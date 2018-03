Minúta po minúte: Ministrom vnútra bude Jozef Ráž, tajomník rezortu zdravotníctva

Za ministra spravodlivosti navrhol Most Gábora Gála.

19. mar 2018 o 9:44 (aktualizované 19. mar 2018 o 15:29)

Nominácie do novej vlády: Predseda vlády - Peter Pellegrini (Smer) Vicepremiér pre investície a informatizáciu - Richard Raši (Smer) Minister financií - Peter Kažimír (Smer) Minister práce, sociálnych vecí a rodiny - Ján Richter (Smer) Ministerstvo dopravy - Árpád Érsek (Most-Híd) Ministerstvo hospodárstva - Peter Žiga (Smer) Ministerstvo kultúry - Ľubica Laššáková (Smer) Ministerstvo obrany - Peter Gajdoš (SNS) Ministerstvo pôdohospodárstva - Gabriela Matečná (SNS) Ministerstvo spravodlivosti - Gábor Gál (Most-Híd) Ministerstvo školstva - Martina Lubyová (SNS) Ministerstvo vnútra - Jozef Ráž ml. (Smer) Ministerstvo zahraničných vecí - Miroslav Lajčák (Smer) Ministerstvo zdravotníctva - Tomáš Drucker (Smer) Ministerstvo životného prostredia - László Solymos (Most-Híd)

Vývoj sledujeme minútu po minúte:

15:30 Po rokovaní predsedníctva Smeru zamieril Pellegrini k prezidentovi Andrejovi Kiskovi, ktorému odovzdá menný zoznam kandidátov na ministrov.

"Išlo nám v prvom rade o upokojenie situácie. Hľadali sme nominácie, ktoré nebudú vzbudzovať kontroverziu," uviedol Pellegrini, podľa ktorého každý z týchto ľudí má predpoklady plniť odborné funkcie. "Vláda má vysokú šancu získať dôveru v parlamente, lebo disponuje podporou 79 poslancov," dodal.

15:23 Jozef Ráž mladší sa v roku 2016 v rozhovore pre SME vyjadril aj o tom, aké je to žiť s menom slávneho otca. "Stretávam a vyrovnávam sa s tým celý život. Ten boj a dokazovanie, že nie ste Jozef Ráž mladší, ale len Jozef Ráž, je veľmi ťažké. Má to však svoje pozitíva aj negatíva," priznáva.

"Pozitívom je, že sa nikdy nikomu nemusíte predstavovať dvakrát. Každý si vás hneď zapamätá. Negatíva sú v tom, že kdekoľvek prídete, musíte dokazovať, že nie ste namyslený, že nie ste protekčné dieťa, ale aj tak sa toho podozrenia úplne nezbavíte. Nedá sa s tým bojovať, musíte to len akceptovať a skôr to pretaviť do snahy sebarealizovať sa a sám vyniknúť.“

15:06 Fico, podobne dnes ako Kaliňák, povedal, že Tibora Gašpara považuje za absolútneho profesionála a že policajný šéf by nemal vyvodzovať politickú zodpovednosť. Politickú zodpovednosť podľa neho už vyvodil Robert Kaliňák.

15:03 Robert Fico bude poslancom minimálne do hlasovania o dôvere vláde. Ako predseda sa chce naďalej venovať strane.

14:56 Spokojnosť s nomináciou Jozefa Ráža mladšieho, ktorý je synom speváka Joža Ráža, vyjadril aj Peter Pellegrini. Zdôraznil, že na ministerstve vnútra potrebuje štát krízového manažéra.

Pellegrini prezradil, že pôvodne mal záujem o to, aby ministerstvo prevzal terajší šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker. Práve on odporučil Ráža.

14:50 Fico zdôraznil, že Pellegrini má plnú podporu ako nový predseda vlády. Novým podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu sa stane Richard Raši. Ministrom vnútra bude Jozef Ráž, doterajší generálny tajomník na ministerstve zdravotníctva.

Ministerstvo kultúry povedie Ľubica Laššáková. Ostatní ministri Smeru zostávajú na svojich pozíciách, vrátane Jána Richtera.

14:45 Robert Fico a Peter Pellegrini predstúpili pred novinárov. Fico upozornil, že na základe stanov je to predsedníctvo, ktoré rozhoduje o tom, koho nominuje na ministrov, na základe návrhu predsedu strany.

Zdôraznil, že nikto toto rozhodnutie nespochybnil.

14:35 Stále čakáme na výsledky rokovania predsedníctva Smeru ohľadom nominácií ministrov do novej vlády. Hoci už pred hodinou avizovali vyhlásenie, nikto zo strany ešte pred novinárov nepredstúpil.

14:19 Protesty na Slovensku proti vláde vzbudzujú veľkú pozornosť aj v zahraničí, sledujú ich a reagujú na ne aj svetové médiá.

“ Inštitucionálne sa demokracia na Slovensku nikdy úplne neusadila. „ Marinus Wiersma, bývalý europoslanec, ktorý posudzoval vstup Slovenska do EÚ

Holandský denník Volkskrant napríklad cituje bývalého holandského europoslanca a spravodajcu Európskej únie Marinusa Wiersmu, ktorý posudzoval vstup Slovenska do EÚ. V pripustení Slovenska do EÚ podľa neho prevládlo nadšenie a sľuby, že korupciu na Slovensku sa postupne podarí vyriešiť.

Reformy však podľa neho boli príliš pomalé. „Inštitucionálne sa demokracia na Slovensku nikdy úplne neusadila,“ hovorí Wiersma.

14:03 Generálny prokurátor Jaromír Čižnár oznámil, že po intenzívnej komunikácii s justičnými orgánmi Talianskej republiky zaslal návrh dohody o zriadení spoločného vyšetrovacieho tímu.

Odoslaný bol v piatok 16. marca prostredníctvom Eurojustu.

14:00 "Politici neskladajú účty len raz za štyri roky pri voľbách, ale mali by ich priebežne skladať aj novinárom, ktorí by sa mali pýtať. Ak politici hovoria, že odpovedia len na otázky, ktoré sa im budú páčiť, tak je celý systém zrútený. V takom prípade tu máme celkom inú demokraciu, ktorej sa môžeme dotknúť len raz za štyri roky," hovorí známy český moderátor Martin Veselovský.

13:35 V Smere zasadlo predsedníctvo len pred pätnástimi minútami, doteraz sa rozprávali iba v skupinkách. Do 20 minút by však malo byť pripravené vyhlásenie. O 15:00 by sa mal potom Pellegrini stretnúť s prezidentom.

Peter Pellegrini prichádza do centrály Smeru. (zdroj: Jozef Jakubčo - SME)

13:26 Otázkou ešte zostáva, či ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny bude naďalej Ján Richter. Po páde vlády sa totiž objavili špekulácie, že by vo funkcii mohol skončiť. Opozícia sa ho v minulosti už pokúšala odvolať pre kauzu Čistý deň. Ostatní ministri za Smer by mali zostať na svojich miestach.

13:20 Neisté sú v tejto chvíli nominácie na troch pozíciách - na ministerstvách kultúry a vnútra a tiež na poste vicepremiéra pre investície a informatizáciu, ktorý zastával Pellegrini. Smer v týchto chvíľach rokuje o nástupcoch Kaliňáka a Maďariča, ktorí sa vzdali svojich funkcií.

V súvislosti s kultúrou sa spomínali mená Erika Tomáša a Dušana Jarjabeka, s Tomášom však majú problém viacerí členovia umeleckej obce.

Vnútro sa najčastejšie spájalo s Denisou Sakovou, doterajšou tajomníčkou ministerstva a pravou rukou Kaliňáka. Pellegrini uviedol, že by uprednostnil človeka, ktorý nie je spojený so Smerom. Niečo podobné naznačil aj Bugár.

13:08 "Žijeme v slobodnej, demokratickej a relatívne prosperujúcej krajine, sme súčasťou toho Západu, do ktorého sme chceli patriť, a napriek tomu sú námestia znovu plné. Niektorí preto nechápu a zdá sa, že najviac to nechápe Fico.

(...) Fico nebol na námestí v novembri 1989 a nebol tam ani v piatok. November 1989 si totiž podľa jeho vlastných slov nevšimol a dôvod, prečo tam nebol v piatok, je viac ako zrejmý. Tak mi napadlo, že možno, keby bol býval na tom námestí v novembri 1989, keby si november všimol a keby chápal, sme tam nemuseli my všetci byť v piatok." Píše Ivan Mikloš.

12:43 To, že nový minister vnútra by nemusel byť členom Smeru, naznačil aj Béla Bugár. "Hovorili sme o tom, že by nebol z portfólia členov strany, to znamená, že môže byť aj nezávislý," povedal šéf Mosta-Híd.

12:34 Peter Pellegrini prišiel do centrály Smeru. Verí, že sa mu podarí splniť požiadavku, že nový minister vnútra nebude človek spojený so Smerom.

Momentálne rokuje predsedníctvo Smeru.

12:13 Do centrály Smeru prišiel aj Robert Fico. Novinárom nič nepovedal.

Robert Fico prichádza do centrály Smeru. (zdroj: Jozef Jakubčo - SME)

12:09 Do budovy Smeru prišiel aj šéf Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny. Novinárov sa spýtal, či im nie je zima. "Nám je už horúco," komentoval.

Ján Podmanický odmietol, že by sa mohol stať ministrom kultúry.

12:01 Končiaci minister vnútra Robert Kaliňák pre denník N tvrdí, že Pellegrini bude autonómnym premiérom. Roberta Fica však podľa neho na čele Smeru nenahradí, zdôrazňuje, že Fico je druhý najdôveryhodnejší politik.

Kaliňák si zároveň myslí, že policajný šéf Tibor Gašpar by nemal odísť zo svojej funkcie. „Policajti nevyvodzujú politickú zodpovednosť,“ povedal.

11:50 Pellegrini nemá výhrady ani voči nomináciám Mosta-Híd.

„Pána poslanca Gála poznám dlhé roky a myslím si, že je to človek, ktorý si dôstojne vie zastať post ministra spravodlivosti a rešpektujem návrh, že podpredsedom vlády bude minister životného prostredia.“

11:46 Bugár prezradil, že s Pellegrinim hovoril aj o zotrvaní policajného šéfa Tibora Gašpara vo funkcii. "Mám na to svoj názor, ale je to v kompetencii budúceho ministra vnútra. Chcem si najprv vypočuť jeho názor," povedal líder Mosta.

11:41 Béla Bugár na spoločnej tlačovej konferencii s Petrom Pellegrinim informoval, že na ministra spravodlivosti navrhne Gábora Gála.

Ďalší dvaja ministri za Most zostanú na svojich miestach - László Solymos na čele rezortu životného prostredia a Árpád Érsek v rezorte dopravy. Bugár zároveň dodal, že Solymos by sa mal stať podpredsedom vlády.

11:30 Aj v roku 1989 boli ľudia, ktorí tvrdili, že revolúciu niekto riadi zvonku, hovorí v rozhovore pre SME o spochybňovaní protestov proti vláde básnik a prozaik Ľubomír Feldek.

„Žiaden národ nie je tak ohrozený zvonka tak, ako je ohrozený zvnútra. Každý, kto poškodzuje svoj vlastný štát, je svojim spôsobom mafián.“

11:10 Bugár a Pellegrini by mali po rokovaní o ministerských nomináciách predstúpiť pred novinárov o 11:45.

Peter Pellegrini prichádza za Bélom Bugárom. (zdroj: Jozef Jakubčo - SME)

11:03 Pellegrini prišiel do sídla Mosta-Híd, kde by si mal vypočuť návrhy na ministrov. Ešte predtým, ako vošiel dnu, pri svojom aute telefonoval.

Budúci premiér uviedol, že vzhľadom na dobré a konštruktívne vzťahy s Bélom Bugárom očakáva, že rokovanie o nomináciách nebude trvať dlho. Po ceste po schodoch do centrály Mosta žartoval, že ani nevie, či ide správne.

11:00 Ak bude podľa Bélu Bugára vnímať vláda potreby spoločnosti a uvedomí si, že prvoradý je záujem štátu, môže vydržať dva roky.

„Musíme pokračovať v dobrom, čo sme začali. Musíme sa snažiť vrátiť dôveru ľudí v štátne inštitúcie. Myslím si, že nová vláda príde do parlamentu veľmi rýchlo s programovým vyhlásením. Ak noví ministri nebudú mať zásadné pripomienky, súčasné programové vyhlásenie bude len doplnené,“ povedal.

10:43 "Chopiť sa kompetencií, ktorými máva prezident, nesie, isteže, riziko uvrhnutia krajiny do politicko-ústavných skrumáží. Ak sa toho Kiska nezľakne – čo je veľké AK najmä v prípade, že už ozaj nechce kandidovať - tak axiómu, že Pellegriniho vláda môže byť len Fico IV bez Fica, môže čiastočne spochybniť."

Píše v komentári Peter Schutz.

10:35 O nomináciách na ministrov v novej vláde rokuje aj predsedníctvo Mosta-Híd. Prísť by malo iba k zmene na ministerstve spravodlivosti, na ktorom už odmietla pokračovať Lucia Žitňanská. Nahradiť by ju mal súčasný predseda poslaneckého klubu strany Gábor Gál.

Árpád Érsek (ministerstvo dopravy) a László Sólymos (ministerstvo životného prostredia) by mali zostať na svojich miestach.

10:24 Mimoriadna schôdza o skrátení volebného obdobia, ktorú iniciuje opozícia, nebude skôr ako o 15 dní. Pre TASR to potvrdila Jana Kiššová zo SaS s tým, že poslanci chcú dodržať Rokovací poriadok. Ten hovorí, že zákon, o ktorom má diskutovať plénum, musí byť predložený aspoň 15 dní vopred.

Opoziční poslanci zo SaS, OĽaNO a Sme rodina najneskôr v utorok predložia ústavný zákon o skrátení volebného obdobia s termínom predčasných parlamentných volieb na 22. septembra 2018. Podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze potom predložia až o týždeň neskôr. Šéf parlamentu Andrej Danko bude mať následne sedem dní na to, aby rokovanie zvolal.

10:10 Organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko požiadali prezidenta Andreja Kisku o stretnutie. Agentúru SITA o tom informoval jeden z organizátorov Juraj Šeliga.

"Vážený pán Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky, v zmysle ústavy je prezident hlavou štátu, ktorá reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Z tohto dôvodu a vzhľadom na aktuálnu spoločenskú situáciu si Vás ako organizátori zhromaždení Za slušné Slovensko a zástupcovia občianskej verejnosti dovoľujeme požiadať o prijatie," uvádza sa v žiadosti.

Na stretnutí by organizátori prezidentovi radi vysvetlili svoje požiadavky a svoje ďalšie zamýšľané kroky. "Rovnako by sme s Vami chceli hovoriť o spôsobe, ako obnoviť dôveru občianskej verejnosti v štátnu moc," dodali.

video //www.sme.sk/vp/36572/

10:02 Na otázku, ako by vnímal, keby mu prezident Andrej Kiska odobral poverenie na zostavenie vlády, Pellegrini odpovedal: "Divne."

Podľa neho nemá prezident dôvod mu poverenie odobrať, nakoľko mu podpismi 79 poslancov deklaroval väčšinu v parlamente.

9:57 Danko na tému predčasných volieb zopakoval, že v parlamente nie je dostatočný počet 90 hlasov, ktorý je potrebný na odhlasovanie skrátenia volebného obdobia. "V tejto situácii je úplne legitímna možnosť pokúsiť sa pokračovať vláde v tejto podobe," vyhlásil.

9:50 Budúci premiér Peter Pellegrini potvrdil, že SNS odporúča nemeniť svoje nominácie a on nemá proti tomuto návrhu žiadne námietky.

SNS sa poďakoval za konštruktívny a stabilný postoj.

9:46 SNS navrhlo, aby súčasní ministri za túto stranu zostali na svojich pozíciách. Ministerstvo školstva by tak naďalej mala viesť Martina Lubyová, ministerstvo obrany Peter Gajdoš a ministerstvo pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

9:40 Danko predstúpil pred novinárov skôr, ako pôvodne avizovali. Hneď na úvod zdôraznil, že SNS si ctí Ústavu SR a je v názoroch jednotná.

Jedinou možnosťou v súčasnosti podľa neho je, že krajinu povedie vláda s pánom Pellegrinim, ktorá má v tejto chvíli zaručenú väčšinu v parlamentu.

Prečítajte si tiež: Desaťtisícom ľudí prekáža, že Fico nikam neodchádza

9:30 V piatok sa opäť v desiatkach miest Slovenska konali protesty Za slušné Slovensko. A prišlo na ne ešte viac ľudí ako týždeň predtým. Na námestí SNP v Bratislave vyjadrilo svoju nespokojnosť so súčasnou situáciou 65-tisíc ľudí.

9:15 Andrej Danko a ďalší predstavitelia SNS by mali o 10:00 predstúpiť pred novinárov a informovať o výsledkoch stretnutia s Pellegrinim.

O 11:00 čaká budúceho premiéra stretnutie so šéfom Mosta Bélom Bugárom.

8:45 O 9:00 sa Pellegrini stretne s predsedom parlamentu a šéfom SNS Andrejom Dankom, ktorý by ho mal informovať o svojich nomináciách.

SNS patria rezorty obrany (doteraz Peter Gajdoš), školstva (Martina Lubyová) a pôdohospodárstva (Gabriela Matečná). Gajdoš a Lubyová by mali zostať na svojich pozíciách, otáznikom je Matečná, o ktorej výmene sa špekulovalo.

8:30 Zoznam ministrov by Pellegrini mohol predložiť prezidentovi Andrejovi Kiskovi ešte v pondelok poobede, alebo v utorok. V stredu by už potom parlament mohol rokovať o dôvere novej vláde.

8:00 Nová vláda by mala v pondelok získať svoju podobu. Nový premiér Peter Pellegrini sa stretne s predstaviteľmi koaličných strán, ktorí by mu mali predložiť zoznam ministrov. K zmenám určite príde na štyroch postoch.

Nový človek povedie ministerstvo vnútra, kde na svoj post rezignoval Robert Kaliňák, ministerstvo kultúry, kde odstúpil Marek Maďarič, a aj ministerstvo spravodlivosti, keďže Lucia Žitňanská sa rozhodla v novej vláde nepokračovať.

Vláda takisto nanovo obsadí post vicepremiéra pre investície a informatizáciu, ktorý doteraz zastával práve Pellegrini.