Minúta po minúte: Remišová a štyria ďalší poslanci už nebudú kandidovať za OĽaNO

Matovič v mene Zlatice Kušnírovej pozval na obed lídrov demokratickej opozície.

18. jún 2019 o 11:33 (aktualizované 18. jún 2019 o 13:15) Veronika Orviská, TASR, SITA

Politické dianie sledujeme minútu po minúte:

13:11 Remišová tvrdí, že o tom, že odchádza informovala členov klubu, Matovič naň však neprišiel.

On sám v reakcii na Remišovej stanovisko, ktoré zaslala médiám, povedal, že sa o tom dozvedel pred desiatimi minútami.

Remišová nebola členkou hnutia OĽaNO, preto ho ani nemôže opustiť.

13:09 Remišová predstúpila tesne pred začiatkom schôdze pred novinárov, kde zopakovala dôvody, prečo odchádza z klubu OĽaNO.

"Toto rozhodnutie zrelo dlhšie," reagovala na to, či sa stalo niečo zásadné medzi ňou a Matovičom, že oznámila svoj odchod práve dnes.

Tvrdí, že to nemá súvis s pondelkovou tlačovkou Andreja Kisku, kde spomenul, že by bol rád, ak by Remišová posilnila ich stranu.

O svojej budúcnosti, teda či vstúpi do Kiskovej strany, alebo niekam inam povie podľa vlastných slov pred začiatkom volebnej kampane.

13:00 Ak by sa voľby konali začiatkom júna a kandidovala by aj nová strana Andreja Kisku OĽaNO by podľa prieskumu agentúry Focus získalo 5,9 percenta hlasov. Pozrite si vývoj preferencií hnutia Igora Matoviča.

12:40 O odchode Veroniky Remišovej z klubu OĽaNO, hovoril Igor Matovič minulý týždeň, v Rozhovoroch ZKH. Pozrite si cele video:

12:35 Poslanecký klub OĽaNO sa vyjadrí k odchodu poslancov na tlačovke o 13:20.

12:21 Odchádzajúci poslanci chcú spoluprácu s OĽaNO ukončiť až na začiatku kampane pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Poslanci chcú ešte v rámci klubu dokončiť júnovú schôdzu.

11:55 Matovič tvrdí, že o odchode svojich poslancov sa dozvedel iba pred desiatimi minútami, vyjadrí sa k tomu na samostatnej tlačovke.

11:53 Matovič pozval v mene Zlatice Kušnírovej na spoločný obed lídrov demokratických opozičných strán. Na obede sú podľa neho vítané strany SaS, KDH, SMK, koalícia Progresívne Slovensko/Spolu a Za ľudí.

„Ja by som chcela, aby sa opozičné demokratické strany spojili, sadli si na spoločný obed a dohodli sa na spoločných riešeniach, aby toto všetko predostreli už pred voľbami, aby to nezostalo len pri sľuboch," povedala matka zavraždenej snúbenice novinára.

Vítané sú podľa Matoviča strany SaS, KDH, SMK, koalícia PS/Spolu a Za ľudí.

11:49 Matovič predstavil Zlaticu Kušnírovú ako hlavnú podporovateľku jeho platformy Odvážne.

„Dnes je najsilnejším majákom boja proti korupcii na Slovenku,“ povedal Igor Matovič o Zlatici Kušnírovej. O politickej kariére však neuvažuje.

11:38 Medzi dôvodmi nekandidovať za hnutie Matoviča Remišová spomenula, že poctivá politika sa nedá robiť bez spolurozhodovania ľudí v regiónoch.

"Na cestách po Slovensku sme sa dlhodobo stretávali s ľuďmi a sympatizantami, ktorí sa cítili zabudnutí a oklamaní a hovorili, že politikom sú dobrí len pred voľbami, keď treba zaplniť kandidátky a hodiť do urny hlas.

OĽaNO existuje od roku 2011 a doteraz nedokázalo zapojiť ľudí v regiónoch do svojej činnosti a regióny sa žiadnym spôsobom nepodieľajú na spolurozhodovaní v hnutí," uviedla

Dodala pritom, že ľudia v regiónoch najlepšie vedia, aké sú problémy a čo ich trápi a majú právo ovplyvňovať činnosť hnutia, za ktoré bojujú.

11:33 Poslankyňa Veronika Remišova a štyri jej ďalšie kolegyne a kolegovia nebudú v ďalších voľbách kandidovať za hnutie Igora Matoviča OĽaNO.

"Vo voľbách 2020 nebudeme kandidovať za hnutie OĽaNO. Bolo to pre nás veľmi ťažké rozhodnutie. Hoci sme neboli členmi hnutia OĽaNO, práci pre hnutie sme venovali všetku energiu," napísali vo vyhlásení pre médiá Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Jozef Lukáč, Veronika Remišová a Anna Verešová.

O Veronike Remišovej sa dlhodobo špekuluje, že by mala vstúpiť do novozaloženej strany Andreja Kisku Za ľudí. Nateraz to odmietla.