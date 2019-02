Čaputová sa podľa prieskumu AKO doťahuje na Mistríka

Čaputovú delí od Mistríka zhruba jeden percentuálny bod.

12. feb 2019 o 17:50 (aktualizované 13. feb 2019 o 13:26) Jakub Habas, Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Rozdiely medzi kandidátmi, ktorí majú šancu dostať sa do druhého kola prezidentských volieb sú veľmi tesné.

Maroš Šefčovič potvrdzuje, že je jedným z favoritov. Hlas by mu podľa prieskumu agentúry AKO odovzdalo 18,2 percenta opýtaných.

Na Roberta Mistríka, ktorého by volilo 15,8 percenta opýtaných sa však doťahuje Zuzana Čaputová. Volilo by ju 14,7 percenta opýtaných.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

Prieskum agentúry AKO tak môže mať vplyv na to, či sa Čaputová vzdá v prospech Mistríka.

Obaja sa najskôr dohodli, že ešte pred prvým kolom prezidentských volieb slabší z nich odstúpi.

Neskôr však Čaputová povedala, že nevidí zmysel v tom, aby sa vzdala v prospech Mistríka len preto, že v prieskumoch dosahuje vyššie preferencie.

Agentúra Focus jej v prieskume, ktorý zverejnila len pár dni pred tým, namerala deväť percent, skončila by až na piatom mieste. Mistrík a Šefčovič sa delili o prvé miesto, obaja by získali 16,5 percenta.

Mistrík s Čaputovou sa nakoniec zhodli, že slabší odstúpi ak by hrozilo, že by sa do druhé kola dostal Šefčovič a Štefan Harabin.

Ten v prieskume agentúry AKO skončil za Čaputovou na štvrtom mieste, hlas by mu odovzdalo 12,8 percenta opýtaných.

Čaputová sa k aktuálnemu prieskumu a ďalším krokom vyjadrí v stredu.

Agentúra AKO robila prieskum v dňoch od 8. do 12. februára 2019.

Ak sa vám graf nezobrazuje správne, kliknite sem.

Ľudí sa po telefóne pýtali: „V marci sa budú konať voľby prezidenta. Predčítam vám zoznam oficiálnych kandidátov a kandidátok v náhodnom poradí. Ak by sa voľby prezidenta konali tento víkend, ktorému z uvedených kandidátov alebo kandidátok by ste dali svoj hlas?“

Rozhodnutých, teda tých ľudí, ktorí vedia, koho by volili, bolo 82,3 percenta.