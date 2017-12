Šéf ŠtB dnes končí s podnikaním: Odmietam termín zločinecká organizácia

Alojz Lorenc hovorí o kontaktoch s KGB. Nízke dôchodky politických väzňov ho nezaujímajú.

Posledný šéf komunistickej ŠtB Alojz Lorenc hovorí o kontaktoch s KGB.

Tvrdí, že sa po roku 1989 nebál a že ŠtB nebola zločinecká.



Autor:

Matúš Burčík







Vraveli ste, že nie ste pánom svojho času. Čo teraz robíte?

Mám ešte stále firmu, v ktorej pracujem. Tento rok pravdepodobne skončím posledný projekt, pretože mám už svoje roky. Okrem toho veľa čítam. Som čitateľský typ a tým, že pracujem v technickej oblasti, potrebujem sa odreagovať pri nejakej dobrej beletrii.

Kto sú klienti tej vašej firmy a aké ich požiadavky plníte?

Pozrite sa, som inžinier, kandidát vied v kybernetike. Pracoval som 20 rokov v oblasti kryptoanalýzy, riadil som šifrovú službu štátu. Čiže po roku 89 som sa nemal kam inam vrátiť, než k práci tohto druhu. Vtedy bola taká situácia, že tie technológie sa robili výlučne vo vojenskom, alebo bezpečnostnom prostredí. Na Slovensku nás bolo veľmi málo, ktorí sme týmto veciam rozumeli. A keď sa rozvojom informačných technológií stali komerčnými, bol som jednoducho oslovený ich realizovať.

Čo teda klienti od vás požadujú a kto to je?

O klientoch konkrétne hovoriť nebudem, to pochopíte. Požadujú spravidla audit bezpečnosti informačných systémov, nájdenie slabých miest preniknutia do nich a návrh opatrení vo forme bezpečnostnej politiky, ako sa proti rizikám brániť.

To robíte v rámci firmy RISC Consulting?

Áno.

Ste tam podľa Obchodného registra zrejme s vašim synom Vladimírom.

Áno.

On sa teda tiež vydal vo vašich stopách, keď podnikáte spolu?

Čiastočne. Ale myslím, že jeho angažovanosť v mojej firme nie je taká aby potrebovala dlhší rozbor.

On čo vyštudoval?

Je strojný inžinier.

Podľa obchodného registra podnikal v minulosti aj vo firmách, kde bol Ladislav Bališ z mafiánskej skupiny sýkorovcov. Viete o tom?

Je dospelý a samostatný človek. Nevidím dôvod, aby som rozoberal jeho minulé aktivity a ani o nich veľa neviem.

Keď ste vraveli, že je vyštudovaný strojný inžinier, on asi nemal problém dostať sa na školu z politických dôvodov.

Už som povedal a zopakujem to, že sa nechcem v tomto rozhovore baviť o svojich deťoch. Žiadne z nich nikdy žiadnu protekciu nemalo. Celý rad ľudí, aj z tých, ktorí sa považovali za disidentov študovali na socialistických školách. Tak prečo toto vyťahovať.

Spolupráca s Pentou

Spolupracujete ešte s Pentou?

Nie.

Kedy sa skončila tá spolupráca?

Pýtate sa skoro ako kádrovák a nepáči sa mi to. Ale samozrejme vám odpoviem. Zhruba pred štyrmi rokmi.

Čo ste tým mysleli, že sa pýtam ako kádrovák?

Ten strohý sled otázok: kedy, s kým, kde, ako. Otázka – odpoveď – otázka – odpoveď. Nepáči sa mi to.

Môžete povedať kedy ste do Penty nastúpili a ako ste sa k nim dostali?

Môžem, iste. Mal som za sebou už niekoľko úspešných projektov. Mal som patent na šifrovací systém. Čiže, nebol som v kruhoch, ktoré sa zaujímali o bezpečnostné technológie, neznámym človekom. Nespomínam si už presne rok, v ktorom ma oslovili, urobiť u nich bezpečnostný audit. Keď som vypracoval návrh opatrení, dostal som veľmi zaujímavú ponuku, aby som u nich prijal miesto v riaditeľskej pozícii a implementoval opatrenia, ktoré navrhujem.

To vám ponúkol kto?

Neviem, je to dávno. Určite niekto z majiteľov firmy. Ja som komunikoval v tom čase so všetkými, pretože, keď sa robí audit, tak sa človek s firmou dosť zoznamuje. Táto ponuka bola pre mňa nesmierne lákavá tým, že som mohol bezprostredne vplývať na uskutočnenie toho, čo som navrhol. Pozícia, ktorú som zastával, sa volala riaditeľ divízie firemných rizík.

Museli ste u nich mať veľkú dôveru, keď vám zverili takú funkciu.

Každá firma, ktorá chcela, aby som jej urobil bezpečnostný audit, musela mi túto dôveru prejaviť. Keď chcete urobiť poctivý audit, musíte ich firemné procesy poznať veľmi dôverne. Diskrétnosť patrí k profesionalite človeka a myslím, že o mne bolo známe, že takpovediac nie som „ukecaný“.

Hovorí sa, že za Pentou bol na začiatku Vladimír Lexa. Aký s ním máte vzťah?

Neviem na to celkom odpovedať. Dobrý, ale nestýkame sa. Ani neviem, kde teraz žije, roky som ho nevidel. Samozrejme, svojho času sme boli kolegovia v tom zmysle, že on bol prvý námestník podpredsedu vlády pre rozvoj vedy a techniky a ja som bol prvý námestník federálneho ministra vnútra. Čiže nezriedka sme sa vo vláde stretli. Ale naše kontakty boli vyslovene pracovné a neboli časté.

Je pravda, že pomáhal rozbiehať Pentu?

To neviem. Keď som ja do Penty nastúpil, tak som ho tam nestretol.

Dôvera s KGB zostala

Riadia Pentu agenti ruských tajných služieb?

Nechcem nikoho uraziť, ale kto si toto myslí, mal by rýchlo vyhľadať psychiatra.

Vy ste s príslušníkmi KGB prichádzali do styku, ešte keď ste boli šéfom ŠtB. Aké boli tie kontakty po roku 89?

Áno, prichádzal som s nimi do styku pred rokom 89. Ja som na ministerstvo prišiel ako špecialista kryptológ a tá spolupráca medzi šifrovými službami v rámci Varšavskej zmluvy existovala. Čiže, ja som poznal tých ľudí zo svojej špecializácie veľmi dobre a oni mňa. Potom som bol vedúci odboru výskumu a vývoja a ešte neskôr šéfom Ústredného orgánu šifrovej služby štátu. To bol už väčší záber, ale takisto tam úzka spolupráca s KGB existovala už na podstatne vyššej úrovni... Takže dá sa povedať, že pracovné vzťahy boli veľmi, veľmi dobré.

A potom bolo čo?

Samozrejme, keď som sa stal 1. námestníkom ministra, tak už to boli kontakty s vedením KGB. Boli intenzívne. V roku 1989 som sa stretol najmenej dvakrát s prvým námestníkom predsedu KGB, raz s predsedom KGB a trikrát s námestníkom predsedu KGB Viktorom Gruškom. Naposledy sme rokovali práve 17. novembra 1989. To je zhruba šesť stretnutí za jedenásť mesiacov, čiže je vidieť že frekvencia tých kontaktov nebola malá.

Ale to sa bavíme ešte o tom období pred.

Áno. Ale to neboli súkromné, priateľské vzťahy. Ja som s nikým z nich nechodil na poľovky, na rybačky, lebo to nemám v povahe. Boli to vyslovene pracovné vzťahy. Po roku 89 stratili zmysel, takže žiadne kontakty a styky neboli. Ale verím, že dôvera zostala.

Čo to znamená?

Vlastne ani neviem. Zrejme to, že vo svojich memoároch sme k sebe vyjadrovali rešpekt a nič sme si nevyčítali.

Spojenec NATO a Ukrajina

Keď sa vyhrotil konflikt na Ukrajine, tak sa ruské tajné služby viac začali aktivizovať aj na území strednej Európy. Ak by za vami teraz prišli a požiadali vás o nejakú službu, tak by ste im vyhoveli?

Viete, to je veľmi zlá otázka. To je ako: Čo by povedala Anička, keby ju Janko požiadal o ruku. Ale Janko ju o ruku nežiada.

Anička sa môže vyjadriť, či by toho Janka chcela.

K hypotetickým otázkam sa zásadne nevyjadrujem.

Čo hovoríte na Putinovo ťaženie proti Ukrajine?