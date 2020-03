Aké opatrenia sa prijali v súvislosti s koronavírusom (otázky a odpovede)

Autoservisy a práčovne budú od utorka opäť otvorené.

16. mar 2020 o 20:10 Michal Katuška

BRATISLAVA. Už tri série opatrení proti šíreniu koronavírusu prijala vláda od minulého týždňa. Štát po novom zvažuje, že rozšíri núdzový stav na celé územie Slovenska a odmedzí čas na vychádzky.

V pondelok vláda zakázala prevádzku obchodov okrem potravín či drogérií, v utorok však povolila prevádzku aj niektorým ďalším, napríklad čistiarňam odevov, ktoré využívajú napríklad detské domovy.

Denník SME opäť prináša sériu otázok a odpovedí o nateraz platných opatreniach.

Kto môže prekračovať štátnu hranicu a čo ho čaká?

Polícia na hraničných priechodoch povoľuje vstup na naše územie len občanom Slovenska s platným pasom alebo občianskym preukazom a ľuďom s trvalým alebo prechodným pobytom.

Povinná 14-dňová karanténa platí pre všetkých, ktorí prichádzajú.

Netýka sa vodičov kamiónovej dopravy, slovenských občanov žijúcich v pohraničnom pásme susedných štátov, ktorí sa preukážu potvrdením o pracovnom vzťahu na Slovensku, a občanov žijúcich na Slovensku, ktorí pracujú v pohraničí v susedných štátoch v zdravotníctve.

Maďarsko od utorka uzatvára svoje hranice, čo môže sťažiť presun ľudí, ktorí žijú napríklad v maďarskej obci Rajka a pracujú na Slovensku.

Slovenská diplomacia sa pokúša dohodnúť výnimku. "Rozhodnutie bývať v inej krajine je v určitom čase výhodou, ale niekedy to prináša aj nevýhody. Preto sa môže stať, že 14 dní budú musieť zostať v Maďarsku," povedal však premiér Peter Pellegrini zo Smeru.

Ľudia, ktorí nechcú stráviť povinnú karanténu doma, aby neohrozili ľudí, s ktorými žijú, ju môžu stráviť v zariadeniach ministerstva vnútra v Gabčíkove, Liptovskom Jáne či na Donovaloch.

Cez veľvyslanectvá sa už prihlásilo 992 slovenských občanov v zahraničí, ktorých štát privezie domov. Karanténu budú musieť stráviť v ubytovniach ministerstva vnútra povinne.

Cez ktoré hraničné priechody sa dá dostať na Slovensko?

Dočasné hraničné kontroly štát zavádza po Česku, Maďarsku, Rakúsku a Ukrajine už aj s Poľskom na väčších priechodoch. Malé hraničné priechody sú uzatvorené.

Z Českej republiky sú uzatvorené priechody Červený Kameň – Nedašova Lhota a Skalica – Sudoměřice.

S Maďarskom sú uzavreté priechody na schengenskej ceste medzi Čunovom a Rajkou, pri obci Peťov na moste cez hraničnú rieku, tiež Kalonda - Ipolytarnoc, Tachty – Cered, Lenartovce - Banréve, Hosťovice – Tornádska, Buzica – Butos, Perín – Hidasnemeti, Slovenské Nové Mesto – Sátorljaújhelyy, Trstená pri Hornáde – Keked aj Skaroš – Holohaza, Veľký Kamenec – Pácin a Pribeník – Lácacséke.

Do Rakúska sa nedá prejsť v Záhorskej Vsi do Angernu kompou, v Bratislave Kopčianskou ulicou a v Moravskom Svätom Jáne do Hohenau. Ostatné priechody sú otvorené, platí na nich hraničná kontrola.

Od pondelka 23.00 hod. sa uzatvárajú hraničné priechody s Ukrajinou. Hranicou prejdú len predstavitelia s diplomatickým poverením.

S Poľskom sa zavádzajú dočasné kontroly na priechodoch Vyšný Komárnik a Trstená. Vlaky budú prechádzať cez priechody v Skalitom, Plavči a Palote.

Zrušené sú všetky medzinárodné dopravné spojenia na Slovensko aj do zahraničia. Opatrenie sa týka leteckej, železničnej a autobusovej prepravy.

Ktoré obchody a prevádzky sú zatvorené a ktoré sa opäť otvárajú?

Zatvorené musia byť všetky zábavné centrá, kúpaliská, plavárne, kúpeľné zariadenia, lyžiarske strediská, akvaparky, detské kútiky, diskotéky, bary, cukrárne, bistrá a kaviarne. Reštaurácie môžu byť otvorené od 6.00 do 20.00 hod.

V nákupných centrách mohli mať počas minulého víkendu otvorené len potraviny, lekárne, drogérie, trafiky a reštaurácie.

Mimoriadnej situácii sa prispôsobujú aj otváracie hodiny úradov, otvorené budú tri hodiny denne. Týka sa to klientskych centier, okresných úradov, úradov práce a pobočiek Sociálnej poisťovne.

Zatvorené musia byť všetky obchody okrem lekární, trafík, drogérií, čerpacích staníc, pobočiek bánk a poisťovní, prevádzok telekomunikačných operátorov a obchodov s krmivom pre zvieratá a veterinárnych kliník.

Reštaurácie a prevádzky rýchleho občerstvenia môžu byť otvorené len ako výdajne stravy. Fungovať od utorka môžu aj čistiarne odevov a práčovne a takisto autoservisy a odťahovacie služby.

Taxi nesmie prevážať ľudí, len tovar.

Opatrenia sa netýkajú rozvozu a doručovacích služieb ani internetového obchodovania.

Aké opatrenia sú ešte prijaté a aké by mohli ešte prísť?

Platí zákaz organizácie verejných, kultúrnych a športových podujatí počas najbližších štrnástich dní.

Od pondelka sú zatvorené všetky materské, základné, stredné a vysoké školy vrátane súkromných. Písomné maturity sú zatiaľ presunuté na koniec marca a začiatok apríla. Posúva sa aj termín talentových skúšok na stredné školy na obdobie apríla. Prvé dva aprílové dni sú novým termínom na testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl.

Štát zrejme v najbližších dňoch rozšíri platnosť núdzového stavu, ktorý platí od pondelka, na celé územie Slovenska.

Zatiaľ sa týka zdravotníckych pracovníkov, ktorým môže nariadiť povinnú prácu a presúvať ich medzi nemocnicami. Núdzový stav tiež umožňuje presuny zdravotníckej techniky.

Zatiaľ sa týka dvanástich okresov - všetkých mestských častí Bratislavy, okresov Trnava, Hlohovec, Trenčín, Ilava, Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Prešov, Sabinov, Poprad, Banská Bystrica, celého územia Košíc, okresov Nitra a Zlaté Moravce, Nové Zámky, Martin, Turčianske Teplice a Ružomberok.

Krízový štáb odporučí vláde, aby rozšírila stav núdze aj na súkromných poskytovateľov, záchranky a všetky ostatné zdravotnícke služby.

Vláda zvažuje, že obmedzí pohyb ľudí. Von by mohli vychádzať len v nevyhnutnom prípade, na nákup potravín a do práce.

