Minúta po minúte: Poslanci odmietli pakt OSN, Lajčák podal demisiu

Premiér Pellegrini zatiaľ informáciu komentovať nechce.

29. nov 2018 o 18:20 (aktualizované 29. nov 2018 o 20:05)

20:04 "Na Slovensko táto demisia pritiahne medzinárodnú pozornosť. Dôležité bude, ako bude svoju rezignáciu Lajčák vysvetľovať a ako to bude interpretovať Smer," hovorí analytik GDAP Milan Nič.

Pripomína, že debata o migračnom pakte nebola jednoduchá ani v nemeckom parlamente. K Smeru sa však v hlasovaní pridali aj kotlebovci, čo môže byť vnímané v zahraničí kriticky.

20:00 Lajčák nemal vôbec vstúpiť do Ficovej vlády. Patril však k výraznej menšine "ako-takej" normálnosti vo vláde a v Smere. Reagoval predseda OĽaNO Igor Matovič.

19:49 Oddnes zahraničnú politiku Slovenska riadia Danko, Fico, Kotleba a Kollár. Lajčák je preč, slabý Pellegrini poslúcha a nás čaká veľký zápas o Slovensko ako slobodný európsky štát. Reagoval predseda Spolu Miroslav Beblavý.

19:47 Rozhodnutie Lajčáka je podľa šéfa Sme rodina Borisa Kollára správne. "Toto rozhodnutie ma ubezpečilo v tom, že ten chlap má aspoň chrbticu," uviedol Kollár. Podľa jeho slov musel vedieť, ako sa Smer stavia k migrácii už od roku 2015. "Smer sa za neho nemal ako postaviť," uznal Kollár.

19:33 Odchod ministra s jednoznačným euroatlantickým ukotvením a proeurópskymi postojmi v čase stanného práva za hranicami Slovenska by podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára nebol najlepším signálom smerom do zahraničia.

Vláda a kompakt Vláda má zaujať nesúhlasné stanovisko ku Globálnemu paktu OSN o migrácii.

Má tiež vykonať príslušné opatrenia spojené so stiahnutím Slovenska z procesu prijímania dokumentu na stretnutí vlád a vysokých predstaviteľov, ktoré sa má uskutočniť v Maroku 10. a 11. decembra.

Žiada ju o to Národná rada v uznesení SNS a Smeru, ktoré poslanci schválili vo štvrtok 90 hlasmi.

"Bola by to strata aj pre samotné Slovensko. Dúfam, že rozhodnutie pána Lajčáka nie je definitívne a nemenné a stále existuje racionálny priestor pre rokovanie ministra a premiéra," povedal Bugár.

19:20 Predseda výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha rozhodnutie rešpektuje. "Avizoval to. Nejde teda o prekvapenie," povedal.

Blaha je presvedčený, že Smer bude pri výbere nového ministra hľadať človeka, ktorý rešpektuje zahraničnopolitické sociálnodemokratické hodnoty a bude ich presadzovať.

"Fico ich presadzuje," povedal na otázku, či by novým ministrom mal byť Fico.

19:17 Lajčák podľa poslanca Smeru Jána Podmanického povýšil svoj osobný názor nad vôľu demokraticky zvoleného parlamentu, navyše v štáte s parlamentnou formou vlády, v ktorej ministri odvodzujú svoju výkonnú moc od parlamentu.

Minister zbytočne dopredu prejudikoval svoj postoj, ako bude postupovať pri rokovaní parlamentu a tým si zúžil manévrovací priestor.

"Hoci ho považujem za špičkového diplomata, v tomto prípade neodhadol situáciu a po schválení postoja NR SR mu nič iné nezostávalo, len splniť to, čo avizoval," uviedol Podmanický, ktorý verí, že napriek tejto udalosti vzťahy medzi Smerom a Lajčákom sa nezhoršia.

"Budeme naďalej spolupracovať a verím, že využije svoj potenciál v prospech SR," konštatoval poslanec.

19:08 „Lakonická správa s veľkými dôsledkami pre náš rezort diplomacie a zahraničnú politiku. Dielo Roberta Fica dotiahnuté do konca,“ komentoval Lajčákov odchod na Facebooku bývalý minister zahraničných vecí Pavol Demeš.

19:07 Lajčák sa podľa šéfa opozičnej SaS Richarda Sulíka správa nepochopiteľne.

"Neopustil vládu, keď sa bohapusto kradlo, keď zomrel novinár a jeho snúbenica, keď Robert Fico mal po svojom boku Máriu Troškovú a vzal ju na hanbu sveta ku kancelárke Merkelovej, ani keď Fico brojil proti migrantom, šíriac po krajine poplašné správy," povedal Sulík s tým, že Lajčák odchádza až v čase, keď sa Slovensko nepripojí ku Globálnemu paktu OSN o migrácii.

V novom postoji vidí Sulík farizejstvo a špekuláciu. Lajčákovi vyčíta, že "necháva slovenskú zahraničnú politiku napospas SNS a Ficovi.

19:03 Ak Lajčák skutočne podá demisiu, premiér by ju nemal prijať. Želá si to podpredseda Smeru a exminister vnútra Robert Kaliňák.

"Mal by sa s ním o tom porozprávať. Osobne si myslím, že parlamentné uznesenie ku Globálnemu paktu OSN o migrácii nenapĺňalo tie kritéria na jeho odchod z funkcie. Situácia sa vyeskalovala zbytočne," uviedol Kaliňák, podľa ktorého Lajčák má svoje miesto na ministerstve zahraničných vecí a malo by to tak aj ostať.

Kaliňák odmieta, že by Smer svojím odmietavým postojom ku globálnemu paktu Lajčáka z funkcie vyštval.

"Od roku 2015 máme jeden a ten istý postoj k migrácii, nič nie je vypočítateľnejšie v Smere ako toto. Bolo to predvídateľné," odkázal.

O prípadnom nástupcovi Lajčáka špekulovať nechcel. "Neviem, že by som sa niekedy venoval odpovediam na hypotetické otázky," dodal Kaliňák.

19:00 Odchod šéfa diplomacie z funkcie by bol v čase, keď padol politický konsenzus na zahraničnej politike, veľkou stratou. Reagovala predsedníčka zahraničného výboru Katarína Cséfalvayová (Most-Híd).

Verí, že premiér Lajčákovu demisiu neprijme. Ministra totiž považuje za politika s jasným a jednoznačným euroatlantickým ukotvením.

18:49 Podpredsedu Smeru Juraja Blanára správa zaskočila a musel si ju ísť overiť. Na to, či odmietanie paktu stálo za Lajčákov odchod reagoval tým, že "dôležité veci pre bezpečnosť krajiny nemôžu byť menej ako postoj jednotlivca," hovorí Blanár.

Spor o pakte OSN o migrácii sa po štvrtkovom hlasovaní o uznesení, v ktorom ho parlament odmietol, zúžil na to, či slovenský zástupca má, alebo nemá ísť do Marrákeša.

18:48 Správa o odchode Lajčáka z vlády členov Smeru prekvapila. "V uznesení, ktoré sme schválili boli aj veci, s ktorými prichádzalo aj ministerstvo, zjemnilo to pôvodný návrh SNS," hovorí poslanec Smeru Marián Kéry. Práve on predložil pozmeňujúci návrh k pôvodnému uzneseniu SNS.

V porovnaní s uznesením SNS sa v ňom nepíše, že pakt je rozporuplný dokument a nie je v ňom ani zmienka o výslovnom zákaze v Markéši.

Preto nečakal, že Lajčák odstúpi. Na jeho mieste si vie predstaviť svojho straníckeho šéfa Roberta Fica. "Je to skúsený politik, vo vrcholovej politike od roku 1992 a aj v zahraničí má dobrý kredit," povedal.

18:46 Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška Lajčákovo rozhodnutie rešpektuje. Podľa jeho slov treba Lajčákovi za jeho prácu poďakovať.

"Rešpektujem, že jeho väzba na Globálny pakt OSN o migrácii je tak silná, že rozhodnutie NR SR vníma ako vyslovenie pochybnosti o jeho práci na tomto dokumente. Na druhej strane si uvedomujem, že treba vnímať politické prostredie tak, ako je. Nemôže sa robiť legislatíva v rozpore so záujmami občanov," uviedol Paška.

Paška pripúšťa, že Lajčákov odchod je istou ujmou pre Slovensko.

18:44 Prezident Kiska zatiaľ demisiu žiadneho člena vlády nedostal, keď ju

dostane, bude sa ňou zaoberať, reagoval prezidentov poradca pre komunikáciu Roman Krpelan.

18:31 Premiér Pellegrini zatiaľ informáciu komentovať nechce. "Predseda vlády sa vyjadrí potom, ako mu bude tento návrh na demisiu doručený," informovala premiérova hovorkyňa Patrícia Macíková.

18:20 Minister Lajčák sa v nadväznosti na štvrtkové prijatie uznesenia Národnej rady o Globálnom pakte OSN o migrácii rozhodol podať demisiu.

Informoval hovorca ministerstva Boris Gandel.

Ďalšie detaily budú známe po jeho rozhovore s premiérom Petrom Pellegrinim a prezidentom Andrejom Kiskom.