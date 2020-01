Opozícia vyčíta polícii stratený čas. Trnku mala zadržať skôr

BRATISLAVA. Opozičná strana SaS označila zadržanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku za dobrú správu pre Slovensko. Zároveň sa však pýta, prečo polícia konala až teraz.

Informoval o tom Ondrej Šprlák z komunikačného oddelenia strany.

"Už pred dvomi mesiacmi sme hovorili, aby bol Dobroslav Trnka vyšetrovaný vo väzbe, pretože bolo prinajmenšom zrejmé, že bude mať možnosť ovplyvňovať vyšetrovanie. Otázkou teraz je, komu všetkému pomohol čas, ktorý dala polícia Dobroslavovi Trnkovi na slobode," uviedol predseda strany Richard Sulík.

Podľa SaS bude veľmi náročné dočkať sa celej pravdy a spravodlivého procesu.

"Trnka je stelesnením mafie, ktorá tu počas vlády Smeru rozťahovala svoje chápadlá. Polícia by však mala v záujme očisty justície konať ráznejšie. NAKA by si tak mala prísť, okrem Trnku, aj pre Počiatka, Bödöra či iných. Až vtedy by sme možno všetci s údivom pozerali, ako by ich cela donútila rozprávať," načrtol poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS).

Stratený čas

Ráznejšie konanie očakávalo aj hnutie OĽaNO.

"Čas, ktorý mu takto NAKA zbytočne poskytla na zametenie stôp a dohodnutie postupu so svojimi skorumpovanými priateľmi, úplne zbytočne sťaží ďalšie procesy vedúce k uplatneniu spravodlivosti," myslí si líder hnutia Igor Matovič.

Doplnil, že podobne nepochopiteľne NAKA dodnes nevykonala ani domové prehliadky a nezadržala ani Moniku Jankovskú, Jána Počiatka, Norberta Bödöra a ďalších, ktorí v rukách spravodlivosti mali skončiť už veľmi dávno.

"Dnešné trnkobranie je jednou z najprospešnejších akcií slovenskej polície. Uvidíme, či dnešné ráno je len počiatkom a zároveň koncom, alebo to bude mať aj pokračovanie," uviedlo v reakcii hnutie Sme rodina.

Na obnovu dôvery v štát treba viac

Podľa koalície strán PS/Spolu je toto rozhodnutie správnym, logickým a očakávaným krokom, ktorý „veríme, že bude smerovať k naplneniu spravodlivosti. Na obnovu dôvery v štát a jeho inštitúcie však potrebujeme viac".

K zadržaniu dochádza podľa koalície týždne po tom, ako „celá krajina videla jeho dohadovanie kšeftov s vtedajším ministrom Počiatkom, či ako si necháva rozkazovať od mafiána Mariana K."

Zdôraznili, že zadržanie Trnku je vo férovej krajine s fungujúcou spravodlivosťou úplne normálna vec a nevyhnutné minimum.

„U nás je to žiaľ dôvod na oslavu. Na to, aby mohli ľudia dôverovať spravodlivosti a inštitúciám, ktoré ju majú zabezpečovať, nestačí len vymeniť figúrky. Potrebujeme posilniť systém," uzavrelo PS/Spolu.

Remišová žiada väzobné stíhanie

V takejto vážnej veci by mala polícia Dobroslava Trnku stíhať väzobne. Uviedla to v stanovisku strana Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku.

„Ťažko nájsť väčší zločin, ako keď najvyššie postavený zástupca štátu v systéme spravodlivosti zneužíva svoju funkciu v prospech mafie. Tieto podozrenia boli známe už niekoľko rokov a je obrovská chyba, že Dobroslav T. mohol aj napriek podozreniam vykonávať funkciu prokurátora," informovala podpredsedníčka strany Veronika Remišová.

Kočnerom a Trnkom to však podľa nej nekončí.

„Policajný prezident a prokuratúra majú pred sebou naliehavú úlohu, aby zabezpečili, že všetci, ktorí pomáhali Marianovi K. rozkladať systém spravodlivosti zvnútra, vrátane sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov Mariana K. budú tvrdo potrestaní,” poznamenala Remišová.

Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga hovorí, že Trnka je len jedným z chápadiel mafie, ktorá pomáhala kryť ťažké zločiny proti štátu a konkrétnym ľuďom. Všetky kauzy, ktoré Trnka riešil, by mala podľa neho prokuratúra znova preveriť a vyšetriť.

"Celá verejnosť oceňuje zadržanie Dobroslava Trnku. Stále však máme nezodpovedané tri otázky. Prečo to trvalo až dva mesiace od trestného podania, ktoré sme podali? A prečo nebol zadržaný aj Ján Počiatek, Monika Jankovská?" hovorí.

Štát je povinný zabezpečiť spravodlivosť

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zasa vyhlásilo, že je smutnou vizitkou našej krajiny, že bývalého generálneho prokuratúra zadržala NAKA. Zároveň je to však podľa hnutia aj dobrou správou pre Slovensko.

„Nikdy nie je neskoro začať budovať krajinu, v ktorej funguje spravodlivosť. Ak polícia začne konečne robiť to, čo má robiť, tak tých ‚veľkých rýb' bude v celách pribúdať," uviedlo KDH vo vyhlásení, ktoré zaslal hovorca hnutia Stano Župa.

Zabezpečiť spravodlivosť je podľa KDH základná úloha štátu.

„Ak to nedokáže, štát zlyháva a sekundárnym efektom je aj nárast extrémizmu. Ak na Slovensku bude fungovať spravodlivosť, prestane rásť aj extrémizmus," uzavrelo hnutie.

„Už dlho tvrdíme, že bývalý generálny prokurátor má byť väzobne stíhaný. Držíme palce všetkým prokurátorom, vyšetrovateľom a sudcom, aby výsledkom ich práce boli spravodlivé tresty pre tých, ktorí denne zneužívali svoje vysoké pozície a podieľali sa na zločinoch v našej krajine," napísala na sociálnej sieti strana Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera.

Galko: Na rade je Počiatek

Ľubomír Galko z Demokratickej strany (DS) zdôraznil, že zadržaný a väzobne stíhaný musí byť aj Ján Počiatek, a to pre tie isté dôvody ako Dobroslav Trnka.

„Počiatek má totiž všetky prostriedky na to, aby ovplyvňoval svedkov, pokúsil sa o útek a aby bol v dôsledku informácií, ktorými disponuje, ohrozený na bezpečnosti," vyhlásil Galko.

Zároveň vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby dôkladne preverili a čím skôr konali v súvislosti s videonahrávkou v Trnkovej kancelárii, na ktorej sa Počiatek objavil.

Krok k očiste prokuratúry

Zadržanie Dobroslava Trnku je prvým signálom, že niektoré osoby stratili svoje nedotknuteľné postavenie. Uviedla riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková.

Podľa iniciatívy Za slušné Slovensko je zadržanie Trnku krokom k očiste prokuratúry a obnoveniu dôvery v štátne inštitúcie.

Mimovládka Transparency International Slovensko pripomína, že udalosti naštartovala až vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

„Smutné, že až dve vraždy mladých ľudí naštartovali tento razantnejší boj proti korupcii na najvyšších miestach, ale určite lepšie ako nikdy. Tiež nezabúdajme, že aj toto je nepriamy dôsledok tlaku desaťtisícov ľudí, ktorí prišli na zhromaždenia Za Slušné Slovensko,“ uviedla Transparency International Slovensko na sociálnej sieti.

Zároveň dodala, že verí, že vyšetrovanie prípadov bude pokračovať.

„Dúfajme, že pri Dobroslavovi T. sa zatýkanie nezastaví, a vo vysokom tempe bude pokračovať vyvodzovanie zodpovednosti aj po voľbách. Ak váhate, či ísť voliť, tak toto je dosť silný dôvod na to, aby ste vyslali signál politikom, čo táto krajina teraz najviac potrebuje,“ dodala mimovládka.



Ako uviedla na sociálnej sieti, víta tento krok, pretože podozrenia vyplývajúce z medializovaných informácii sú veľmi vážne a toto zadržanie môže viesť k rýchlemu a dôslednému vyšetreniu nielen Trnku, ale všetkých, ktorí sú podozriví z páchania trestnej činnosti spolu s ním.

„Polícii držím palce, aby sa jej aj ďalej darilo stíhať ľudí, na ktorých sa roky nesmelo siahnuť, hoci médiá a investigatívni novinári denne odkrývali ich korupčné kauzy a zneužívanie moci," povedala pre SITA Petková.



Trnku zadržala vo štvrtok NAKA v súvislosti s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa a obvinila ho. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Viac informácií má poskytnúť neskôr. Trnku podľa zverejnenej fotografie zadržali v jeho dome v Hamuliakove.

Zadržanie a obvinenie Trnku by malo podľa Denníka N súvisieť s konverzáciou s exministrom financií Jánom Počiatkom (Smer-SD), ktorá je nahratá na video. Bavia sa na nej spolu o spore Tiposu s firmou Lemikon či emisnej kauze.