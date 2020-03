Mikovčáková z ĽSNS ponúkla vedeniu svoj poslanecký mandát

Spolu s manželom sexuálnemu škandálu.

3. mar 2020 o 18:35 SITA

BRATISLAVA. Zvolená kandidátka do parlamentu za stranu Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Danica Mikovčáková ponúkla svoj mandát predsedovi Marianovi Kotlebovi.

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku, jej manžel Ján sa zároveň v pondelok dobrovoľne vzdal funkcie krajského predsedu strany a členstva v ĽSNS.

Podľa medializovaných informácií pár čelil sexuálnemu škandálu.

Počas volebného moratória zverejnil bloger Radovan Bránik informácie o tom, že Mikovčáková spolu s manželom, predsedom stredoslovenského krajského klubu ĽSNS, v minulosti vyhľadávali na internetovej zoznamke páry na skupinový sex a tvrdili o sebe, že sú bisexuáli.

Manželský pár zdôrazňuje, že celú aféru vníma ako pomstu za to, že išli do konfliktu so susedom - sudcom, s ktorým mali tesne pred voľbami medializovaný spor ohľadom bilbordu ĽSNS. Ten vyvesili na balkóne bytu vo Zvolene.

„Predmetný inzerát spolu s našimi súkromnými fotografiami pochádza z roku 2007 a je teda 13 rokov starý. Tento internetový profil nie je dlhé roky aktuálny a nestotožňuje sa so životom, ktorým žijeme dnes. Pred dlhými rokmi sme si uvedomili trpkú skutočnosť, kde sme sa to ocitli a čo konáme. Po objavení skutočných hodnôt sme sa obrátili k Pánu Bohu, očistili sa pred Pánom Bohom od hriechov a dnes žijeme ako tradičná rodina usporiadaným životom. Uvedomujeme si však, že chyby urobené z mladíckej nerozvážnosti už vymazať nedokážeme, aj keby sme si to dnes veľmi priali," uvádza sa vo vyhlásení manželov.

ĽSNS získala v sobotňajších voľbách 7,97% hlasov voličov. V parlamente bude mať 17 poslancov.