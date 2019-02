Dobré ráno: Ako veriť Sakovej, keď zasiahla do vyšetrovania vraždy

Vyšetrovanie sa presunulo pod vnútro.

6. feb 2019 o 23:59 Zuzana Kovačič Hanzelová, Roman Cuprik

Vypočujte si podcast

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/571286523&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Najskôr hovorila, že do vyšetrovania nezasiahne, teraz ministerka vnútra Denisa Saková presunula časť vyšetrovania na policajnú inšpekciu, ktorá jej priamo podlieha.

Tvrdí, že ide len o administratívny akt, bráni sa, že vyšetrovane vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zostáva nezávislé a vyšetrovateľov tak vlastne odbremenili. Nepresvedčila však advokátov, odborníkov, ani opozíciu.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozpráva s Romanom Cuprikom.

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Krátky prehľad správ

Škandál stimulov na ministerstve školstva pokračuje. Dotáciu dostal aj projekt, v ktorom figuruje otec ministerky Martiny Lubyovej. Išlo o viac ako 200-tisíc eur. Ministerka tvrdí, že o tom nevedela a odstúpiť nemieni.

Ústavný súd zamietol volebnú sťažnosť Richarda Rašiho. Rastislav Trnka tak zostáva košickým županom. Súčasný predseda kraja vyhral nad Rašim len o 875 hlasov.

Do znefunkčnenia Ústavného súdu zostáva 9 dní a stále netušíme, čo sa bude pri voľbe ústavných sudcov v parlamente diať. Rozprava začína dnes podvečer. Koalícia nechce povedať, ktorých kandidátov podporí a jasné nie je ani to, či Robert Fico spĺňa potrebných 15 rokov právnickej praxe.

Slovensko ešte nevie, či uzná nového lídra Venezuely. Minister Lajčák si myslí, že by sme mali stáť na strane EÚ. Proti novému lídrovi je napríklad poslanec Smeru a predseda eurovýboru Ľuboš Blaha.

Spolu a Progresívne Slovensko idú spolu do európskych aj parlamentných volieb. Dokopy by chceli mať desať percent, do volieb pôjdu oficiálne ako koalícia.

Odoberajte podcast Dobré ráno zadarmo

Podcast Dobré ráno je dostupný na rôznych platformách:

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Za volantom je podcast o autách a automobilovom priemysle - novinky, správy, testy automobilov aj situácie z ciest. Vychádza každý piatok.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.