Noviny novembra 1989: Bratislava sa dočkala. Koncertu Paľa Haberu

Pestovanie avokáda aj koncert kapely Team. Aj tak vyzerali noviny počas novembra 1989.

15. nov 2014 o 11:10 Dušan Mikušovič

Družstevníci zo Slušovíc chceli na Cypre pestovať avokádo, Augustín Marián Húska dumal nad trhovou ekonomikou a redakcie denníkov sa postupne pridali k ľuďom na námestiach. Tak vyzerali noviny počas novembra 1989.

Titulná strana denníka Smena zo 16. novembra 1989. Predseda Medzinárodného zväzu študentstva Jozef Skála pripína na sako šéfa komunistickej strany Miloša Jakeša „zlatú medailu 17. novembra“, ktorá mala pripomínať likvidáciu českého vysokého školstva nacistami v roku 1939.

Jakeš dostal vyznamenania počas oficiálnych zjazdov a zhromaždení, na ktorých socialistické študentské organizácie dookola opakovali, akú veľkú úlohu bude mať mládež v najbližšej budúcnosti Československa. Nakoniec aj mala, ale inak, ako si to súdruhovia predstavovali.

Pár dní pred novembrovými udalosťami to však v trafikách nevyzeralo, že by sa v krajine malo niečo diať.

Na mladých ľudí zameraná Smena napríklad začiatkom mesiaca ako jednu z najdôležitejších udalostí oznamovala, že v Bratislave po dlhom čase zahral Team Paľa Haberu. „Tak sa konečne dočkali. Kto? Bratislavčania. Čoho? Predsa vystúpenia skupiny Team.“

Člen kapely Dušan Antalík síce povedal, že publikum sa mu zdalo chladné, no básnikovi Danielovi Hevierovi, ktorý bol v publiku, sa koncert páčil.

Pád múru už videli

Taký zásadný zlom vo východnom bloku, akým bol pád Berlínskeho múru 9. novembra, si už všimli aj slovenské denníky. No ak by dnešní čitatelia čakali, že to bola správa na prvú stranu, mýlili by sa. Prednosť dostal rozhovor s riaditeľom skalického závodu Didaktik o novej generácii osobných počítačov Gama.