Dobré ráno: Dolapenie sériového vraha v Amerike odhaľuje budúcnosť kriminalistiky

19. nov 2018 o 0:16 Peter Tkačenko, Ondrej Podstupka

Masový vrah a sexuálny násilník Joseph James DeAngelo začal vraždiť v roku 1974. Zabil najmenej 13 ľudí a spáchal desiatky znásilnení.

Polícia ho chytila v čase, keď od posledného zločinu ubehli desiatky rokov.

Identifikovali ho pomocou DNA jeho príbuzných, ktorí ani nevedeli, že pomáhajú polícii.

Ako sa to mohlo podariť a čo to môže znamenať pre naše životy?

Peter Tkačenko sa rozprával s Ondrejom Podstupkom.

Krátky prehľad správ

Parlamentná mapa sa môže výrazne zmeniť. Podľa piatkového prieskumu agentúry Focus by sa do parlamentu dostali aj politické strany Progresívne Slovensko a Spolu. Vzhľadom pokles Smeru a SNS by to znamenalo, že súčasná parlamentná a mimoparlamentná opozícia by mala väčšinu a mohla by zostaviť vládu.

SNS sa nepáči, že predseda Mosta Béla Bugár vyzýva Andreja Danka na osobné rozhodnutie vo veci jeho okopírovanej rigoróznej práce. Podľa predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťka o dôvere alebo nedôvere voči Dankovi rozhoduje len snem SNS, vo voľbách voliči a nik iný podľa neho nemá právo na takéto vyjadrenia. Ak si vraj v Moste myslia, že táto koalícia nemajú budúcnosť, môžu to ukázať pri hlasovaní o dôvere koaličnému partnerovi, teda pri odvolávaní Danka.

Smer uvažuje o zavedení možnosti darovania dvoch percent z dane rodičom. Na Facebooku napísal, že nejde o útok na tretí sektor. O takejto zmene hovoril aj Fico v rozhovore pre Echo24.

Podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis pohrozil Rímu konaním pre nadmerný rozpočtový deficit. Talianska vláda naďalej zmenu rozpočtu odmieta a tvrdí, že požiadavky komisie poškodia krajinu.

V Británii pred kľúčovým hlasovaním o brexitovej dohode silnie chaos. Po odchode troch ministrov z vlády Theresy Mayovej sa hovorí aj o konci samotnej premiérky. Časti Konzervatívnej strany sa nepáči vyjednané znenie dohody, ktoré podľa nich porušuje sľub o tvrdom brexite.

