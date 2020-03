Vláda rozšírila núdzový stav aj na zariadenia sociálnych služieb

Od soboty vláda ukladá pracovnú povinnosť zamestnancom zariadení.

27. mar 2020 o 16:08 (aktualizované 27. mar 2020 o 16:24) TASR, SITA

BRATISLAVA. Núdzový stav sa má na Slovensku rozšíriť aj na zariadenia sociálnych služieb, ako sú zariadenia pre seniorov, ale aj na zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny.

Zároveň sa rozširuje zákaz uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom.

Vyplýva to z materiálu, ktorý v piatok na rokovaní schválila vláda.

Rozšíri sa núdzový stav

Núdzový stav sa rozširuje na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny.

S účinnosťou od soboty vláda ukladá pracovnú povinnosť zamestnancom týchto zariadení. Týmto osobám zároveň zakazuje od soboty uplatňovanie práva na štrajk.

Schválili opatrenia krízového štábu

Vláda v piatok s pripomienkami schválila opatrenia vyplývajúce z utorkového zasadnutia Ústredného krízového štábu. Opatrenia sa týkajú riešenia ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom na území Slovenskej republiky.

Jednotlivé opatrenia predstavil v utorok premiér Igor Matovič.

Hlavnému hygienikovi Jánovi Mikasovi kabinet podľa pôvodne predloženého uznesenia uložil vypracovať odporúčanie, aby fyzické osoby na verejnosti dodržiavali dvojmetrový odstup, ak je to možné, a stanovil podmienky a výnimky z tohto odporúčaného opatrenia.

Mal by tiež vypracovať krízový plán pre potravinárske prevádzky a vyčleniť nákupný čas v obchodoch iba pre starobných dôchodcov nad 65 rokov veku, a to od 9.00 h do 12.00 h.



Hlavný hygienik by mal tiež vydať opatrenie, ktorým sa odporučí od 30. marca tohto roka merať telesnú teplotu pri vstupe do nemocníc a priemyselných podnikov, a ktorým sa uložia usmernenia, ako postupovať pri nameraní zvýšenej telesnej teploty.

Ďalším opatrením by sa malo zakázať vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest.

V spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom by mal hlavný hygienik vydať opatrenie, v ktorom dočasne pozastaví poskytovanie služieb sociálneho charakteru, teda uzatvorí denné stacionáre.

Uzatvoriť sa majú v nedeľu aj všetky maloobchodné prevádzky a všetky predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti, predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie.