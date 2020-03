Strany PS a Spolu dostali viac ako 600 podnetov na nezrovnalosti vo voľbách

Ak koalícia sťažnosť podá, Ústavný súd bude mať 90 dní, aby o nej rozhodol.

4. mar 2020 o 15:17 SITA

BRATISLAVA. Koalícia Progresívne Slovensko/Spolu-občianska demokracia (PS-Spolu) dostala viac ako 600 podnetov od ľudí, ktorí poukazujú na nezrovnalosti pri hlasovaní v parlamentných voľbách.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa PS-Spolu Silvia Hudáčková.

Koalícia zvažuje, že sa preto obráti na Ústavný súd so sťažnosťou. Podľa ústavného právnika a doterajšieho šéfa Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduarda Báránya má šancu uspieť, ak by dokázala, že sčítaním hlasov alebo označením miest, kde boli ukrátení na hlasoch, v skutočnosti boli tieto hlasy v ich prospech odovzdané.

Ak koalícia PS-Spolu sťažnosť podá, Ústavný súd bude mať 90 dní, aby o nej rozhodla.

„Rozhodneme sa zodpovedne podľa počtu a kvality podnetov od voličov,“ uviedla na margo podnetu na ústavný súd Hudáčková.

PS-Spolu skončila tesne pred parlamentom

PS-Spolu chýbalo 926 hlasov na to, aby prekročila prah parlamentu.

Volebný výsledok koalície bol 6,96 percent, potrebných bolo sedem percent.

Volebný líder koalície Michal Truban na sociálnej sieti oznámil, že podozrenia ohľadom volieb berú vážne a pochybnosti je lepšie preveriť. Na podanie sťažnosti má PS-Spolu desať dní od volieb.

Ústavný právnik a doterajší šéf Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány agentúre SITA povedal, že koalícia PS-Spolu má šancu uspieť, ak by dokázala, že sčítaním hlasov alebo označením miest, kde boli ukrátení na hlasoch, v skutočnosti boli tieto hlasy v ich prospech odovzdané.

„Alebo by museli preukázať, že relatívne veľký počet hlasov bol odovzdaný spôsobom zjavne nezodpovedajúcim zákonu,“ uviedol Bárány.

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 55 117 voličov. Ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR, obálky posielali na Slovensko rezortu vnútra.

Takto podľa údajov Štatistického úradu volilo 3 861 osôb. Riaditeľka odboru volieb Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová pre agentúru SITA uviedla, že niektorí ľudia sa teraz pýtajú, či dostal rezort vnútra včas obálku.

„My odpovedáme, že sme ju dostali včas alebo nedostali včas,“ doplnila Chmelová.

Podľa zákona sa totiž započítavali do výsledku volieb iba hlasy, ktoré boli doručené ministerstvu vnútra najneskôr 28. februára 2020, teda deň pred voľbami.

Voliči s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí boli v čase volieb v cudzine, obálku s hlasovacím lístkom zasielali obci.

Voliči sa sťažujú

Podľa informácií agentúry SITA sa voliči sťažujú práve na to, že buď obálku nedostali včas alebo tiež na to, že ju odoslali, ale neboli evidovaní, že hlasovali. Na sociálnych sieťach tiež ľudia píšu o tom, že nebol započítaný ich prednostný hlas pre konkrétneho kandidáta.

Ide o prípady malých okrskov, kde rodina a priatelia vedia, že takýto hlas odovzdali, ale podľa údajov Štatistického úradu v konkrétnom okrsku sa prednostné hlasy pre konkrétneho kandidáta neobjavili.

Podľa Báránya prípadné pochybenia, že neboli kandidátom na poslancov započítané niektoré prednostné hlasy, nebudú mať vplyv na stranícky výsledok volieb.

Mohlo by to mať však vplyv na to, že bol zvolený za poslanca niekto iný, ako mal byť.

„Teoreticky si možno predstaviť, že by ústavný súd rozhodol, že bol zvolený niekto iný, ako bol vyhlásený za zvoleného v rámci politickej strany,“ povedal Bárány.

Sú tri možnosti, ako by mohla koalíciu PS-Spolu podať ústavnú sťažnosť na výsledok volieb.

Prvou je napadnúť 7-percentné kvórum, ktoré koalícia potrebovala pre vstup do parlamentu.

Koalícia totiž mala možnosť sa voči kvóru ohradiť až v čase, keď sa jej negatívne dotklo.

Druhou možnosťou je napadnutie výsledku volieb. Koalícia PS-Spolu by musela preukázať, v ktorých okrskoch, prípadne na celom území došlo k pochybeniu.

To by znamenalo, že by súčasné parlamentné strany prišli o časť mandátov, ktoré by pripadli PS-Spolu. Tretia možnosť je napadnúť priebeh volieb tým, že neboli napríklad doručené lístky voličom do zahraničia alebo že títo voliči volili, ale ich hlas nebol započítaný. Ak by toto súd uznal, mohlo by to viesť k neplatnosti volieb a konaniu nových.

Na Slovensku sa ešte neudial zásah súdu do celoštátnych výsledkov parlamentných volieb. Závisí to teda od toho, ako bude sťažnosť napísaná a ako budú zadokumentované pochybenia pri voľbách.

Dôležité informácie o voľbách 2020: