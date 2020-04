Počas Veľkej noci sa obmedzí voľný pohyb osôb

Zoznam nových prijatých opatrení:

- Voľný pohyb osôb vláda obmedzí na obdobie od stredy 8. apríla od 00.00 h až do pondelka 13. apríla do 23.59 h.

Výnimkou sú:

cesty do a zo zamestnania a v spojitosti s výkonom podnikateľských činností,

nákupy,

návšteva lekára,

pobyt v prírode v rámci toho istého okresu,

pohreb príbuzného,

starostlivosť o príbuzného či susedská výpomoc.

V prípade Bratislavy a Košíc platí nariadenie v rámci mesta.

- Vláda zakázala počas týchto dní uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

- Dodržiavanie zákazu budú kontrolovať zložky rezortov vnútra a obrany, za nerešpektovanie hrozia postihy.

- Vláda od 8. apríla do 17. apríla 2020 obnoví kontroly na hraniciach s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou. Zároveň určila hraničné priechody, na ktorých je počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru možné prekročiť hranice SR.

- Hranica SR s Rakúskom: Bratislava-Jarovce - Kittsee (diaľnica), Bratislava-Jarovce - Kittsee (stará cesta), Bratislava-Petržalka - Berg, Moravský Svätý Ján - Hohenau.

- Hranica s Maďarskom: Bratislava-Čunovo - Rajka (diaľnica), Medveďov - Vámosszabadi, Komárno - Komárom, Štúrovo - Esztergom, Šahy - Parassapuszta, Slovenské Ďarmoty - Balassagyarmat, Šiatorská Bukovinka - Salgótarján, Kráľ - Bánréve, Milhosť - Tornyosnémeti (cesta I/17), Milhosť - Tornyosnémeti cesta (cesta R4), Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely (cestný priechod).

- Hranica s ČR: Svrčinovec - Mosty u Jablunkova, Makov - Bílá-Bumbálka, Horné Srnie - Brumov-Bylnice, Drietoma - Starý Hrozenkov, Moravské Lieskové - Strání, Lysá pod Makytou - Střelná, Vrbovce - Velká nad Veličkou, Brodské - Břeclav (diaľnica), Holíč - Hodonín, Skalica - Sudoměřice (nová cesta).

- Hranica s Poľskom: Trstená - Chyžné a Vyšný Komárnik - Barwinek.

- Policajný zbor (PZ) môže posilniť až do 1500 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Príslušníci OS SR budú podľa potreby nasadzovaní do spoločných hliadok spoločne s príslušníkmi Policajného zboru na hraničných priechodoch. Opatrenie platí do 31. decembra.