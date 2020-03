Dobré ráno: Briti vsádzajú na kolektívnu imunitu. Ako štáty bojujú proti koronavírusu?

Čo krajina, to iný prístup.

17. mar 2020 o 23:03 Lukáš Onderčanin, Jana Maťková

Vypočujte si podcast

V boji proti koronavírusu majú štáty po celom svete rôzne metódy. Niektoré zatvárajú hranice, školy, nariaďujú povinnú domácu karanténu, iné situáciu zľahčujú a spoliehajú sa na kolektívnu imunitu.

Kde je aký stav a kto by nám mohol byť inšpiráciou? Jana Maťková sa aj na tieto témy rozprávala s reportérom zahraničnej redakcie denníka SME Lukášom Onderčaninom.

Krátky prehľad správ

Koronavírusom by sa pri súčasných obmedzeniach mohlo nakaziť približne 25 percent Slovákov, tvrdia to analytici Inštitútu zdravotnej politiky. Vrchol nákazy by mal byť na prelome apríla a mája. Ak by Slovensko pristúpilo aj k povinnej domácej karanténe, nakazených by mohlo byť len 10 percent.



Andrej Kiska nebude sedieť v parlamentných laviciach, poslaneckého mandátu sa vzdá, informovala o tom Veronika Remišová. Kiska nedávno oznámil, že má problémy so srdcom. V parlamente ho nahradí Tomáš Lehotský.

Igor Matovič včera nepredstavil členov svojej novej vlády, ako to pôvodne avizoval. Urobí tak možno až v sobotu. S lídrami všetkých parlamentných strán sa však stretol na rokovaní o prerozdelení parlamentných výborov. Pripustil, že na čele jedného z výborov bude aj poslanec za ĽSNS.

Štát nakupuje rúška aj od neznámej firmy Green Day, ktorej konateľom je okresný predseda SNS Slavomír Leysek. Transparency Internation Slovensko upozornilo, že si od eseročky sídliacej v bratislavskom paneláku, štát objednal 190-tisíc chirurgických masiek za cenu vyše dvoch eur za kus.

Minulý štvrtok bol zatiaľ najteplejším v tomto roku. Teplota vzduchu dosiahla viac ako 22 stupňov Celzia. Takúto vysokú dennú teplotu v marci zaznamenali meteorológovia od polovice 20. storočia len raz.

Odporúčanie

Mimoriadna situácia a karanténa sa môže podpísať aj na našich vzťahoch. Byť zatvorený doma s rodinou takmer automaticky vedie k ponorke a partnerstvo sa aj pre stratu spoločenského kontaktu s inými, môže ľahko dostať do krízy.

Ako to vydržať a ako byť dobrým partnerom, priateľom či rodičom v čase korony sa dočítate v článku kolegyne Michaely Žúrekovej na zeny.sme.sk.

