Dobré ráno: Prečo nemáme Hry o tróny. Ale za to máme ceny OTO

Ako sú na tom seriály a ako skončia.

16. apr 2019 o 0:03 Tomáš Prokopčák, Marek Majzon

Tak sme sa teda dozvedeli, kto sú najpopulárnejšie osobnosti televíznej obrazovky. Teda aspoň tých televíznych obrazoviek, ktoré sú odkázané na slovenské televízie. A ľudí, ktorí hlasujú v, no... nechajme to tak.

Zároveň však odštartovala posledná séria asi najpopulárnejšieho seriálu súčasnosti, globálneho blckbusteru Hry o tróny.

Takže prečo u nás sa rozdávajú cenný za Oteckov, ktorí sa pretekajú so Susedmi, Milenkami či s Hornou dolnou, kým už len v takom Česku milióny ľudí sledujú Most!? A čo to hovorí o našej televíznej odvahe?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Marekom Majzonom.

Krátky prehľad správ

Ladislava Bašternáka obvinili za ďalší daňový podvod. Bašternákovi súd len nedávno potvrdil päťročný trest za neodvedenie dane a poistného, nové obvinenie sa týka daňového priznania z februára 2013, v ktorom zatajil obchod s prevodom nehnuteľností vo Five Star Residence.

Milan Lučanský bude aj naďalej šéfom slovenských policajtov. Riadnym policajným prezidentom sa stal po roku v dočasnej funkcii, včera ho vymenovala ministerka vnútra Denisa Saková.

Ak fašisti porušujú zákon, ich strana musí byť zrušená. Odkázal to prezident Andrej Kiska s tým, že rozhodnúť ale má súd. Najvyšší súd bude o zrušení strany ĽSNS rozhodovať koncom apríla, plánuje aj vyniesť rozhodnutie.

Vo Fukušime začali odstraňovať palivo zo zničeného reaktora jadrovej elektrárne. Pracovníci začali presúvať prvý z 566 palivových blokov, ktoré sú v chladiacom bazéne v treťom bloku elektrárne. Nehodu nukleárneho zariadenia spôsobilo v roku 2011 silné zemetrasenie a následná vlna cunami.

Vzlietlo lietadlo s najväčším rozpätím krídel na svete. Stratolaunch Roc má rozpätie takmer 120 metrov, teda asi ako futbalový štadión na dĺžku a slúžiť má na vynášanie nosných rakiet, ktoré bude z desaťkilometrovej výšky štartovať do kozmu.

Odporúčanie na čítanie

Svätopluk, Cyril a Metod, kupec Samo, prúty, romantika, zbožštené dejiny. Lenže naše skutočné dejiny, história Slovanov na našom a moravskom území je oveľa menej príjemná: boli to aj lúpežní otrokári. Našu naozajstnú históriu v skvelom texte Veľká Morava nebola len o sláve a Svätoplukovi, ale aj o zástupoch otrokov opisuje v denníku SME Peter Getting.

