Dobré ráno: Zázračná dedina ukazuje na Smer a miznúce eurodotácie

Ako sa okolo eurodotácií na rozvoj vidieka začali objavovať mená politikov.

21. feb 2018 o 23:19 Tomáš Prokopčák, Roman Cuprik

Babindol a Sebechleby sú dve zázračné dediny. Spájajú ich firmy aj jednotlivé osoby a sú prekvapivo úspešné, ak dôjde na eurofondy a získavanie peňazí.

Vyhrávajú súťaže, investujú, opravujú, stavajú. A potom sa v celej sieti začnú objavovať známe mená: Ľubomír Jahnátek, policajný prezident Tibor Gašpar, podnikateľ spájaný so Smerom Miroslav Bödör.

Tomáš Prokopčák sa o agrochobotnici rozpráva s Romanom Cuprikom.

Krátky prehľad správ

Vláda nebude rokovať o dekriminalizácii drog. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská chcela nanovo definovať množstvá látok, za ktoré by ľuďom hrozili pokuty či napomenutia. Tolerantnejšie by sa prihliadalo na užívateľov, zároveň by sa prísnejšie posudzovali díleri. Proti bola nacionalistická SNS.

Sudca odmietol obžalobu na Kotlebovho poslanca Stanislava Mizíka. Člen extrémistickej ĽSNS mal podľa polície vyrábať extrémistické materiály, rozširovať extrémistické materiály a hanobiť národ, rasu a presvedčenie. Sudca špecializovaného súdu žalobu odmietol pre procesné chyby.

Taliani sa v Bruseli sťažujú na slovenskú štátnu pomoc. Brazílsko-americká firma Embraco totiž údajne plánuje presunúť takmer 500 pracovných miest z Talianska na Slovensko. Podľa Talianov je slovenská pomoc nelegálna, naše ministerstvo hospodárstva Talianom odkazuje, že ide len o predvolebný boj.

Bývalý tajomník českej extrémistickej strany SPD pôjde pred súd. Jaroslava Staníka obvinili zo spáchania trestných činov proti ľudskosti. Opitý Staník podľa svedkov vulgárne urážal českú ministerku práce, neskôr jej začal nadávať pre podporu menšín a napokon vyzýval na ich likvidáciu. Hrozia mu až tri roky väzenia.

Neďaleko Damasku zahynuli za posledné dni stovky civilistov, zranenia utrpelo ďalších viac ako tisíc. Sýrske provládne sily totiž zaútočili na oblasť Východná Ghúta neďaleko Damasku a bombardovali aj nemocnice. Oblasť je posledným väčším územím pri sýrskom hlavnom meste, ktoré je v rukách opozície. Podľa OSN sa situácia vymyká spod kontroly a zhruba 400-tisíc ľuďom hrozí humanitárna katastrofa.

