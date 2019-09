Kočner sebavedomo útočí na Markízu aj novinárov

Na zmenky sa pýtal len okrajovo, zaujímali ho faktúry za komunikačnú agentúru.

10. sep 2019 o 20:03 Adam Valček

BRATISLAVA. Marian Kočner mal v utorok prvýkrát príležitosť priamo sa pýtať svedkov, ktorí svedčia v procese proti nemu a bývalému riaditeľovi televízie Markíza Pavlovi Ruskovi.

Ukázal, že ani uplynulých 14 mesiacov vo väzbe ho nezmenilo. Otázky kládol ako v čase, keď sebavedomo a ničím neobmedzene útočil na nepohodlných novinárov a politikov počas priamych televíznych prenosov.

Kladenie otázok využíval, aby komentoval výpovede svedkov, hoci ho predseda senátu Emil Klemanič aj právny zástupca televízie Markíza Daniel Lipšic viackrát upozornili, že to robiť nemá.

V utorok svoju obhajobu založil na spochybňovaní dôveryhodnosti samotnej televízie Markíza a novinárov, ktorí o kauze informujú.

Tóth vypovedal do večera

Rusko s Kočnerom sú obžalovaní z falšovania štyroch zmeniek za 69 miliónov eur, ktoré údajne podpísal Rusko ako fyzická osoba a zároveň ako konateľ televízie pre prípad, že by on nemal peniaze, mala ich zaplatiť Markíza. Kočner doteraz nemal príležitosť priamo sa pýtať svedkov, robili to obhajcovia.