Testovali sme študentov zo socializmu: KSČ? Koruna československá

Testovali sme dnešných študentov, či poznajú význam skratiek z minulého režimu.

15. nov 2014 o 0:00 Matej Dugovič

Ako dopadol test študentov, ktorých sme skúšali, či poznajú význam skratiek z minulého režimu? Maturanti z gymnázia poznali iba niekoľko najznámejších. Ich spolužiaci, ktorí nemajú dejepisný seminár, sa o Nežnej revolúcii v škole neučili. Nestihli to.

Čo znamenajú skratky BSP, ĽM, ROH či SZM? Dnes už majú tieto pojmy zo socializmu väčšinou len historický význam a okrem tých všednejších výrazov ich nie každý ovláda.

Pätnásť študentov maturitného ročníka bratislavského Gymnázia Jura Hronca sme otestovali, koľko z dvanástich skratiek spoznajú.

Úspešní boli v priemere pri necelej polovici, všetci dokázali správne označiť iba KSS ako Komunistickú stranu Slovenska, ktorá je dnes ešte stále aktívna.

Najťažšie boli pre študentov skratky ĽM a BSP. Že ide o Ľudové milície a brigádu socialistickej práce napísal iba jeden žiak. S problémami rozoznávali aj pojmy pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti a Zväzarmu.

Študent posledného ročníka Michal Vrabec vraví, že o niektorých doteraz ani nepočul. „Na normálnej hodine dejepisu, ktoré už nemáme, sme sa k tomuto obdobiu nestihli dostať, budeme sa tomu venovať až na seminári.“

Väčšina jeho spolužiakov, ktorí seminár nemajú, preto podľa neho o socializme u nás ani nevie.

Maturantom robili skratky bývalého režimu problém.

Mal by ich poznať každý

Skratky KSS - Komunistická strana Slovenska

KSČ - Komunistická strana Československa

SZM - Socialistický zväz mládeže

ROH - Revolučné odborové hnutie

ŠtB - Štátna bezpečnosť

ZSSR - Zväz sovietskych socialistických republík

NDR - Nemecká demokratická republika

ĽM - Ľudové milície

VB - Verejná bezpečnosť

PSVB - Pomocná stráž verejnej bezpečnosti

Zväzarm - Zväz pre spoluprácu s armádou

BSP - Brigáda socialistickej práce

„Aj keď si vybrali inú cestu života a nebudú to potrebovať, takéto veci by mal vedieť asi každý. Celkom sa hanbím, že niektoré pojmy nepoznám,“ hovorí Samir.

Jeho spolužiačka Veronika vraví, že hoci niektoré skratky poznala z počutia, nevedela, čo znamenajú.

„Rodičia mi niektoré vysvetlili, až keď som sa ne vyslovene pýtala. Oni ich používajú automaticky, nerozmýšľajú nad tým, že by niekto nevedel, čo znamenajú.“

Samir hovorí, že základné, najdôležitejšie pojmy z testu vedel. Priznáva, že sa pomýlil napríklad pri NDR, ktorú označil ako Národnú demokratickú radu. Iný študent zase ťažký pojem PSVB vysvetlil ako Pioniersky spolok verných boľševikov.

Bez vysvetľovania v škole by Veronika KSČ nesprávne považovala za Komunistickú stranu Česka, a nie Československa. Jeden študent si tento pojem netrúfol vôbec rozpísať, ďalší ho označil ako československú korunu.

So skratkou ZSSR sa zase Martin Brťka stretáva pravidelne pri téme športu, no v Bratislave vidno v poslednom čase výraznejšie aj symbol Verejnej bezpečnosti. Jedna z taxislužieb upravila vzhľad áut tak, aby hodnoverne pripomínali práve autá policajtov minulého režimu. „Je to veľmi kontroverzná záležitosť.“