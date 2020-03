Štát skúsi sledovať všetkých cez mobily. Čo prinesú nové opatrenia

Viaceré opatrenia obmedzia najmä seniorov.

24. mar 2020 o 21:13 Ján Krempaský

BRATISLAVA. V nedeľu budú zatvorené všetky obchody. Kto vyjde z domu, bude musieť mať na tvári rúško a z dát od mobilných operátorov budú štátne orgány vedieť, kde je práve jeho telefón.

Aby Slovensko porazilo koronavírus, spúšťa vláda tvrdé opatrenia. "Dnes sme naozaj vo vojne s koronavírusom," obhajuje ich premiér Igor Matovič z OĽaNO.

Takmer 40 opatrení proti epidémii dal denník SME do kontextu a ponúka ich vysvetlenie.

V nedeľu budú zatvorené obchody

Bežný život asi najviac ovplyvní opatrenie, že v nedeľu budú zatvorené všetky obchody vrátane potravín.

Premiér posledný deň v týždni deň označil za sanitárny. Hlavným cieľom je, aby si zamestnanci obchodov mohli oddýchnuť.

V obchodoch sa upravia aj otváracie hodiny. Čas medzi deviatou a dvanástou predpoludním bude vyhradený seniorom nad 65 rokov.

Ak by ich nejaký obchod nedodržiaval, štát je podľa Matoviča pripravený dať ho zavrieť do konca epidémie.

Ak by sa v obchodoch alebo inde vytvárali rady, vydá vláda odporúčanie, aby v nich ľudia stáli v dvojmetrových rozstupoch.

Tovar, ktorý na Slovensko dovezú na boj s epidémiou, bude oslobodený od DPH a ciel.

Ministerstvo zahraničných vecí má urobiť sumár opatrení proti epidémii koronavírusu, ktoré sa osvedčili v dvadsiatich vybraných krajinách.

Budú tri nemocnice len na koronavírus

Aby štát mohol lepšie čeliť ochoreniu na vírus Covid-19, zriadi tri špecializované nemocnice - na východnom, strednom Slovensku a v Bratislave. V utorok premiér ešte nevedel povedať, ktoré to budú, určiť ich má ministerstvo zdravotníctva.

V ďalších nemocniciach budú vyčlenené na liečbu infekcie celé pavilóny.

Vláda sa zrejme pripravuje na predpokladaný vrchol epidémie na konci júna, počas ktorého by podľa analytikov z Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva malo byť s vírusom hospitalizovaných až takmer 24-tisíc ľudí.

Vyše tritisíc z nich bude podľa odhadov odkázaných na intenzívnu zdravotnú starostlivosť.

Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery na infekciu koronavírusom, sa zriadia tzv. drive-thru, teda mobilné odberové miesta, na ktorých zdravotník človeku sediacemu v aute spraví výter z nosa a hltanu. Vzorku potom pošlú na testovanie. Jedno mobilné odberové miesto môže podľa Matoviča odobrať denne 70 vzoriek.

Minulú stredu s týmto systémom začala sieť súkromných laboratórií Alpha medical. Keď sa to dozvedel vtedajší premiér Peter Pellegrini zo Smeru, firme to hneď zatrhol.

Na rozdiel od neho chce Matovič spolupracovať na testoch aj so súkromnými laboratóriami a dosiahnuť tak, aby sa denne testovalo tritisíc vzoriek. V súčasnosti je to podľa hlavného hygienika Jána Mikasa denne necelá tisícka.

Možno už v utorok štát kúpi 200-tisíc spoľahlivých testov na koronavírus. Aktuálne ich je na Slovensku zhruba 15-tisíc.

Vláda chce urobiť aj poriadok v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v nemocniciach, kde dochádza k rôznym výtržnostiam. Niektorí ľudia podľa premiéra nechápu, že s jedným pacientom nemôže prísť na vyšetrenie desať príbuzných.

Aby sa takéto situácie podarilo účinne riešiť, budú pred týmito nemocnicami nasadení vojaci a policajti. Premiér odmietol v utorok spresniť, o ktoré nemocnice ide.

Do nemocníc by mohli vyslať aj ďalších vojakov. Ministerstvo obrany má vybrať tých, ktorí by boli vhodní na preškolenie na sanitárov.

Pred vstupom do každej nemocnice, ale aj fabriky, budú od 30. marca merať teplotu tým, ktorí budú do nich vstupovať. Teplota nad 38 stupňov Celzia je jedným zo základných príznakov nákazy koronavírusom.

Z Česka sa Slovensko bude snažiť získať dva lieky na liečbu infekcie, jedným z nich je darunavir.

Vyučovanie neobnovia až do odvolania

Vyučovanie v školách bude prerušené až do odvolania, povedal minister školstva Branislav Gröhling​ z SaS.

Školský rok by sa mal skončiť ako zvyčajne do 30. júna. Vyučovacia látka, ktorá sa dovtedy nepreberie, sa presunie do ďalšieho školského roka.

Písomné maturity sa tento rok rušia. Ústne by sa mali konať do dvoch týždňov po obnovení vyučovania.

"Chceme, aby maturanti tento rok maturovali, a to do 30. júna," povedal Gröhling. Aj keby sa už do konca školského roka neobnovilo vyučovanie, minister chce maturity do konca júna.

Okrem písomných maturít sa tento rok ruší aj Testovanie 9. Je to monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája. Nebude sa však na nich vyžadovať potvrdenie od lekára. Zabráni sa tak návalu v ambulanciách. "Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna," povedal Gröhling.

Posunú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Mali by sa uskutočniť od 15. do 30. apríla. Deti nebudú musieť prísť osobne.

Pre deti, ktoré nemajú výučbu cez internet, pripraví verejnoprávna televízia rozšírené vyučovacie programy. Od budúceho týždňa ich bude vysielať sto minút denne.

Vzniká aj web www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia

materiály na digitálne vzdelávanie.

Minister chce vyzvať aj Slovenskú rektorskú konferenciu, aby uznala tento stav výučby.

Seniori majú byť doma

Najväčšia pozornosť sa v opatreniach venuje seniorom nad 65 rokov, ktorí sú podľa odborníkov najzraniteľnejšou skupinou.

Analytici ministerstva zdravotníctva v nedávnej prognóze vypočítali, že až 43 percent nakazených medzi 70. a 79. rokom života bude potrebovať akútnu zdravotnú starostlivosť, teda umelú pľúcnu ventiláciu.

Medzi osemdesiatnikmi dosahuje tento podiel až 70 percent.

"Niekto povie, že vyvolávame pocit strachu mladých z dôchodcov, ale tak to je," obhajoval obmedzujúce opatrenia pre seniorov Matovič.

Dôchodcovia majú podľa odporučení vlády chodiť von len v nevyhnutných prípadoch. Ak to nebudú rešpektovať, premiér nevylúčil, že im štát úplne zakáže vychádzať z domu.

Hygienici aj ostatným ľuďom nariadia nosiť rúško, len čo opustia bydlisko.

Aby však seniori neboli úplne odrezaní od sveta, obce majú zriadiť telefonické linky, na ktorých si najmä oni budú môcť objednať nákup či donášku jedla.

Hoci Matovič nechce úplne zakázať dôchodcom jazdiť verejnou dopravou, majú ju využívať čo najmenej. Vláda zatiaľ dôchodcom neruší ani vlaky zadarmo. Matovič pohrozil, že ak sa bude opakovať minulý víkend, počas ktorého vlakmi húfne cestovali najmä seniori z Bratislavy do Tatier, výhodu im zruší.

Študentom Matovičov kabinet vlaky zadarmo zrušil. Premiér to vysvetlil tým, že nechodia do škôl a chce zabrániť šíreniu vírusu.

Údajne najmä kvôli dôchodcom požiada vláda šéfa RTVS Jaroslava Rezníka, aby jej druhý televízny kanál vysielal každý deň o šiestej večer omšu. Katolícka a po nej aj pravoslávna cirkev ich zrušili práve pre koronavírus.

Lokalizácia cez mobily

Štátne orgány budú môcť počas epidémie využívať lokalizačné dáta mobilných operátorov. Štát bude vedieť, kde človek s mobilom je či kde sa v minulých dňoch pohyboval.

Ešte v utorok má parlament v skrátenom konaní schváliť návrh zákona, ktorý by to umožňoval.

Matovič odmietol, že by vláda chcela špehovať ľudí. "Však by nás zjedli, keby sme tu spustili nejakého Big Brother (Veľkého brata)," podotkol.

Vláda chce podľa neho, ako aj v iných krajinách, napríklad upozorňovať ľudí, že sa v ich okolí pohybuje človek, ktorý by mohol byť nakazený. Aby sa vďaka tejto informácii šli dať otestovať.

Spoluprácu s mobilnými operátormi chce štát využiť aj na väčšiu informovanosť seniorov, ktorí nie sú aktívni na internete alebo sociálnych sieťach.

Ministerstvo dopravy má s operátormi dohodnúť, že dôležité správy budú ľuďom nad 65 rokov chodiť cez SMS.

V domovoch dôchodcov bude núdzový stav

Úrad verejného zdravotníctva nariadi sociálnym zariadeniam, aby dodržiavali prísne hygienické opatrenia.

Premiér poukázal na to, že je dôležité, aby najmä seniori v domovoch dôchodcov boli zdraví, lebo Slovensko má málo pľúcnych ventilácií.

Ministerstvo zistilo, že funkčných prístrojov je len 450, kým podľa jeho analýzy ich bude treba až 3000. Zatiaľ ich nemá.

Aj preto v sociálnych zariadeniach, v ktorých sa poskytuje aj zdravotná starostlivosť, vyhlásia núdzový stav. Podľa zákona ho možno vyhlásiť najdlhšie na 90 dní, počas ktorých je možné napríklad obmedziť slobodu pohybu zákazom vychádzania v určitom čase.

Denné stacionáre, ktoré poskytujú sociálne služby ľuďom odkázaným na pomoc iných, zatvoria úplne. Sociálna pomoc príde za nimi domov.

Posunú dražby a exekúcie

Pre epidémiu sa posunú niektoré zákonom a predpismi dané lehoty na splnenie povinností.

Jedným z najdôležitejších posunov je odklad dražieb a exekúcií až na čas po 30. apríli. Dovtedy sa žiadna nemôže uskutočniť.

Na druhej strane parlament urýchlene prijme návrh zákona, podľa ktorého budú môcť počas epidémie poskytovať svoje služby notári a advokáti. Napríklad pri závete.

Posúvajú sa aj preventívne prehliadky, ktoré musia mať ľudia v zamestnaniach ako baník či tunelár.