Dobré ráno: Toto je vážna situácia, ale nie je čas na strach

Čo sa deje a bude diať okolo epidémie koronavírusu.

9. mar 2020 o 23:59 Tomáš Prokopčák, Jakub Filo, Zuzana Matkovská

Vypočujte si podcast

Viaceré potvrdené prípade, uzatvorené základné a stredné školy, prerušená prezenčná výučba na univerzitách. Zrušené alebo presunuté kultúrne podujatia, šport bez divákov.

Koronavírus je už aj na Slovensku a aj na Slovensku budeme zažívať viaceré opatrenia v boji proti novej epidémii.

Čo sa teda deje, ako postupujú úrady, čo môžeme robiť my a či sa máme obávať?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Jakubom Filom a Zuzanou Matkovskou.

Krátky prehľad správ

Správajte sa zodpovedne, to je jediný spôsob, aby sme zvládli koronavírus, tvrdí premiér Peter Pellegrini. Domáca karanténa podľa premiéra tiež neznamená, že máme teraz chodiť do kina či na turistiku. Tiež pripomenul, že na infolinky zriadené v súvislosti s koronavírusom majú volať len tí, ktorí naozaj potrebujú pomoc.

Zo strany Spolu sa do strany SaS vracia Jozef Mihál. Mihál bol pritom podpredsedom Spolu, ktorú založil spoločne s Miroslavom Beblavým. V koalícii PS/Spolu sa však strany nedostali do parlamentu.

Andrej Danko sa vzdá funkcie predsedu SNS, z postov po volebnom fiasku odstúpi aj celé vedenie SNS. Nové vedenie strany sa bude voliť na sneme, ktorý sa odohrá 9. mája. SNS získala v parlamentných voľbách len 3,16 percenta platných hlasov.

Dôvera investorov v ekonomiku eurozóny klesla na sedemročné minimum. Dôvodom sú obavy z nového koronavírusu a jeho dopadov na ekonomiky krajín. Burzy medzičasom hlásia najhoršie dni od finančnej krízy - prispieva však k tomu aj spor medzi Ruskom a Saudskou Arábiou, kvôli ktorému padajú nadol ceny ropy.

Denník SME sa rozhodol, že na našom webe SME.sk budú všetky texty o novom koronavírus odomknuté. Cítime totiž zodpovednosť za túto krajinu a chápeme, že si navzájom potrebujeme pomáhať. A my to vieme urobiť len tak, že sprístupnime informácie: aby ste sa vedeli lepšie a rozumnejšie rozhodovať. A aby sme spolu nepodliehali panike.

Odporúčanie

Na dobré knihy nie je nikdy dosť času. Ale je to čas, ktorý by sme si z času na čas mali urobiť. Aspoň čiastočne. Takže mojim dnešným odporúčaním je knižná sci-fi klasika, ktorá nezostarla ani o deň. Napísal ju veľmajster žánru Clifford Simak a zobrané poviedky do románu vyšli pod názvom Mesto. Je to nádherná, humanistická pocta minulosti, vidieku a jeho romantike, ktorá je navyše aj výborne napísaná. Naozaj túto knihu vyskúšajte.

