druhé kolo prijímačiek na stredné školy. Posunom monitoru by sa podľa neho musel posunúť aj tento termín.

"Preto rezort školstva bude hľadať východisko, ktoré by eliminovalo akékoľvek zo spomínaných rizík," dodal.

Pre NÚCEM by posunutie termínu nebol podľa Kanovskej technický problém.

"Intenzívne sa o tom diskutuje, rozbehlo sa to a verím, že posun testovania deviatakov na neskorší termín bude možný," povedala riaditeľka NÚCEM. "Prebehne ďalšie stretnutie, kde sa tie veci doladia."

Zmeniť miesto aj zameranie

Otáznikom zostáva, či Testovanie 9 bude naďalej prebiehať na základných školách ako v súčasnosti, alebo či sa presunie na stredné školy.

Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií je za to, aby sa monitor robil na stredných školách.

Testovanie by podľa šéfa asociácie Pavla Sadloňa mohol žiakov preveriť nielen z matematiky a slovenčiny, ale celkovo by mohol byť monitor zameraný na zmapovanie všeobecných predpokladov. "V tom prípade by sa mohlo upustiť od prijímačiek."

Ministerstvo to neodsúdilo, nechávajú to ako otvorenú vec na ďalšie rokovanie, povedal Sadloň.