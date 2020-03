Sulík si nemyslí, že by v SaS chceli, aby sa vzdal predsedníctva

Strana mala podľa lídra rozhodne väčšie ambície.

1. mar 2020 o 11:34 TASR

BRATISLAVA. Richard Sulík si nemyslí, že by po neoficiálnych volebných výsledkoch v SaS chceli, aby sa vzdal predsedníckej stoličky. Ak by sa však tak stalo, a niekto zo strany by ho na to vyzval, zváži to.

Povedal to v nedeľnej povolebnej diskusnej relácii TV Markíza.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prvá povolebná analýza: Drvivý Matovič, debakel pre PS-Spolu, vymazaný Danko Čítajte

"Budem sa určite rozprávať s najbližšími kolegami. Budeme mať kongres. Uvidíme, aké sú nálady v strane," komentoval s dôvetkom, že strana mala "rozhodne väčšie ambície".

Mrzí ho, že KDH sa ocitlo mimo parlamentu.