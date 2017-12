Referendum o rodine smeruje k diskriminácii, tvrdí Dubovcová

28. aug 2014 o 12:31 SITA

Keďže Slovensko sa podľa Ústavy neviaže na žiadne náboženstvo, otázky sa dajú podľa ombudsmanky spochybniť.



BRATISLAVA. Otázky v referende o ochrane rodiny z dielne Aliancie za rodinu by mohli byť v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania a ich realizácia v praxi by mohla byť diskriminačná pre časť obyvateľstva.

Píše sa to v stanovisku verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej na jej oficiálnej facebookovej stránke.

Hodnotiť otázky v referende môže podľa stanoviska len Ústavný súd, a to len vtedy, keď o to požiada prezident Andrej Kiska.

Ombudsmanka stanoviskom reagovala na žiadosť členov výboru Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, ktorí sa na ňu obrátili.

Ak by prezident o preskúmanie otázok v referende nepožiadal a ústavný súd by o nich nerozhodoval, niektoré formulácie otázok by mohli byť diskriminačné, resp. v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania.

Odovzdali 400-tisíc podpisov

Obsah niektorých referendových otázok sa podľa stanoviska viaže na konkrétne náboženstvo, pričom táto väzba sa javí ako veľmi silná.

Ak sa podľa ombudsmanky Slovensko neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo, tak potom tieto otázky je možné z ústavnoprávneho hľadiska spochybniť.

Ústava hovorí, že predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.

Dobrovoľníci z Aliancie za rodinu odovzdali prezidentovi Andrejovi Kiskovi viac ako 400-tisíc podpisov za referendum o ochrane rodiny.

Občanov sa aliancia v referende chce pýtať štyri otázky:

Či súhlasia s tým, aby sa manželstvom mohol nazývať len zväzok jedného muža a jednej ženy,

či súhlasia, aby si homosexuálne alebo iné zväzky nemohli nárokovať práva manželstva,

či súhlasia, aby si homosexuálne zväzky nemohli nárokovať adopcie detí,

či súhlasia, aby rodičia mohli rozhodovať o spôsobe výchovy a vzdelávania svojich detí v školách pri citlivých kultúrno-etických veciach, ako je sexuálne správanie sa alebo eutanázia.

Kiska sa zatiaľ nevyjadril

Od 1. septembra nadobudne účinnosť novela Ústavy, podľa ktorej je manželstvo jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovensko manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru.

Podľa Ústavy referendum vyhlasuje prezident, ak o to petíciou požiada aspoň 350-tisíc občanov, a to do 30 dní od prijatia petície.

Kiska zatiaľ nekonkretizoval, ako naloží s petíciou. Viacero právnikov už upozornilo, že časť otázok sa týka základných práv a slobôd, ktoré by nemali byť predmetom referenda.

"Prezident bude postupovať v zmysle svojich kompetencií a bude sa riadiť zákonnými lehotami," povedal hovorca hlavy štátu Peter Petrus.

Ústava dáva Kiskovi možnosť podať na ústavný súd návrh na rozhodnutie, či je predmet referenda v súlade s Ústavou. Ak tak Kiska urobí, lehota 30 dní neplynie.