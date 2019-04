Dobré ráno: Kaliňák stratil vplyv v polícii? Pozerajte sa, kto bude novým šéfom

Ako sa vyberá nový policajný prezident.

10. apr 2019 o 23:25 Matúš Burčík, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

Najhorúcejším kandidátom na policajného prezidenta je dočasný prezident Milan Lučanský.

Ministerka vnútra Denisa Saková si bude vyberať z dvoch mien – okrem Lučanského je kandidátom ešte policajný pridelenec v Prahe Ivan Ševčík. Koho si vyberie, zatiaľ nepovedala.

Nový policajný prezident sa vyberá po prvý raz podľa nových pravidiel, ktoré napríklad mimovládka Zastavme korupciu kritizuje. V komisii boli totiž najmä ľudia ministerky vnútra Denisy Sakovej, niekdajšej pravej ruky Roberta Kaliňáka.

Zuzana Kovačič Hanzelová sa o téme rozprávala s Matúšom Burčíkom.

Krátky prehľad správ

Dočasný policajný prezident Milan Lučanský dal pokyn, aby sa polícia zaoberala nahrávkami od Talianov. Ide konkrétne o rozhovory medzi asistentkou expremiéra Fica Máriou Troškovou a Antoninom Vadalom. Lučanský potvrdil, že polícia už začala trestné stíhanie vo veci.

Dočasný prezident Lučanský potvrdil aj to, že sa s ním v minulosti chcel viackrát stretnúť Marian Kočner. Podnikateľ z mafiánskych zoznamov sa ho vraj pokúšal kontaktovať cez iné osoby.

Nového ministra financií Ladislava Kamenického nahradí v parlamente poslankyňa Darina Gabániová. Tá je známa najmä blízkym priateľským vzťahom s rodinou Juraja Širokého. Jeho nevesta jej robila v minulosti poslaneckú asistentku.

Po prvý raz v histórii vedci odfotili skutočnú čiernu dieru. Fotografia ukazuje srdce galaxie Messier 87 vzdialenej asi 53 miliónov svetelných rokov. Čierna diera má hmotnosť približne 6 a pol miliardy Sĺnk. Existenciu čiernych dier predpovedal Albert Einstein a jeho teória relativity. Fotku nájdete na sme.sk.

V Izraeli vyhral voľby súčasný premiér Benjamin Netanjahu. Jeho budúca koalícia získala najviac hlasov. Netanjahu sa tak zrejme stane najdlhšie slúžiacim premiérom v Izraeli. Premiér vyhral napriek viacerým korupčným škandálom.

Odporúčanie na čítanie

Dnes je to odporúčaním rozhovor Moniky Tódovej v Denníku N s bratom Mariána Kočnera Ivanom. Aké je to byť bratom niekoho, kto je obvinený z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej? Ivan Kočner popisuje ich detstvo, dospievanie aj to, či neuvažuje, že si zmení meno. Trápenie rodiny Kočnerovcov popisuje brat Ivan, ktorý je, aspoň podľa tohto rozhovoru, v úplnom protiklade svojho brata Mariána.

