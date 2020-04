Na Slovensku pribudlo 14 prípadov nákazy, spolu má koronavírus 742 ľudí

V laboratóriách otestovali 1580 vzoriek.

12. apr 2020 o 12:12 (aktualizované 12. apr 2020 o 12:41) SITA, TASR

BRATISLAVA. Počas soboty pribudlo na Slovensku 14 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 1580 vzoriek.

TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Šesť pacientov je na pľúcnej ventilácii

Celkovo je na Slovensku potvrdených 742 prípadov ochorenia COVID-19.

Hospitalizovaných je 119 pacientov, z toho u 46 bol koronavírus potvrdený, v 73 prípadoch sa čaká na výsledok testov.

Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú tri osoby, šesť pacientov si vyžaduje umelú pľúcnu ventiláciu.

Z ochorenia sa doteraz podarilo vyliečiť podľa hlásenia nemocníc ministerstvu zdravotníctva 23 ľuďom na Slovensku. Chorobe podľahli dve osoby.

Z celkového počtu 1580 testov štátne laboratóriá urobili 761 testov, zachytili 13 pozitívnych osôb, súkromné 819 testov, jeden bol pozitívny.

Kde je najviac prípadov koronavírusu

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 eviduje rezort zdravotníctva v Bratislavskom kraji (208), nasledujú Košický kraj (97), Prešovský kraj (93), Trenčiansky kraj (89), Žilinský kraj (88), Trnavský kraj (66), Banskobystrický kraj (55) a Nitriansky kraj s 46 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 399 mužov a 343 žien.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov (230), nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 212, vo vekovej kategórii 45 - 59 je to 153 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 103 osôb.

Najmenej je detí do 14 rokov - celkovo 41 s tým, že u troch osôb nie je uvedený vek.