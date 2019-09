Dobré ráno: Čaká nás najväčší boj o prežitie. A nestačí len zakazovať plasty

Štrajkuje sa v štyroch mestách.

20. sep 2019 o 6:19 Nikola Bajánová, Ondrej Podstupka

Je to horšie, oveľa horšie, ako si myslíte. Takto sa začína kniha Neobývateľná Zem od Davida Wallaca Wellsa, ktorý o klimatickej zmene či kríze píše desiatky rokov.

Samozrejme, nie je sám, čo si to myslí, v skutočnosti sú takých ľudí milióny na celej planéte. A práve dnes sa v tisícoch miest po celom svete spájajú, aby ukázali svoj hnev a nespokojnosť s postojom zákonodarcov k zdraviu našej planéty.

Malo by ísť o najväčšiu udalosť zameranú na boj s klimatickou krízou v histórii. Klímaštrajk sa koná aj v štyroch slovenských mestách.

Nezapájajú sa len individuálni študenti a podporovatelia, ale aj univerzity, Slovenská akadémia vied, úrady či združenia.

Proti čomu či za čo sa dnes na celom svete bude štrajkovať?

Odpovie zástupca šéfredaktorky denníka SME Ondrej Podstupka.

