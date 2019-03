Dobré ráno: Povedali, či Donald Trump konšpiroval s Rusmi

Čo povedala takzvaná Muellerova správa.

25. mar 2019 o 23:02 Tomáš Prokopčák, Matúš Krčmárik

Záver tohto vyšetrovania trochu prekvapil. Predsa len, vyšetrovatelia obvinili desiatky osôb, medzi nimi aj spolupracovníkov Donalda Trumpa, ktorí sa podieľali na jeho kampani.

No zvláštny vyšetrovateľ FBI Robert Mueller nezistil, že by Trump konšpiroval spolu s Rusmi a svoj boj o post prezidenta dohodol a koordinoval s Ruskom.

Vyšetrovanie však ukázalo mnohé ďalšie veci: napríklad snahu Ruska zasiahnuť do prezidentských volieb v Spojených štátoch. Čo teda vyšetrovanie Donalda Trumpa ukázalo, čo naznačilo, čo povedalo a čo sa teraz bude diať?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Matúšom Krčmárikom.

Krátky prehľad správ

Po článkoch v denníku SME a denníku N začala generálna prokuratúra trestné stíhanie vo veci zneužívania detí. Svoje zážitky opísali pre SME aj ďalšie mladé ženy, ktoré tvrdia, že v detstve ich zneužili rôzni vedúci z tábora ChaChaland: ich príbehy zverejníme v najbližších dňoch.

Marian Kočner sa pravidelne stretával s Jaroslavom Haščákom z finančnej skupiny Penta. Podľa rozhovoru, ktorý Haščák poskytol portálu Aktuality, riešili Kuciaka, zmenky aj Technopol. Haščák odmietal žiadosti o rozhovory pre média, teraz sa rozhodol rozprávať kvôli SMS správam medzi ním a Kočnerom. Tvrdí, že radšej bude žiť s povesťou korupčníka s gorilou hlavou, ako byť spájaný s vraždou.

Monika Jankovská končí vo funkcii štátnej tajomníčky, bude opäť sudkyňou. Nominantka Smeru požiadala tiež o preloženie na Krajský súd v Bratislave. Jankovská kandidovala aj za Ústavnú sudkyňu, po prvom neúspešnom hlasovaní sa do opakovanej voľby neprihlásila.

Najspokojnejší ľudia žijú vo Fínsku, no vo všeobecnosti sú po celom svete na vzostupe negatívne pocity, znepokojenie, smútok a hnev. Ukazuje to najnovšia Správa o stave svetového šťastia, ktorá zoraďuje krajiny podľa toho, ako sú ich obyvatelia spokojní so svojím životom. Na prvých miestach sú okrem Fínov aj Dáni, Nóri, Islanďania či obyvatelia Rakúska. Slovensko je na 38. mieste.

Ronnie O’Sullivan vyhral turnaj Tour Championship v snookri a stal sa najstaršou svetovou jednotkou v tomto športe od roku 1983. O'Sullivan má 43 rokov a tento rok vyhral už tri turnaje, vrátane UK Championship.

