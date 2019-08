Fico dovládne s tichou podporou Kotlebu, písal Kočner a plánoval stretnutie s Lexom (#allforjan)

Zsuzsová spomína poslanca Fedora aj ministra Gála.

BRATISLAVA. Mal dosah na extrémistov z Ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu a chcel s ich pomocou zabezpečiť, aby vtedajší premiér Robert Fico dovládol aj v prípade, že Most-Híd po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej opustí koalíciu.

Tak sa aspoň Marian Kočner tváril pred Alenou Zsuzsovou v komunikácii cez šifrovanú aplikáciu Threema.

Necelé dva týždne po tom, ako sa verejnosť dozvedela o vražde, písal Kočner z dovolenky Zsuzsovej, že Fico má plán na záchranu svojej vlády. „On nie je v tomto sprostý... Bude vládnuť bez Mostu. S tichou podporou Kotlebu,“ písal v nedeľu 11. marca.

Komunikáciu našla polícia v Kočnerovom mobile. Je to pravdepodobne záloha správ z aplikácie Threema a policajtom sa podarilo prelomiť Kočnerovo heslo. Získali tak viac ako šesťsto strán komunikácie z obdobia september 2017 až máj 2018.

Zsuzsová sa Kočnera v komunikácii pýta, prečo si myslí, že Kotleba podrží vládu. „Som vybavil, že Najvyšší súd pošle dop..e Čižnárove podanie na zrušenie ich strany. Súd povie, že nie sú fašisti. Tak sú mi niečo dlžní,“ píše.

Najvyšší súd Kotlebovu stranu nakoniec naozaj nerozpustil. Verdikt však vyniesol o viac ako rok neskôr.

Čižnárovo podanie z mája 2017 sudcovia Najvyššieho súdu označili za argumentačne nezvládnuté a slabé.

S týmto hodnotením súhlasia aj viacerí odborníci, za slabú označil celú žalobu napríklad odborník na extrémizmus z organizácie Globsec Daniel Milo.



Extrémisti z ĽSNS popierajú, že by mal Kočner na nich dosah, že by sa s ním niekedy stretli alebo že by vybavoval na súde niečo v ich prospech. Podpredseda ĽSNS Martin Beluský tiež tvrdí, že o žiadnej tichej podpore vlády s nikým z koalície nerokovali.

„Vidíme za tým snahu zdiskreditovať našu stranu. S Kočnerom sme nikdy nič nemali,“ odkázal Beluský.

Faktom je, že poslanci ĽSNS viackrát hlasovali s koaličným Smerom a SNS, Bugár pri voľbe ústavných sudcov v parlamente začiatkom tohto roka dokonca hovoril o ich zákulisných rokovaniach.

Akčný plán v prípade odchodu Mosta