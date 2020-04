Minúta po minúte: Vláda rozhodne, či obmedzí pohyb ľudí počas Veľkej noci

Matovič navrhne obmedziť pohyb ľudí počas Veľkej noci.

6. apr 2020 o 6:19 (aktualizované 6. apr 2020 o 6:44) Andrej Kuzmány, SITA, TASR

Pandémiu nového koronavírusu sledujeme minútu po minúte:

6:41 Pevninská Čína hlásila 39 ďalších prípadov nákazy za uplynulý deň. Všetci z týchto infikovaných okrem jedného ochoreli v zahraničí. Ide o nárast v porovnaní s 30 prípadmi potvrdenými deň predtým.

Chorobe COVID-19 podľahol 5. apríla v Číne jeden človek. Za tento deň v krajine však zaevidovali nárast bezpríznakových prípadov o ďalších 78 na celkovo 1047 ľudí, ktorých pozorujú. V sobotu bolo takýchto prípadov 47.

V stredočínskom meste Wu-chan, kde sa pandémia vlani v decembri začala, opäť nepribudli nové prípady nákazy ani podozrenia z infekcie.

Muž s ochranným rúškom v čínskom meste Wu-chan, kde vlani epidémia vypukla. Za posledných 24 hodín tu nepribudol žiadny prípad nákazy. (zdroj: TASR/AP)

6:30 Južná Kórea potvrdila 47 nových prípadov nákazy, čo je výrazný pokles oproti 81 novým prípadom hláseným deň predtým a najnižší počet od konca februára. Celkový počet infikovaných v krajine tým dosiahol 10 284.

Počet nakazených v Južnej Kórei sa už viac ako tri týždne pohybuje na úrovni okolo 100 alebo menej za deň. Zdravotné úrady však zostávajú vo vysokej pohotovosti v súvislosti s viacerými ohniskami nákazy, ako aj ďalšími infikovanými prichádzajúcimi so zahraničia.

V Južnej Kórei chorobe COVID-19 podľahlo celkovo 186 ľudí, z nich traja za uplynulých 24 hodín.

6:18 V newyorskej štvrti Bronx mala pozitívny test na nový koronavírus aj tigrica v zoologickej záhrade, oznámili federálne úrady i predstavitelia inštitúcie.

Podľa dostupných informácií ide o prvú známu nákazu zvieraťa v USA alebo tigra všeobecne, informovala agentúra AP.

Štvorročná samica tigra malajského menom Nadia sa nakazila od zamestnanca zoo, u ktorého sa ešte príznaky choroby neprejavili, uviedla zoo.

Ochorelo aj šesť ďalších tigrov a levov, ktoré mali suchý kašeľ, pričom niektoré ťažšie dýchali a mali menšiu chuť na jedlo. Testovali však len Nadiu, pretože ju už uspali, aby ju vyšetrili, čo je potrebné na odobratie vzoriek pri týchto šelmách.

Výsledky testov pracovníkov zoo prekvapili. "Nemohol som tomu uveriť," povedal riaditeľ Jim Breheny.

Samica tigra malajského Nadia. (zdroj: TASR/AP)

6:10 V Spojených štátoch zomrelo za posledný deň na ochorenie COVID-19 ďalších viac ako 1200 ľudí. V krajine spolu zaznamenali už 9633 úmrtí. Vyplýva to z údajov Univerzity Johna Hopkinsa aktuálnych k nedeľňajšiemu večeru miestneho času.

Univerzita sídliaca v Baltimore, ktorá sleduje hlásené počty infikovaných ľudí a úmrtí po celom svete, uviedla, že USA doposiaľ evidujú najmenej 337 194 potvrdených prípadov nákazy, čo je o vyše 30-tisíc viac než deň predtým.

Najviac postihnutým je štát New York, kde zaznamenali 123 160 prípadov a 4159 úmrtí. V prepočte na obyvateľstvo ide o približne 633 známych prípadov a 21 úmrtí na 100-tisíc obyvateľov, doplnila televízia CNN.

6:03 Aby obyvatelia krajiny zostali doma a necestovali, si želajú aj vo Švédsku. Vyzval ich k tomu kráľ Karol XVI. Gustáv.

Kráľ v zriedkavom televíznom príhovore k občanom požiadal ľudí, aby priniesli "malú obeť" v podobe zotrvania doma a konali tak zodpovedne. Vyzdvihol tiež prácu zdravotníkov bojujúcich proti ochoreniu COVID-19, ktoré si vo Švédsku podľa posledných údajov vyžiadalo 401 životov.

6:00 Vláda dnes bude rozhodovať o tom, či cez Veľkonočné sviatky zavedie obmedzenia voľného pohybu. Navrhuje to premiér Igor Matovič po nedeľňajšom konzíliu odborníkov z oblasti epidemiológie a infektológie.

Slováci by na základe tohto návrhu nemohli od stredy rána 8. apríla do pondelka 13. apríla vrátane vychádzať z domu. Výnimkou budú len cesta do zamestnania či na nákup, návšteva lekára a pobyt v prírode, ktorý by však mal byť len v okrese bydliska.

Podľa Matoviča sa bude môcť prihliadnuť aj na iné výnimočné situácie ako je pohreb príbuzného, starostlivosť o príbuzného či susedská výpomoc.

Nedodržanie opatrenia sa má trestať pokutou.

