Boli sme sa otestovať na koronavírus, výsledok bude do dvoch dní

Testovať sa môžu záujemcovia, ktorí nie sú v karanténe.

18. mar 2020 o 19:36 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Dlhá špajdľa s tampónom na konci sa človeku obtiera o koreň jazyka. Trvá to niekoľko sekúnd. Je to veľmi nepríjemné a človek má čo robiť, aby ho nenapínalo.

Odber vzoriek z nosa nie je o nič príjemnejší. Rovnako dlhú špajdľu mu zdravotník odetý do bieleho celotelového skafandra vsunie hlboko do nosnej dierky a zatočí ňou, aby odobral ster. Človek má pocit, že mu prepichnú nos.

Obidve špajdle potom zdravotník zasunie do skúmavky s tekutinou a záujemcovi o vyšetrenie na koronavírus sediacemu v aute zaželá pekný deň. Pripomenie mu, že výsledok, či má obávanú infekciu, mu príde do 48 hodín. Do jeho účtu, ktorým sa na internete na odber zaregistroval.

Jedna z najväčších sietí laboratórií na Slovensku Alpha medical spúšťa od štvrtka testovanie na koronavírus pre všetkých záujemcov. Stačí sa zaregistrovať, zaplatiť 30 eur a prísť autom pred Železničnú nemocnicu pri Trnavskom mýte v Bratislave.

Neumývajte si zuby a nejedzte

"Toto je systém testovania pre tých, ktorí majú z akýchkoľvek dôvodov obavy, zatiaľ nemajú žiadne príznaky infekcie koronavírusom," vysvetľuje šéf Alpha medical Peter Lednický, komu je testovanie určené.

Prísť nemôže človek, ktorý je v karanténe alebo ho už pre koronavírus rieši jeho lekár.

Kto sa chce otestovať, musí sa zaregistrovať na platforme lab.online. "Keď sa človek zaregistruje, vyberie si konkrétny termín na odber vzoriek," opisuje Lednický. Firma sa tak podľa neho vyhne tomu, že sa jej pred odberným miestom budú tvoriť masy záujemcov.

Šéf Alpha medical zároveň upozorňuje, že kto sa nezaregistruje, tomu test neurobia.

Po registrácii a zaplatení poplatku prídu záujemcovi na e-mail inštrukcie. V nich sa napríklad píše, že pred odberom si nesmie umývať zuby a najmenej tri hodiny pred ním nemôže jesť.

Keby záujemca porušil tieto pravidlá, mohlo by to mať vplyv na výsledok testu. Podľa Lednického by mohol mať výsledok negatívny, hoci v skutočnosti by koronavírus mal.

Záujemca pred odberom pristaví auto pri bielom kontajneri. V ňom sú dvaja zdravotníci, ktorí robia odber. Tesne pred ním musí človek zakašľať a vysmrkať si nos.

Po odbere sa stery v skúmavke uložia do jednej z dvoch chladničiek v kontajneri. Skladujú sa tam pri teplote štyroch stupňov Celzia.

Test na koronavírus Robí sa výter úst a nosa.

Pred výterom musí človek zakašľať.

Výter sa robí tampónmi, ktoré sa následne ponoria do tekutiny v skúmavke, ktorá sa zavrie zátkou.

Výsledok klasického testu je po šiestich hodinách.

Výsledok rýchlotestu už po 40 minútach.

Každý výsledok, aj negatívny, hlási Alpha medical hygienikom aj s údajmi človeka, ktorému firma urobila odber.

Ak má človek pozitívny nález, musí ísť do karantény a kontaktovať svojho lekára.

Na infekčné oddelenie do nemocnice by musel ísť iba v prípade, ak by mal podľa zverejnených inštrukcií hlavného hygienika Jána Mikasa podozrenie na akútny respiračný syndróm. Znamená to, že by mal dýchavičnosť alebo zápal pľúc, respektíve by mu pľúca zlyhávali.

Lednický: Štát nám povedal, aby sme testovali

"Ak chceme prerušiť reťaz nákazy koronavírusom, musíme testovať," vraví Lednický, prečo sa rozhodli spustiť testovanie pre záujemcov.

"Každý pozitívne otestovaný znamená izolovaný a to môže do siedmich dní priniesť o tisíc menej infikovaných," vysvetľuje prínos diagnostiky.

Alpha medical aj ďalšia veľká sieť laboratórií Medirex boli v pondelok na rokovaní na Úrade verejného zdravotníctva v Bratislave. Siete súkromných laboratórií ponúkli štátu kapacity na testovanie koronavírusu.

Okrem súkromných laboratórií ponúkol štátu pomoc aj Virologický ústav Slovenskej akadémie vied či Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Prvé týždne vzorky podozrivé na nový koronavírus testovali len v Národnom referenčnom centre pre chrípku, ktoré patrí pod hygienikov.

"Bolo nám povedané, že naša rola by mala byť v testovaní tých, ktorí si to chcú zaplatiť," opakuje Lednický reakciu štátnych orgánov. "Nechceme sedieť so založenými rukami, a tak sme sa rozhodli testovať," dodáva.

"Kapacita v prvom týždni je každých desať minút jedno auto. Za deň plánujeme vyšetriť 36 pacientov," približuje šéf Alpha medical.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) však s takýmto testovaním nesúhlasí. „Žiadam súkromné spoločnosti, aby nemíňali sety na detailné testy pre samoplatcov, ktorí si pre svoje pohodlie chcú dať otestovať seba alebo celú rodinu,“ povedal na tlačovke v stredu poobede.

Aj vďaka zapojeniu súkromných laboratórií sa môže výrazne zvýšiť počet vykonaných testov.

Do stredy poobedia bolo na Slovensku urobených podľa údajov ministerstva zdravotníctva 2243 testov. Z nich 105 bolo s pozitívnym nálezom.

Šéf zdravotníckych analytikov z ministerstva Martin Smatana vraví, že toto číslo treba násobiť šiestimi, aby sme odhadli reálny počet nakazených. Podľa tohto postupu bolo v strede poobede na Slovensku pravdepodobne 630 prípadov ľudí nakazených koronavírusom.

