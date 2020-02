Minúta po minúte: Kollár verí v lepší výsledok ako pred štyrmi rokmi

Sledujte aktuálne dianie v štábe politického hnutia Sme rodina.

29. feb 2020 o 19:12 Jakub Habas, Nina Sobotovičová

Sledujte s nami naživo priebeh volieb v štábe hnutia Sme rodina (minúta po minúte):

10:30 Líder hnutia Sme rodina Boris Kollár odvolil na základnej škole Milana Hodžu v Bratislave, sprevádzala ho mama a niekoľko detí.

Kollár by bol rád ak by sa strana znovu dostala do parlamentu a dosiahla lepší výsledok ako v predchádzajúcich voľbách.