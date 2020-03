Minúta po minúte: Platia prísne opatrenia, vírus ruší športové podujatia

Trudeau je v domácej karanténe.

13. mar 2020 o 11:37 (aktualizované 13. mar 2020 o 12:56)

Dianie v súvislosti s koronavírusom sledujeme minútu po minúte:

12:52 Šiesta a siedma etapa cyklistických pretekov Paríž-Nice sa pôjdu podľa plánu. Nedeľňajšiu záverečnú ôsmu etapu však zrušili. Na pretekoch štartujú aj slovenskí reprezentanti Peter a Juraj Saganovci z tímu Bora-hansgrohe.

12:31 Česká vláda od pondelka 16. marca zatvára hranice. Do krajiny sa od polnoci z nedele na pondelok nedostanú cudzinci bez trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, Česi až na výnimky nebudú môcť vycestovať do zahraničia.

V piatok o tom informoval premiér Andrej Babiš.

12:30 Na opatrenia voči šíreniu koronavírusu zareagoval aj Horská záchranná služba.

"Upozorňujeme všetkých návštevníkov hôr , že z dôvodu preventívnych opatrení kvôli šíreniu koronavírusu budú až do odvolania uzavreté alebo budú fungovať v obmedzenom režime takmer všetky vysokohorské chaty vo všetkých horských oblastiach. Aktuálny stav je možné sledovať na webových stránkach jednotlivých chát alebo priamo kontaktovať prevádzkovateľov. Uzatvorené sú aj všetky lyžiarske strediská," uvádza HZS.

12:28 V bratislavskom Ružinove potvrdili koronavírus v jednej zo škôlok, ďalšia je v podozrení. Starosta Ružinova Martin Chren o tom informoval na sociálnej sieti.

Po pozitívnych testoch u piatich zamestnankýň Materskej školy Prešovská/Palkovičova je v podozrení aj učiteľka z ďalšej materskej školy.

12:22 Prerušili aj najvyššiu anglickú futbalovú súťaž Premier League, hrať sa nebude minimálne do 3. apríla.

12:19 Kanadský premiér Justin Trudeau oznámil, že sám odchádza do karantény, keďže nákazu koronavírusom potvrdili u jeho manželky Sophie Gregorie.

„Nateraz ostáva v izolácii. Cíti sa dobre a robí všetky odporúčané preventívne opatrenia, jej symptómy sú mierne,“ uviedol o manželke úrad kanadského premiéra.

S nakazeným vírusom sedel aj americký prezident. Trump v posledných týždňoch opakoval, že panika okolo koronavírusu je podľa neho prehnaná a nákaza je podobná každoročnej chrípke. Vymýšľal si pritom nepotvrdené informácie o tom, že úmrtnosť je nižšia ako pri chrípke a že vakcína je na dosah.

12:15 Letisko Košice zrušilo celkovo 150 letov. "Zrušené sú lety leteckých spoločností Českých aerolínií do Prahy v počte 16 príletov a 16 odletov, Austrian Airlines do Viedne v počte 22 príletov a 22 odletov, LOT Polish Airlines do Varšavy v počte 18 príletov a 18 odletov, Eurowings do Düsseldorfu v počte 8 príletov a 8 odletov a Wizzair do Londýna - Luton v počte 11 príletov a 11 odletov," priblížila hovorkyňa letiska.

O ďalších krokoch ohľadom zmeny termínov letov, prípadne refundácie leteniek je potrebné podľa jej slov kontaktovať letecké spoločnosti alebo cestovné kancelárie.

12:10 „Aký je účel vašej jazdy na Slovensko? Poprosím vás občiansky preukaz. Kolega vám odmeria teplotu, pokojne seďte a pozerajte dopredu. Dobre, ďakujem, z našej strany je to všetko, buďte opatrný na ceste, dávajte si pozor.“

Takto aktuálne vyzerá kontrola na hraničnom priechode Drietoma – Starý Hrozenkov.

12:00 Slováci sa domov dostanú len cez veľké hraničné priechody, malé sú zatvorené.

Na otvorených hraničných priechodoch budú hasiči v súvislosti s výskytom nového koronavírusu merať teplotu, policajti rozdávať letáky a upozorňovať ľudí na povinnú karanténu. Zoznam otvorených aj zatvorených priechodov nájdete aj tu >>>>

11:58 Luxembursko je ďalšou z krajín, ktoré ohlásili zatvorenie škôl na svojom území. Vyučovanie má byť prerušené na dva týždne - od 16. do 29. marca.

11:55 Na hraničnom priechode Makov – Bíla-Bumbálka funguje podľa slov starostu obce Martina Pavlíka všetko podľa plánu.

„Policajti púšťajú na naše územie len ľudí s trvalým, resp. prechodným pobytom, ale aj takých, ktorí majú preukázateľnú väzbu k vstupu do našej krajiny, napríklad list vlastníctva. Tých, ktorí k nám smerujú len za turistikou, otáčajú a posielajú domov,“ hovorí starosta pohraničnej obce.

Situácia na tomto hraničnom priechode je pod kontrolou. Policajti merajú teplotu každému občanovi, ktorý prechádza hranicou.

11:46 Je otázne, či sa situácia s novým koronavírusom dotkne aj ustanovujúcej schôdze Národnej rady.

Riaditeľ odboru komunikácie s médiami Tomáš Kostelník pre TASR povedal, že je to otázkou diskusie. Schôdzu má zvolať prezidentka Čaputová do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb, jej termín ešte nie je známy. Výsledky volieb boli vyhlásené 1. marca.

11:45 Do Ríma pricestoval tím zdravotníkov z Číny, aby talianskym kolegom pomohol prekonať epidémiu.

Do Talianska pricestovali charterovým letom a spolu s 30 tonami zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok.

11:41 Z letiska mimo Slovenska, napríklad z blízkej Viedne, si musí cestujúci zabezpečiť vlastný odvoz. Karanténu na 14 dní musí následne podstúpiť aj vodič auta.

11:38 Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach potvrdil, že hry v Tokiu budú v pôvodnom termíne napriek epidémii koronavírusu. Ak však WHO odporučí hry zrušiť, MOV sa bude riadiť jej odporúčaním.

11:33 Európska futbalová únia odložila všetky zápasy európskych súťaží naplánované na budúci týždeň. Neuskutočnia sa tak zvyšné štyri odvetné stretnutia osemfinále Ligy majstrov, ani odvety Európskej ligy.

11:30 Evakuovali obchodné centrum Aupark v Košiciach.

Dôvodom bolo, že staršiemu mužovi prišlo nevoľno, príznaky nákazy novým koronavírusom sa však nepotvrdili.

11:26 Slovenské hádzanárky neodohrajú koncom marca plánovaný dvojzápas 4. skupiny kvalifikácie ME 2020 proti Švajčiarsku.

11:25 Nemocnice v Nitrianskom kraji a rovnako ich personál sú pripravené zvládať akúkoľvek záťaž, ktorej môžu byť v súvislosti s hrozbou koronavírusu vystavené. Skonštatoval to lekár Ľubomír Ševčík po zasadnutí krízového štábu.

11:22 Dvoch kazašských občanov testovali pozitívne na koronavírus po tom, ako sa vrátili z Nemecka. Ide o prvé prípady potvrdenej nákazy novým koronavírusom v tejto stredoázijskej krajine.

11:16 Pre koronavírus prerušili do odvolania aj francúzsku futbalovú ligu.

11:14 Najväčšie mestské časti Bratislavy uzatvorili detské ihriská i športoviská, tie, ktoré sa uzatvoriť nedajú, odporúčajú nenavštevovať.

11:13 Letisko M. R. Štefánika v Bratislave by malo byť uzatvorené minimálne do 27. marca. Z letiska sa momentálne neuskutočňujú žiadne pravidelné ani charterové lety.

Zatvorené bratislavské letisko (zdroj: TASR)

10:47 Počet nakazených v Maďarsku stúpol na 19.

10:46 Vedenie dvoch najvyšších nemeckých futbalových súťaží rozhodlo o prerušení súťaže. Opatrenie vstúpi do platnosti od utorka 17. marca do 2. apríla. Víkendové 26. kolo by sa malo odohrať podľa plánov, ale bez divákov.

10:40 V Rakúsku výrazne narástol počet ochorení.

Ľudí s pozitívnymi výsledkami testov na infekciu novým druhom koronavírusu bolo v Rakúsku do piatka už najmenej 437.

10:25 Vedci zo Slovenskej akadémie vied sa intenzívne pripravujú na testovanie vzoriek na prítomnosť nového koronavírusu.

Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV sa ponúkol, že v tejto mimoriadnej situácii presmeruje časť svojich vedeckých pracovníkov a prístrojového vybavenia, ktoré využíva vo výskume, pre potreby navýšenia testovacej kapacity na Úrade verejného zdravotníctva.

10:20 Argentína prestala vpúšťať na svoje územie cestujúcich z regiónov, ktoré sú vnímané ako rizikové. Argentínsky prezident Alberto Fernández oznámil, že lety z Európy, zo Spojených štátov, z Južnej Kórey, Japonska, Číny a Iránu sú pozastavené na 30 dní.

10:09 V obci Kostolište majú podozrenie na ďalší prípad koronavírusu.

Nakazeným by mohol byť ukrajinský kamionista, ktorý býva na tamojšej ubytovni. Informáciu nám poskytol starosta obce Hubert Danihel.

9:50 Česká vláda od piatka od 12.00 h rozšírila karanténu na občanov vracajúcich sa do Česka zo všetkých rizikových krajín. Úrady ich najnovšie určili 18.

9:25 Ministerstvo vnútra posiela občanom Slovenska SMS správy, v ktorých ich upozorňuje na povinnú karanténu v prípade, že prišli zo zahraničia.

SMS správa znie nasledovne. "Upozornenie!!! Koronavírus: Ak ste prišli zo zahraničia, dodržujte povinnú 14-dňovú karanténu! Za nedodržanie je sankcia 1659 eur."

9:21 Aj Bavorsko zatvorí od pondelka všetky školy a predškolské zariadenia.

9:20 Prvý prípad ohlásila Keňa. Pacient, ktorému infekciu diagnostikovali pricestoval späť do Kene zo Spojených štátov cez Londýn.

9:07 V Maďarsku zatiaľ nezatvárajú verejné vzdelávacie inštitúcie, pretože vírus neohrozuje deti. Vyhlásil to v Kossuth Rádió premiér Viktor Orbán.

9:00 Estónska vláda oznámila, že zatvára školy a zakazuje verejné podujatia až do 1. mája. Krajina zatiaľ potvrdila 27 prípadov nákazy koronavírusom.

8:18 Nepálska vláda zakázala výstupy na všetky hory v krajina vrátane Mount Everestu.

7:30 Prvú nákazu koronavírusom majú v sídle OSN v New Yorku, pozitívny test mala filipínska diplomatka.

7:27 Organizátori zrušili úvodné podujatie tohtoročnej sezóny pretekov Formuly 1 - Grand Prix Austrálie v Melbourne.

7:00 Na Slovensku vstúpili do platnosti ďalšie opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Zoznam opatrení nájdete tu >>>>

6:58 Novým koronavírusom sa nakazil austrálsky minister vnútra Peter Dutton. Austrália varovala občanov, že koronavírusová pandémia je teraz taká rozšírená, že by mali prehodnotiť cestovanie do zahraničia.

6:24 V Číne a Južnej Kórei opäť klesol počet infikovaných osôb. Čína zaznamenala len osem nových prípadov nákazy koronavírusom a sedem nových úmrtí, čo je najmenej od 20. januára, keď začali každý deň zverejňovať celoštátne údaje.

4:58 Šírenie nového koronavírusu čoraz viac paralyzuje verejný život v USA. Stav núdze vyhlásili New York a štát Montana. V štátoch Maryland, Ohio a Nové Mexiko budú zatvorené všetky školy. V metropole západného pobrežia San Franciscu sa na školách nebude vyučovať predbežne tri týždne, čo sa týka viac ako 50-tisíc žiakov.

Koronavírus SARS-CoV-2

Najnovšie poznatky a informácie o ochorení Covid-19 a novom koronavíruse SARS-CoV-2, ktorý mal prvotné ohnisko nákazy v čínskom meste Wu-chan.