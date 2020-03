Tri dobré správy zo Slovenska a z Česka o boji s koronavírusom

Máme zhruba trojnásobne viac pľúcnych ventilácií ako Taliansko.

16. mar 2020 o 18:47 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Šírenie koronavírusu neprináša len zlé správy o stále sa zvyšujúcom počte nakazených a o nových obmedzeniach pre obyvateľov. V boji s nákazou zaznamenáva aj Slovensko úspechy.

Denník SME prináša tri dobré správy o Slovensku v súvislosti s jeho bojom proti koronavírusu.

Svetová veľmoc v pľúcnych ventilátoroch

Slovensko nie je len svetovou veľmocou v počte vyrobených áut na jedného obyvateľa.

Podobne sa mu darí aj v množstve pľúcnych ventilátorov, ktoré sú dnes veľmi dôležité.

Potrebujú ich najmä pacienti, ktorí majú po infekcii koronavírusom ťažký priebeh chrípky. Zvyčajne dostanú aj bakteriálnu infekciu s ťažkým zápalom pľúc.

Vtedy musia byť najčastejšie na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS) napojení na umelú pľúcnu ventiláciu. Dýcha za nich prístroj a tak ich drží pri živote.

Z nakazených má podľa čínskej analýzy 44-tisíc infikovaných pacientov veľmi ťažký priebeh chrípky spôsobenej koronavírusom 4,7 percenta.

Test na koronavírus - Robí sa výter úst a nosa. - Pred výterom musí človek zakašľať. - Výter sa robí tampónmi, ktoré sa potom ponoria do tekutiny v skúmavke, ktorá sa zavrie zátkou. - Výsledok klasického testu je po šiestich hodinách. - Výsledok rýchlotestu už po 40 minútach.

Na Slovensku bolo do pondelka popoludnia vírusom nakazených 72 ľudí. Ťažký priebeh ochorenia by podľa spomínanej analýzy mali mať traja či štyria z nich. Koľko ich je v skutočnosti, sa SME nepodarilo zistiť.

Minulý týždeň však premiér hovoril o dvoch infikovaných, ktorí ležia na JIS. Či sú napojení aj na umelú ventiláciu, nie je jasné.

Prístrojov je však na Slovensku dostatok aj preto, že pľúcne ventilátory vyrába domáca firma Chirana zo Starej Turej, ktorá ich vyváža do celého sveta.

Minulý týždeň Pellegrini povedal, že ich je pripravených vyše 1000 a vláda plánuje dokúpiť ďalších sto. Jedna umelá ventilácia pripadá na 5450 obyvateľov Slovenska. V Česku je to ešte o 450 obyvateľov menej.

Oveľa horšie v porovnaní s našimi dvoma krajinami je na tom Taliansko, ktoré má v prepočte na obyvateľa trikrát menej pľúcnych ventilátorov ako Česko.

Premiér minulý týždeň povedal, že dvadsať nových ventilátorov už objednali, mala by ich dodať práve Chirana.

"Bližšie množstvo nemôžeme nateraz konkretizovať vzhľadom na veľmi kritickú a nepredvídateľnú situáciu," vysvetľuje jej finančno-technický riaditeľ Oskar Baranovič.

Hovorí, že pozastavili všetky expedície zahraničným odberateľom aj za už uhradené objednávky. "Slovensko a potreby Slovenska a slovenských nemocníc sú pre nás absolútnou prioritou."

Ešte v marci by Chirana podľa informácií SME mohla štátu dodať 26 umelých ventilácií. Prioritne sa teraz zameriava len na ich výrobu a tak by nemal byť problém dodať Slovensku v nasledujúcich mesiacoch požadovaných sto kusov. Cena jedného pľúcneho ventilátora je od 30- do 40-tisíc eur.

Firma, ktorá chystá vakcínu, má dodávateľa zo Slovenska

Dodávateľom pre firmu Gilead Sciences, ktorá vyvinula možný liek na koronavírus remdesivir, je slovenská firma HighChem.

Do júna minulého roka bol jej majiteľom vedec Róbert Mistrík, ktorý kandidoval vo vlaňajších prezidentských voľbách. Vzdal sa však v prospech Zuzany Čaputovej, ktorá sa aj vďaka tomu stala prezidentkou.

Slovenskú firmu vlastní nadnárodný koncern Thermo Fisher Scientific.

Firma HighChem vyvinula systém na analýzu metabolitov liečiv. Ide o organické látky, ktoré vznikajú v ľudskom organizme po chemickej premene liečiv.

"Niektoré liečivá neúčinkujú priamo, ale sa v tele metabolizujú, teda prechádzajú pôsobením enzýmov chemickou premenou a vznikajú nové látky, ktoré potom liečia," vysvetľuje Mistrík.

Práve tento systém podľa neho využíva aj firma Gilead Sciences.

Jednoduchšie testy od českej lekárky

Treťou dobrou správou je test na koronavírus od českej lekárky Sone Pekanovej z laboratórií Tilia v českej obci Pchery, severne od Kladna.

Pekanová pre SME povedala, že jej test je jednoduchší ako doteraz používané, výsledok je rovnako známy za päť-šesť hodín. Návod ponúka zadarmo všetkým diagnostickým laboratóriám, ktoré oň prejavia záujem. Niekoľko záujemcov má už aj zo Slovenska.

Pekanovej laboratórium momentálne nemôže testovať pacientov na koronavírus, lebo český minister zdravotníctva Adam Vojtěch z ANO ju obvinil, že neodborne odobrala vzorku pozitívne testovanému pacientovi, a preto je v karanténe. Neskôr sa minister lekárke za obvinenie podľa českého portálu novinky.cz ospravedlnil.

Pekanovej laboratórium tak stále čaká na povolenie opäť testovať na koronavírus. Svoj jednoduchší test vyvinula napriek tomuto zákazu.