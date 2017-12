Starší najčastejšie používajú počítač na e-mail (anketa)

Pýtali sme sa: Používate mobilný telefón, tablet alebo počítač a ak áno, tak na čo?

5. máj 2014 o 22:35 SME

Eva Siracká, prezidentka Ligy proti rakovine

Používam e-mail. Bez toho sa dnes človek nezaobíde. Je to rýchle a pružné. Ale tablet nepoužívam, to už nechávam na svoju sekretárku. A mobilný telefón, pochopiteľne, takisto potrebujem.

Helena Woleková, správkyňa nadácie Socia

Nepoužívam mobilný telefón. Zistila som, že kto veľmi potrebuje so mnou komunikovať, si ma zoženie. Počítač používam na internet, na e-maily i na písanie a využívam aj Skype. Tablet nepoužívam.

Tomáš Janovic, spisovateľ

Počítač používam na odosielanie svojich príspevkov do časopisov. Používam len e-mail. Internet v počítači nevyužívam. Tablet nemám.

Pavel Brunovský, matematik

Mobil a počítač používam, nepoužívam tablet. Neoslovil ma. Ako matematik píšem v techu, to bežný užívateľ nepoužíva. Je to špeciálny jazyk na písanie matematických textov.

Pavel Vilikovský, prozaik

Tablet nepoužívam, počítač používam na písanie. Na nič iné.

Ján Lipiansky, šéf Jednoty dôchodcov Slovenska

Mobil a počítač používam. Je to v každom prípade veľká pomôcka. V mobile využívam aj osobný diár. Tablet nepoužívam. Na to my (starší) už nemáme čas.

Jozef Iľko, meteorológ

Používam mobil, notebook, tablet nie. Notebook využívam na email, internet, ale hlavne pre podklady, ktoré dennodenne potrebujem pri príprave predpovede počasia. Keby som denne cestoval tak, že by som nemal prístup k domácemu počítaču, tak by som si tablet určite zaobstaral.