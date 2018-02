Minúta po minúte: Maďarič v reakcii na vraždu novinára podáva demisiu

Je to moje osobné rozhodnutie, oznámil na tlačovej konferencii.

28. feb 2018 o 12:19

15:23 Jána Kuciaka a jeho snúbenku si minútou ticha uctili v Bruseli aj europoslanci.

15:12 Generálna prokuratúra preskúma všetky prípady, ktoré v minulosti policajti vyšetrovali a vystupujú v nich Antonino Vadala s rodinou, Diego Roda s rodinou alebo Pietro Catroppa s rodinou.

Denníku SME to potvrdila hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. Momentálne sú tieto prípady roztrúsené po Slovensku a neexistuje jednotný prehľad týchto prípadov.

Policajný prezident Tibor Gašpar už skôr tento týždeň informoval, že polícia má firmy spájané s talianskou mafiou rozpracované už dlhšie. V niektorých prípadoch bol podaný návrh na podanie obžaloby, v jednom prípade je dokonca Sebastian Vadala, brat Antonina, obžalovaný.

15:00 Vo štvrtok o 11. hodine na Námestí SNP si zahraniční veľvyslanci na Slovensku zapálením sviečky pripomenú investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Svojim gestom chcú zdôrazniť dôležitosť nezávislej žurnalistiky.

14:58 Demisiou ministra Maďariča sa začal faktický rozpad Ficovej vlády, reagoval na Maďaričovo rozhodnutie šéf SaS. Sulík predpokladá, že ministerka Žitňanská (Most-Híd) bude "len ešte viac znepokojená".

"Marek Maďarič desať rokov kryl zločiny vládnej strany Smer. Preto jeho dnešný krok považujeme za síce neskorý, ale predsa len ohlas svedomia," reagoval na Maďaričovu demisiu líder OĽaNO Igor Matovič.

14:45 Demisia Mareka Maďariča sa tvári ako formálny krok, ale nenechajte sa zmýliť. Je to asi najväčší politický gamechanger v doterajšom vývoji kauzy vraždy Jána Kuciaka.

Napriek všetkým rečiam o čisto osobnom rozhodnutí, ktorým nikoho na nič nevyzýva, totiž nejde o nič menšie ako vyjadrenie nedôvery vláde. Píše komentátor SME Peter Tkačenko.

14:37 Študenti a zamestnanci Katolíckej univerzity v Ružomberku sa stretli pri soche Jána Pavla II. pred pedagogickou fakultou, aby si v modlitbách uctili Jána Kuciaka a jeho snúbenicu. Stretli sa v symbolickom čase, päť minút po dvanástej.

14:31 Kedy, ak nie po brutálnej poprave novinára je čas hovoriť o atmosfére? Kedy je čas hovoriť o tom, že trolovia v diskusiách denne strieľajú do novinárov, zatiaľ verbálne?

My novinári rozumieme, že nemáme potvrdený motív vraždy a nevieme všetky podrobnosti. Ale to nič nemení na otázke: kedy, ak nie teraz je ten správny čas? Píše šéfredaktorka denníka SME Beata Balogová.

14:04 Minister kultúry Marek Maďarič, hneď na úvod tlačovej konferencie novinárom oznámil, že podáva demisiu.

"Každý normálny človek v štáte bol zasiahnutý a zhrozený z vraždy dvoch mladých ľudí. V pondelok policajný prezident vyslovil hypotézu, že vražda môže súvisieť s prácou novinára," uviedol Maďarič s tým, že jeho ako ministra kultúry vražda novinára stavia pred vážne otázky, ktoré sa týkajú médií i samotnej vraždy.

"Neviem si predstaviť, že budem pokojne sedieť v kresle ministra," dodal. Svoje rozhodnutie oznámil už aj premiérovi Ficovi.

Maďarič zostáva radovým členom Smeru a mal by sa vrátiť do parlamentu, pretože bol zvolený za poslanca.

Zdôraznil tiež, že nemieni suplovať úlohu vyšetrovateľov a novinárov. O demisii uvažoval od pondelka. Či o demisii uvažujú viacerí, Maďarič nevie. Demisia podľa neho nie je jeho kalkul, ktorý sa týka jeho politickej budúcnosti.

14:00 Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) pre Denník N povedala, že je absolútne neprijateľné, aby na úrade vlády pôsobili ľudia, ktorí môžu byť v kontakte s mafiou. To, či zostane vo vláde, zatiaľ nepovedala. O politických otázkach sa chcú najskôr porozprávať v strane.

13:50 Zavraždenú mladú archeologičku Martinu Kušnírovú si pietne pripomína aj Archeologický ústav SAV v Nitre. Vo vestibule má vyvesené parte, pod ktorým horia sviečky.

13:43 „Ak by padala vláda, zrejme by som o tom vedel,“ reagoval na situáciu v Smere poslanec Mostu-Híd František Šebej. Dodal, že o zámere Maďariča podať demisiu sa dozvedel až od novinárov.

Nevedel ani o tom, že jeho strana vydala stanovisko, podľa ktorého, by mal Fico pozastaviť výkon funkcie tým osobám, ktoré sú podozrivé z kontaktov s talianskou mafiou pôsobiacou na Slovensku.

„Plne sa s ním ale stotožňujem, je to súčasť západnej politickej kultúry. Ak vznikne tento typ podozrenia, tak títo ľudia odchádzajú z funkcie sami, aj keby sa nakoniec tieto podozrenia nezakladali na pravde,“ povedal Šebej.

13:33 Nevystrelené náboje a nábojnice, ktoré polícia našla na mieste činu neboli žiadnym odkazom mafie. Najpravdepodobnejšie tam boli preto, lebo vrah mal problém s dobíjaním pištole a náboje mu vypadávali.

V rozhovore pre Mladú frontu Dnes to povedal šéfredaktor portálu Aktuality.sk a Kuciakov šéf Peter Bárdy, ktorý sa odvolal na informácie od polície.

13:29 Šéf poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál si chce počkať na odôvodnenie ministra kultúry, ktorý by mal oznámiť demisiu. Nechcel konkretizovať, aká atmosféra je teraz vo vládnej koalícii.

13:22 Opozičné strany SaS a OĽaNO žiadajú premiéra Fica, aby najneskôr do utorka zabezpečil odvolanie prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara a ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Premiéra zároveň vyzvali, aby prestal koordinovať vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky a ponechal ho v rukách orgánov činných v trestnom konaní.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič a člen strany OĽaNO Ján Budaj počas spoločnej tlačovky. (zdroj: SITA )

13:09 Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška reagoval na otázky o pravdepodobnom odstúpení Mareka Maďariča slovami, že o tom počuje prvýkrát. Sám o dôvodoch, ktoré by ministra k tomuto kroku viedli, nevie. "Verím však, že ak ich Marek má, tak ich aj bude vedieť vysvetliť, je to rozvážny človek," povedal Paška pre SME.

Či by Maďaričov odchod mohol súvisieť so zisteniami, ku ktorým došiel zavraždený novinár Ján Kuciak, najmä pri prepojeniach na taliansku mafiánsku skupinu pôsobiacu na Slovensku, odhadnúť nevedel.

Tieto informácie však sám považuje za závažné a také, v ktorých vidieť zlyhanie štruktúr. "Finančné toky, ktoré sa ukázali, bolo treba lepšie prešetriť a venovať im väčšiu pozornosť. Pri týchto podnikateľoch, ktorých nechali na slobode, zrejme nastal celý systém zlyhaní," dodal Paška.

13:05 Odstúpenie ministra kultúry je pre poslanca Smeru Miroslava Číža nová informácia. "Ak to tak bude, stabilizujúci prvok pre vládu to nebude, ale vzhľadom na jeho odlišnú názorovú líniu s časťou Smeru je to logické," hovorí.

Číž hovorí, že si všíma "hystériu, ktorá sa vytvára okolo tragickej udalosti" a nedá sa preto podľa neho vylúčiť, že "budú menej súdržné reakcie vo vláde".

12:41 Vysmiati, s palcami hore. Takto na fotografii, ktorú zverejnil týždenník Trend pózujú poslanec Smeru Róbert Madej s Talianom Vadalom.

Madej pre SME tvrdí, že s Vadalom neudržiava žiadne kontakty. "Fotografia je dosť stará, odhadujem najmenej päť až sedem rokov a pravdepodobne pochádza z nejakej spoločenskej udalosti, kde bolo väčšie množstvo ľudí," hovorí.

12:31„Vôbec o tom neviem, som mimo Bratislavy a robím si svoju prácu,“ reagovala na informácie o Maďaričovi Eva Smolíková, podpredsedníčka SNS.

Dodala, že zatiaľ nepozná ani postoj strany k celej kauze okolo smrti reportéra Jána Kuciaka a podozreniam, že ľudia blízki Ficovi podnikali s ľuďmi, napojenými na taliansku mafiu.

12:10 Most-Híd požaduje, aby Fico pozastavil výkon funkcie tým osobám, ktoré sú podozrivé kontaktmi s talianskou mafiou pôsobiacou na Slovensku. Má ísť predovšetkým o exposlanca Viliama Jasaňa, ktorý je dnes šéfom krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády.

12:05 Po tragickej dvojitej vražde sa podľa informácií SME chystá odstúpiť z postu funkcie ministra kultúry Marek Maďarič zo Smeru. Členom vládnej strany by mal zostať naďalej.

11:57 Talianska mafia na Slovensku má nepriame väzby aj na prokuratúru, ktorá sa zaoberá práve jej prípadmi. Michalovský podnikateľ talianskeho pôvodu Antonino Vadala podnikal so synom okresného prokurátora v Trebišove. Pôsobili spolu vo firmách, ktoré boli podľa zavraždeného reportéra Jána Kuciaka, zapletené do machinácií s DPH.

11:22 Prípad vraždy investigatívneho novinára a jeho priateľky sa dostane na pôdu parlamentu. V utorok sa bude prípadom zaoberať výbor pre obranu a bezpečnosť.

11:20 Generálny prokurátor zakázal podávať citlivé informácie o vražde. Čižnár vyhlasuje a zaručuje, že ani jeden z politikov nemá konkrétne informácie o trestnej veci z prostredia prokuratúry.

10:04 Firma GIA Management, ktorá spája pracovníčku sekretariátu predsedu vlády Máriu Troškovú s talianskym podnikateľom Antoninom Vadalom, sa opakovane pokúšala podnikať v energetike.

Trošková s Vadalom rozbiehali firmu GIA Management v auguste 2011.

Dvakrát chcela neúspešne podnikať v energetike.

10:00 Slováci vyjdú po tragickej dvojitej vražde v piatok do ulíc. Tu nájdete prehľad zhromaždení, kde si môžete uctiť pamiatku zavraždeného novinára.

